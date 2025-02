Como o Partido da Esquerda da Alemanha fez seu grande retorno das eleições – DW – 25/02/2025

“A esquerda vidas!” gritou Partido esquerdo O co-líder e o principal candidato Jan Van Aken à multidão aplaudindo no Partido Eleitoral em Berlim, à medida que os resultados das eleições projetadas chegaram. O partido ganhou 8,8% da participação de votação-um salto maciço dos 3% em que estava pesquisando em dezembro em dezembro .

O ano passado foi um pesadelo político para o partido de esquerda: em janeiro de 2024, seu ex -líder do grupo parlamentar, Sahra Wagenknechtfundou sua própria festa de mesmo nome, então eles viram seus Representação da União Europeia Corte ao meio para apenas 2,7%.

O 2024 Eleições regionais também foram um desastre, com o partido perdendo sua posição tradicional no leste da Alemanha. O único premier do estado não conseguiu se apegar na Thuringia, enquanto o partido mal chegou ao parlamento do estado da Saxônia e foi expulso de Brandenburgo inteiramente.

Não é de admirar que poucos acreditassem que a parte esquerda, conhecida como A esquerda em alemão, teria muito sucesso no parlamentar Eleições em 23 de fevereiro.

Surto entre jovens eleitores

“Todos vocês tornaram esse retorno possível”, disse um emocional Heidi Reichinnek, seu principal candidato aos apoiadores de base do partido que estavam fazendo campanha por porta dura em toda a Alemanha nas últimas semanas e meses.

O alcance de Reichinnek em X e Tiktok foi amplamente relatado durante o surto final da campanha eleitoral. Depois do conservador CDU/CSU O bloco, liderado por agora o Chanceler em espera Friedrich Merz, votou por uma política de asilo severamente apertada, juntamente com a alternativa de extrema direita para a Alemanha (AFD), os discursos apaixonados de Reichinnek, 36 anos, foram virais.

Pode ser por isso que a esquerda conseguiu conquistar um grande número de eleitores no último minuto, especialmente entre os jovens. O partido ficou no topo da faixa etária de 18 a 24 anos, com 25% dos votos, antes do AfD com 21%. Para comparação: nas eleições federais de 2021, o Verdes e o neoliberal Democratas gratuitos (FDP) Limpou essa categoria de idade com 23% e 21%, respectivamente.

O cientista político Antonios Souris fica surpreso com a mudança de sentimento. “Lembro que em outras eleições nos últimos anos, conversamos frequentemente sobre jovens mudando para a direita”, disse ele à DW. Essa tendência ainda existe, mas ao mesmo tempo há uma mudança para a esquerda, o que indica uma rejeição do centro político.

Ele diz que, embora o partido esquerdo certamente tenha executado uma campanha de mídia social com maior sucesso do que durante a última eleição, sua campanha de porta em porta muito forte também não deve ser negligenciada: “Não apenas na internet, mas no chão , na rua. ”

Concentre -se em combater os problemas sociais e econômicos da Alemanha

Outra vantagem para o partido foi seu apelo de fora como parte da oposição. “Foi um pouco oprimido, enquanto os verdes estavam no governo”, segundo Souris. Ele acredita que o partido esquerdo provavelmente refletiu melhor os pontos de vista dos progressistas pró-imigração e amigáveis ​​aos refugiados, em contraste com a retórica anti-imigração cada vez mais dura que vem do centro político. “Não podemos provar isso ainda, mas o resultado já se parece com isso”, acrescenta.

Além disso, o foco da esquerda em questões sociopolíticas que afetam muitas pessoas sem muito dinheiro nos bolsos-aluguéis crescentes, salários baixos, inflação-também ajuda a explicar seu ressurgimento. Após o colapso do governo em novembro passado, o partido rapidamente apresentou um programa eleitoral focado na política social e econômica, que foi adotada em sua conferência do partido em janeiro. Eles acusaram o centro-esquerdo Social -democratas (SPD) e verdes de não ter feito nada para combater a crise de acessibilidade crescente nos últimos anos.

“As pessoas percebem que o partido de esquerda está lutando credivelmente por questões sociais, que ninguém mais está fazendo isso, que somos os únicos que assumem os ricos”, disse o co-líder do partido Ines Schwerdtner à DW.

Para reduzir a pobreza, a parte propôs abolir o imposto de valor agregado sobre alimentos básicos, produtos de higiene e passagens de transporte público. Atualmente, até 19% do IVA é cobrado por esses itens – quase um quinto do que os consumidores pagam no registro. Para financiar esses planos, ele deseja aumentar a receita do estado com um imposto de riqueza graduado: 1% para pessoas em posse de 1 milhão de euros, 5% de € 50 milhões e 12% de € 1 bilhão.

“Milhões de pessoas trabalhadoras criaram essa riqueza extrema”, co-líder Jan van Aken Disse aos freqüentadores de conferências em janeiro, acrescentando que havia dinheiro suficiente para dar a volta, isso está apenas sendo mal alocado. “Temos que recuperá -lo para que todos possamos viver bem novamente”.

Para permitir que a Alemanha emprestasse mais novamente, o partido esquerdo propôs reformar o freio de dívida Conserido na Constituição da Alemanha para permitir que mais € 200 bilhões sejam gastos na modernização da infraestrutura em ruínas. As empresas financeiras também receberiam apoio do Estado em troca de garantias de emprego e acordos coletivos de longo prazo, além de concordar em manter seus locais na Alemanha.

Para permitir que a Alemanha emprestasse mais novamente, a parte esquerda também deseja reformar o freio de dívida consagrado na Constituição. Afilitado com as restrições do intervalo da dívida, o partido gastaria mais € 200 bilhões na modernização da infraestrutura em ruínas. As empresas financeiras também receberiam apoio do Estado em troca de garantias de emprego e acordos coletivos de longo prazo, além de concordar em manter seus locais na Alemanha.

Postura clara contra a extrema direita

O partido considera a extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) como seu principal oponente nas eleições de Bundestag.

“Não é uma polegada para os fascistas”, disse o co-líder Jan Van Aken na recente convenção em Berlim. “Na esquerda, sempre nos opomos a tentativas de dividir nossa sociedade e incitação contra os migrantes”.

Um ex -inspetor de armas biológicas das Nações Unidas, Van Aken também abordou Guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia como uma violação do direito internacional.

“Nós, à esquerda, estamos contra toda guerra e defendemos a paz”, disse ele, mas fizemos uma distinção entre militarização e outras rotas em potencial para encerrar o conflito. “Precisamos de mais diplomacia na Ucrânia, não mais armas. Sem liberdade e democracia na Ucrânia, não haverá paz”.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão.

