Charge do JCaesar: 18 de fevereiro

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, serão recebidos nesta terça-feira por Lula, em Brasília, para um encontro que retribui a visita do brasileiro ao país europeu em abril de 2023.

Rebelo de Sousa iniciou sua viagem ao Brasil nesta segunda-feira, no Recife, onde recebeu a outorga do título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Na capital federal, ele cumprirá agenda oficial de visita de Estado a partir desta terça, acompanhado de Montenegro.

Os dois se reunirão com Lula e com os chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário, e participarão de jantar oferecido no Palácio Itamaraty. O presidente e o premiê vêm acompanhados de uma delegação com cerca de dez ministros.

Nesta quarta-feira, Lula e primeiro-ministro português comandam a 14ª edição da Cimeira Brasil-Portugal, encontro de alto nível que reúne líderes dos dois países para discutir e fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas, como defesa, segurança, justiça, ciência, meio ambiente, comércio, saúde e cultura. Na ocasião, haverá assinatura de diversos acordos.

No ano passado, a corrente de comércio Brasil-Portugal foi de 4,7 bilhões de dólares. Já as exportações brasileiras foram de 3,4 bilhões de dólares, com superávit nacional de 2,1 bilhões. E as importações somaram cerca de 1,3 bilhão de dólares.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, mais de 500.000 brasileiros residem em Portugal atualmente, enquanto cerca de 150.000 portugueses moram no Brasil.