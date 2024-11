Como pode Deli finalmente acabar com a poluição atmosférica crónica? – DW – 28/11/2024

Esta semana, o índice de qualidade do ar (AQI) na capital da Índia está oscilando em níveis “prejudiciais” entre 200 e 300. O índice indica a medida concentração de poluentes como partículas finas no ar a qualquer momento. Ainda assim, os moradores locais puderam respirar aliviados porque o AQI de mais de 1.700 foi medido em algumas partes da cidade na semana passada. Esses valores estavam entre os níveis mais altos já registrados.

A região da Capital Nacional de Deli não é diferente de outras cidades indianas, com fábricas, centrais eléctricas a carvão, geradores a diesel, veículos, construção e lenha contribuindo para a má qualidade do ar.

No entanto, incêndios sazonais em colheitas nos estados vizinhos de Punjab e Haryana aumentar a poluição do ar de Delhi. A geografia de Delhi, na planície indo-gangética baixa, também a coloca em desvantagem. Ao contrário de Mumbai, que fica à beira-mar, as condições de vento estáveis ​​de Delhi retêm os poluentes em vez de dispersá-los.

Apesar disso, ainda há esperança para a capital da Índia. Existe um consenso entre os especialistas de que a vontade política para aprovar políticas que abordem a poluição atmosférica crónica pode tornar Deli novamente respirável.

Gerenciando o reservatório de ar de Delhi

A poluição atmosférica atravessa fronteiras regionais, políticas e nacionais. A gestão da bacia aérea, definida pelo Banco Mundial como uma “área geográfica comum onde os poluentes se misturam e criam uma qualidade do ar semelhante para todos”, torna-se crucial.

O divisor de águas de Delhi também inclui Punjab indiano e paquistanêsparte do Rajastão, Chandigarh e Uttar Pradesh.

“A gestão de bacias atmosféricas significaria combinar os conjuntos de dados de factores poluentes com as condições meteorológicas para os próximos três a cinco dias e restringir a sua operação”, disse Sunil Dahiya, fundador da Envirocatalysts, um grupo de defesa do ar limpo com sede em Deli.

“No longo prazo, teremos que mudar para combustíveis mais limpos ou ter tecnologias de controle de poluição mais eficientes”, disse ele à DW.

A queima sazonal de restolhos agrícolas é um dos principais poluentes nesta região no início do invernocontribuindo com até 16% dos fatores poluentes este ano. A mitigação da poluição atmosférica causada pela queima de restolhos exigiria uma coordenação intergovernamental nesta região de bacias atmosféricas.

Controlando emissões

A região da capital Delhi e seus arredores abrigam fábricas de automóveis, produtos químicos, plásticos e outras fábricas que emitem poluentes no ar.

“É literalmente um crime permitir que qualquer grande indústria poluidora surja nesta região até que mudemos para combustíveis mais limpos ou reduzamos as emissões”, disse Dahiya.

“Estamos numa fase em que nem sequer falamos sobre a carga absoluta de emissões provenientes de diferentes sectores, como transportes, energia, indústria, resíduos e construção. Não podemos controlar a meteorologia; temos que começar a reduzir a carga de emissões.” ele acrescentou.

Melhor transporte público

Delhi tem um forte sistema metroferroviário, mas sua conectividade ainda deixa muitas lacunas. Os ônibus também circulam amplamente, e a cidade aspira eletrificar 80% de sua frota de ônibus, e muitos riquixás passaram do uso de diesel para gás liquefeito de petróleo (GLP).

Os habitantes locais já utilizam fortemente estes meios de transporte. Mesmo assim, isto não foi eficaz na redução do número de veículos particulares nas estradas. A desigualdade económica só pode explicar parcialmente as razões por detrás disto.

Com uma população de 33.807.000 habitantes em 2023, de acordo com dados do governo, novos edifícios residenciais e arranha-céus são continuamente construídos, especialmente nos subúrbios e áreas circundantes.

«Precisamos de integrar diferentes modos de transporte e torná-los acessíveis a todos. Se as pessoas começarem a mudar dos modos de transporte privados para os públicos, os sistemas existentes não serão capazes de lidar com as multidões. sistemas de transporte público pré-existentes”, disse Dahiya.

“Precisamos fornecer melhor infraestrutura para as pessoas caminharem e andarem de bicicleta”, acrescentou. A maior parte de Delhi não tem ciclovias ou calçadas utilizáveis ​​para pedestres.

Gestão de resíduos

Uma cidade em expansão com uma população em rápido crescimento significa geração extra de resíduos.

Delhi gera 11.342 toneladas de resíduos diariamente, segundo estimativa da Corporação Municipal de Delhi (MCD). Mas apenas uma parte dela é processada ou reciclada. Isto deixa o resto dos resíduos da cidade apodrecendo em aterros, contribuindo ainda mais para a poluição ambiental.

“Existem certos bolsões que segregam seus resíduos e até fazem compostagem no local, mas isso precisa acontecer em maior escala”, diz Dahiya.

A poluição é apanhada na política

Medidas para melhorar a qualidade do ar de Delhi são frequentemente apanhados numa disputa entre os governos central e estatal, com ambos os lados a atribuir culpa pela poluição crónica. Isto pode complicar a construção da vontade política para coordenar as políticas entre as partes interessadas.

O problema se estende à medição precisa da qualidade do ar. As escalas de medição da Índia são consideradas mais brandas do que os padrões da OMS.

“Os governos locais muitas vezes enfrentam desafios na divulgação abrangente de dados sobre a qualidade do ar, às vezes devido a preocupações com riscos de reputação ou implicações de financiamento”, disse Ashish Sharma, gerente do programa de qualidade do ar no WRI India Ross Centre for Sustainable Cities.

Ele disse à DW que a coleta de dados transparente e precisa é “essencial para impulsionar soluções viáveis ​​e envolver o público de forma eficaz”, acrescentou.

“Embora as cidades metropolitanas como Deli tenham sistemas de monitorização relativamente fortes, as cidades mais pequenas no norte da Índia precisam urgentemente de mais atenção. Muitas estações de monitorização são disfuncionais ou carecem de controlo de qualidade, o que prejudica os esforços para obter informações significativas” para cumprir os padrões de qualidade do ar.

A estrada à frente

Recentemente, a capital da China, Pequim, e Deli figuraram entre as cidades mais poluídas do mundo.

Deli continua no topo desta lista, mas Pequim conseguiu reduzir drasticamente os seus níveis de poluição com uma dotação orçamental mais forte e um impulso para as energias renováveis.

Abordar o controlo das emissões, o planeamento urbano e a cooperação política pode parecer uma tarefa difícil. Mas Delhi tem vários exemplos de cidades pode se inspirar.

“Por volta da década de 1950, cidades como Londres e Los Angeles enfrentavam graves crises de poluição atmosférica que reflectiam o que Deli está a viver hoje. O que permitiu a estas cidades fazer progressos significativos?” Sharma perguntou.

“Não foi uma solução rápida, mas uma série de políticas rigorosas, inovações tecnológicas e estratégias de longo prazo. Londres abandonou a produção de energia baseada no carvão e reduziu as emissões das indústrias altamente poluidoras. Em Los Angeles, o foco foi na reforma do transporte”, acrescentou.

Editado por: Wesley Rahn