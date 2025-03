Cirurgia pioneira recupera paladar e olfato de pessoas que tiveram covid

Rachel Savage in Pretoria



CCom um imponente edifício principal de asas duplas de asa dupla, e as músicas escolares foram retiradas diretamente do livro de canções de Harrow, a Pretoria Boys High School é a cada centímetro o espelho sul-africano das escolas particulares inglesas que foi fundada em 1901 para imitar.

Elon Musk, que rapidamente se tornou uma das pessoas mais poderosas de Política dos EUApassou seus últimos anos escolares na década de 1980 como aluno do dia, no campus exuberante e cheio de árvores, na capital da África do Sul, perto da grande casa isolada de seu pai em Waterkloof, um rico subúrbio de Pretória sombreado por jacaranda roxa floresce na primavera.

A imponente fachada de tijolos vermelhos da Pretória Boys High School. Fotografia: Conselho/The Guardian

Sul África foi abalado por levantes quando o apartheid entrou em seus anos de morte. Em 1984, os municípios negros em todo o país se revoltaram. Em 1986, o governo das minorias brancas havia impôs um estado de emergência. Mas nos enclaves brancos segregados, a vida era rica e pacífica.

“While the country as a whole was very much in flames and in turmoil, we were blissfully very safe in our little leafy suburbs, going about our very normal life,” said Jonathan Stewart, who was a year above Musk at Pretoria boys, which also counts the Labour politician Peter Hain, the Booker prize-winning novelist Damon Galgut and the murderer and Paralympian Oscar Pistorius among its former pupils.

“Você tinha esse conjunto rico, em termos relativos, e todos os outros foram excluídos.”

Musk (fileira do meio, 2 da esquerda) na Pretória Boys High School em 1988. Fotografia: Escola secundária de Pretoria Boys

Musk, que nasceu em Pretória em 1971, criticou sua plataforma de mídia social X no mês passado contra as “leis abertamente racistas” do país de seu nascimento e respondeu “sim” à declaração: “Os sul -africanos brancos estão sendo perseguidos por sua raça em seu país de origem”.

Depois que os cargos do homem agora no comando do “Departamento de Eficiência do Governo” de Donald Trump (DOGE), um grupo especial que Trump criou, o presidente dos EUA assinou uma ordem executiva acusando o governo da África do Sul de “Discriminação racial injusta” contra os africânderes brancos, citando uma lei que permite que a terra seja expropriada em determinadas circunstâncias. A ordem reduziu a ajuda da África do Sul, que recebe 17% do seu orçamento de HIV/AIDS dos EUA e ofereceu asilo aos afrikaners.

Não ficou claro até que ponto Musk, que deixou a África do Sul em 1989 para o país de sua mãe, o Canadá, e depois foi para os EUA, teve uma mão direta para incentivar Trump a emitir a ordem.

Trump se interessou pela suposta perseguição de sul -africanos brancos desde sua primeira presidência, quando um grupo de direitos Afrikaner viajou para os EUA Afirmando, falsamente, que os agricultores brancos estavam sendo assassinados por suas terras com a cumplicidade do governo. Trump viu um dos líderes do grupo entrevistado no Fox News e twittou seu apoio.

Trump também foi influenciado por outros interesses, incluindo grupos americanos críticos de Caso da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça (ICJ) sobre a guerra em Gaza, que ele se referiu em sua ordem executiva.

Alunos da Pretória Boys High School, onde Musk era um aluno do dia. Fotografia: Conselho/The Guardian

Mas com Musk agora entre os conselheiros mais próximos de Trump, é improvável que ele não tenha divulgado seus pontos de vista ao presidente, já que eles também estão ligados a seus interesses comerciais na África do Sul.

Musk afirmou que as leis de reforma agrária, em um país onde a minoria branca, que compõe apenas 7% da população da África do Sul, ainda possui Mais de 70% de terras agrícolas, são racistas e são roubadas. Ele endossou as alegações de que os assassinatos dos agricultores brancos equivale a genocídio; pesquisar sugere que os crimes são motivados financeiramente.

Os ataques de Musk aumentaram em um momento em que ele está em uma disputa com o governo sul -africano sobre leis de ação afirmativa, enquanto ele tenta vender sua rede de satélite Starlink no país. O homem mais rico do mundo se opõe a uma lei que exige que os investidores estrangeiros no setor de telecomunicações forneçam 30% da equidade na parte sul-africana da empresa para empresas de propriedade negra.

A ordem executiva de Trump aumentará a pressão sobre o governo da África do Sul para isentar Musk das leis de empoderamento negro.

A equipe de imprensa da X e o advogado de Musk não responderam a solicitações de entrevista ou perguntas enviaram por e -mail.

Até que ponto os anos de Musk crescendo sob o regime de apartheid em colapso influenciou suas posições hoje, de fazendo o que parecia uma saudação nazista -Uma caracterização que ele rejeita-nas celebrações de inauguração de Trump no mês passado, seu abraço de partidos políticos de extrema direita, como a alternativa da Alemanha, Für Deutschland, continua sendo um debate aberto.

O nome de Musk na lista de doadores no novo auditório da Pretoria Boys High School. Fotografia: Conselho/The Guardian

Os sul-africanos brancos, de língua inglesa, como a família de Musk, se beneficiaram da hierarquia racial do apartheid, mas viveram principalmente vidas separadas dos africânderes.

Musk passou os dois primeiros anos dos cinco anos do ensino médio da África do Sul na All-White Bryanston High School, nos subúrbios do norte de Joanesburgo. Fundada em 1968, é uma escola estadual de sexo misto, em inglês e pagador de taxas, composto por edifícios retangulares de meados do século.

Como a África do Sul então e agora, Bryanston High estava louco por esportes. “Foi um pouco como quando você pensa na sociedade americana”, disse Lesley Burns, que terminou na escola em 1984, o primeiro ano de Musk. “Havia todos os atletas e os caras populares no time de futebol”.

Musk, que estava na equipe de xadrez da escola em 1985, foi violentamente intimidado. O cão culminou com ele sendo jogado por um conjunto de escadas, espancado tanto que ele foi hospitalizado. A escola recusou uma entrevista.

Musk (frente à esquerda) na equipe de xadrez do anuário da escola de 1985. Fotografia: Bryanston High School

O pai de Musk mudou ele e seu irmão, Kimbal, para Pretória, onde ele era muito apreciado, de acordo com Gideon Fourie, que tinha aulas de ciência da computação com almíscar.

“Ele era uma personalidade muito comum”, disse Fourie. “Ele não era de forma alguma como um super atleta, ou um super nerd, ou um super punk … ele tinha um grupo de amigos.”

A mídia sul -africana foi submetida a estrita censura do governo. Os jornais apareceriam com seções censuradas, particularmente relatos da crescente agitação nos municípios e prisões em massa, até que eles também fossem proibidos.

Por outro lado, os meninos de Pretória, pagando por taxas, eram liberais, por seu tempo. Em 1981, tornou -se a primeira escola do governo a admitir um aluno negro. O então diretor, Malcolm Armstrong, usou uma brecha que permitiu que ele deixasse os filhos de diplomatas das “pátrias” na África do Sul que o sistema do apartheid afirmou ser estados independentes.

“Armstrong até desafiou as autoridades ao se reunir com o ANC (Congresso Nacional Africano) em Dakar enquanto ainda estava proibido”, disse Patrick Conroy, que estava no ano de Kimbal, dois anos abaixo de Musk. “Ele freqüentemente se dirigia a nossas assembléias escolares, enfatizando a importância da democracia, direitos humanos e justiça social”.

O atual diretor da escola, Gregary Hassenkamp, ​​também esteve no ano de Kimbal e tem memórias semelhantes de seu antecessor, embora ele tenha notado que nem todos os professores compartilhavam as visões liberais de Armstrong.

Gregary Hassenkamp, ​​o atual diretor da Pretoria Boys School. Fotografia: Conselho/The Guardian

“Lembro-me dele forçando os meninos a pensar no país em que vivemos e nas atitudes que tínhamos”, disse Hassenkamp em entrevista em seu escritório com painéis de madeira, usando um vestido preto esvoaçante e uma gravata e meias nas cores vermelha, branca e verde da escola.

Musk já se descreveu como “não um conservador” e apoiou o candidato democrata em todas as eleições presidenciais que remontam à vitória de Barack Obama em 2008, até que ele se mudou para a direita. Mas Musk suspeita claramente da democracia e dos líderes que produz.

Na década de 1930, seu avô chefiou um movimento político antidemocrático do Canadá com conotações fascistas, que fez campanha pelo governo por tecnocratas de elite. Ele então se mudou para o apartheid da África do Sul porque o sistema racista o atraiu.

Musk agora parece feliz em abraçar a versão dos EUA do governante “Strongman”, apoiando a alegação de Trump de que a vontade do presidente é fundamental.

Alguns dos colegas da escola de Musk especularam que suas opiniões atuais sobre a África do Sul podem ser influenciadas por sua falta nos altos e baixos das negociações para acabar com o apartheid e o “milagre” de Nelson Mandela se tornar o primeiro presidente negro do país em 1994.

Desde então, os governos liderados pelo Partido do ANC de Mandela não conseguiram abordar a pior desigualdade econômica do mundo. Enquanto é Políticas de empoderamento econômico negro Oferece incursões fiscais e contratos estaduais para empresas de propriedade negra, os negros são cinco vezes mais prováveis ​​do que os brancos a ficarem desempregados. A África do Sul também tem uma das maiores taxas de assassinatos do mundo.

Não é incomum ouvir sul -africanos brancos dizem que são sendo discriminadomuitas vezes citando leis de ação afirmativa. Em meados de fevereiro, Centenas se reuniram fora da embaixada dos EUA Em Pretória, carregando sinais com slogans como “Graças a Deus pelo presidente Trump” e “Torne a África do Sul grande novamente”.

Corredores no prédio principal da Escola de Pretória. Fotografia: Conselho/The Guardian

Embora seja raro ouvir os sul -africanos brancos dizem que querem um retorno ao apartheid, também não é incomum ouvir as pessoas mais velhas expressar nostalgia naquela época.

“Foi um bom momento, porque não tivemos crime. Não houve problemas. Pessoas, negros e brancos, se deram muito bem entre si ”, disse Errol Musk em uma entrevista em vídeo de sua espaçosa casa na Cidade da Cape, quando perguntado sobre a infância de seu filho Elon. “Tudo funcionou. Essa é a realidade. É claro que as pessoas não querem ouvir isso, mas essa é a verdade. ”

Musk e seus dois irmãos mais jovens, Kimbal e Tosca, tiveram um relacionamento tumultuado com o pai. Kimbal disse ao biógrafo de Musk, Walter Isaacson, que seu pai gritaria com eles por duas a três horas, chamando -os de inútil e patéticos. A mãe deles, Maye, o acusou de abuso físico.

“É lixo”, disse Errol quando perguntado sobre as alegações, que ele negou repetidamente.

Os irmãos se afastaram de seu pai em 2017, não pela primeira vez, quando ele teve um filho com sua enteada de 30 anos, Jana Bezuidenhout, de acordo com Isaacson. Na narrativa de Errol, eles ficaram zangado com ele quando ele expressou seu apoio a Trump em 2016, em uma festa na Cidade do Cabo que eles lançaram pelos 70º e 45 anos de Musk.

“As coisas mudaram quando Biden entrou e Elon percebeu que eles estão tentando destruir a América”, disse Errol. “Agora trocamos mensagens sobre todos os dias. Claro, ele nem sempre é capaz de responder, então seu PA vai me responder. ”

Relatórios adicionais de Chris McGreal