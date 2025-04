Como a Índia está contando suas árvores? – DW – 15/04/2025

O Instituto de Pesquisa Florestal da Índia está organizando uma contagem de todas as árvores em Delhi, Índia’O território da capital que contém a cidade de Nova Délhi, em meio a uma controvérsia sobre a derrubada ilegal de árvores. A decisão de lançar o censo foi recentemente confirmada pela Suprema Corte da Índia, com os juízes instruindo o instituto a trabalhar para aumentar a cobertura verde da cidade.

O projeto recebeu uma linha do tempo de cerca de quatro anos e um orçamento estimado de cerca de 44,3 milhões de rúpias indianas (mais de US $ 516.600 ou € 455.800).

Naquele tempo, espera -se que os tomadores de censo de árvores façam mais do que apenas contar as árvores no território. Especialistas e voluntários também devem classificar as árvores em espécies, registrar sua altura, circunferência, estado de saúde e localização exata. Mais importante para os cientistas climáticos, eles devem registrar a chamada massa de carbono da árvore-o carbono absorvido pela atmosfera através da fotossíntese.

‘Uma árvore por pessoa’

A Índia pretende alcançar as emissões líquidas de zero até 2070e as árvores têm um papel essencial para controlar as emissões de carbono no país mais populoso do mundo. Mas há outros motivos para lutar contra o desmatamento – Um estudo de 2019 da Agência Espacial Indiana Isro informou que cerca de 30% do território da Índia está em risco de desertificação, e ter mais árvores, especialmente nas cidades, pode conter os efeitos da poluição e mortes relacionadas ao calor.

O cientista da planta Dra. Smitha Hegde acredita que “pelo menos uma árvore por pessoa” é necessária para alcançar zero líquido em emissões de carbono. Hegde fez a reivindicação durante uma entrevista com o criador de conteúdo Q Head no YouTube, onde também discutiu seu censo de árvore 2023 na cidade portuária de Mangalore. Ela e sua equipe de 40 voluntários encontraram apenas 19.000 árvores em espaços públicos de Mangalore, que possui uma população de cerca de 600.000.

Notavelmente, levou um ano inteiro para completar o censo em uma cidade muitas vezes menor que Nova Délhi.

Tecnologia de IA e drones para preencher para humanos

A maioria das medidas e contagem ainda é feita manualmente na Índia, com os dados classificados em folhas do Excel. Ao mesmo tempo, os tomadores do censo começaram a incorporar tecnologias modernas, como sensoriamento remoto, Lidar (detecção de luz e variação), dronese GIS (Sistemas de Informação Geográfica), melhorando a precisão dos dados e a velocidade do processo.

Na entrevista on -line, Hegde reconheceu que a tecnologia moderna pode facilitar a pesquisa de árvores mais fáceis e rápidas. No entanto, um sistema totalmente automatizado para esse processo ainda não foi desenvolvido.

Conversando com dw, Ai O cientista Arpit Yadav disse que melhorar a infraestrutura tecnológica exigiria um “investimento realmente enorme”.

“A tecnologia de IA usa métodos de visão computacional e detecção de objetos. Quando os drones voam sobre florestas ou qualquer área, eles usam a detecção de objetos para identificar árvores e contá -las. Esses dados são enviados para um servidor, o que torna o processo de contagem mais rápido e preciso”, disse ele.

“Quanto melhor a infraestrutura tecnológica que construímos, menos haverá uma necessidade de visitas de campo”, acrescentou Yadav, mas observou que “se não tivermos drones suficientes e tecnologia avançada para minimizar os erros, o envolvimento humano permanecerá alto”.

Satélites não podem detectar pastagem

Além dos métodos tradicionais e baseados em IA, muitos países também usam tecnologias de satélite para contar árvores. Nesse processo, os satélites tiram fotos e enviam ondas de rádio ou sinais de microondas, que saltam da superfície da Terra e fornecem vários tipos de dados.

Mas mesmo a tecnologia da idade espacial tem seus limites.

“Os satélites não sabem dizer se o pastoreio está acontecendo em uma área ou não. Para isso, são necessárias visitas de campo”, disse Purabi Saikia, professor da Universidade Hindu de Banaras e um ecologista florestal que trabalhou no mapeamento e avaliação florestal em vários estados indianos, disse à DW.

Comunidades locais como aliados em luta para proteger as árvores

Os censos de árvores facilitam o rastreamento de espécies invasoras e protege as árvores da exploração ilegal. Nesta batalha, os conservacionistas podem exigir aliados de comunidades locais, especialmente aqueles cujos estilos de vida dependem das árvores. Algumas pessoas na Índia ainda consideram certas árvores sagradas, enquanto outras simplesmente reconhecem seu valor medicinal.

“Aqueles que são mais dependentes das florestas tendem a usá -las com mais responsabilidade, enquanto aqueles que são menos dependentes geralmente causam mais danos”, disse Saikia à DW.

