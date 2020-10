Centenas se unem a Bocalom e Marfisa na maior carreata de Rio Branco neste ano

Centenas de pessoas; populares, simpatizantes, militantes partidários, empresários e concorrentes à Câmara de Vereadores; se uniram aos candidatos à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), e à vice, Marfisa Galvão (PSD), na carreata realizada no sábado, 17, pela maior cidade do Acre. O ponto de encontro dos apoiadores foi na entrada do Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, 2º Distrito da cidade, e encerrou em frente a sede do Executivo Municipal, no Centro.



Ao longo do percurso, o progressista e a social democrata cumprimentaram pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas, que se juntaram a caminhada ao logo do trajeto feito. Na chegada ao ponto final, os cabeças da Coligação Produzir para Empregar agitaram ainda mais a festa e explanaram diversas ideias dos projetos que eles elaboraram de forma conjunta com o objetivo de melhorar a vida da população em diversas áreas essenciais como Saúde, Educação e Cultura.

“Foi uma bela festa da democracia produzida pelos dois partidos que no dia 1º de janeiro assumirão a Prefeitura para fazer uma cidade mais humana, onde as pessoas sejam respeitadas com saúde de verdade, habitação, com respeito ao dinheiro público, com creches, transporte coletivo acolhedor e honesto. O que nós queremos foi muito bem expressado neste ato, o anseio do povo é por mudança e vamos mudar com certeza. Estou muito feliz, isso tudo deu mais gás”.

Apoiador de Bocalom desde 2006, quando ele se candidatou ao Governo do Acre, o autônomo Marco Antônio de Oliveira, morador do Conjunto Recanto dos Buritis, saiu na área de casa para prestar apoio ao prefeiturável. “Tá nota dez essa carreata, muito bonita e cheia de gente alegre. Sempre votei no Bocalom e neste ano mais uma vez vou com ele nas eleições. Minha confiança nele é por acreditar na seriedade, compromisso e vontade de trabalhar de verdade por todos nós”.

Marfisa Galvão analisou que o ato reflete bem a realidade, bem contrárias as pesquisas eleitorais feitas nas últimas semanas. “Foi uma linda carreata. De boa vontade as pessoas pegaram seus carros e motos, tiraram da garagem, pediram as bandeiras e foram atrás do Bocalom. Isso é muito gratificante porque mostra que as pesquisas não têm nada a ver com as pessoas querem de verdade. A nossa pesquisa é receber o carinho das várias pessoas que nos deram sorrisos e abraços”.