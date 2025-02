Compreendendo sentido do suposto acúmulo militar do Egito perto de Israel – DW – 18/02/2025

Há vários dias, vídeos foram publicados nas mídias sociais mostrando o que é supostamente um acúmulo ameaçador de forças militares egípcias na área do Sinai, perto da fronteira de IsraelAssim, Egito e o Faixa de Gaza.

De acordo com alguma mídia em língua árabe e vários meios israelenses, a mudança na postura militar do Egito nessa área é uma reação à sugestão do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Os palestinos em Gaza são transferidos para a Jordânia e a região do Sinai do Egito, enquanto uma “Gaza Riviera” está em construção.

Egito, junto com os EUA e Catartem sido crucial em intermedia o contrato atual de cessar -fogo entre Israel e o grupo militante baseado em Gaza Hamas. Depois que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, resultando na morte de cerca de 1.200 pessoas, Israel lançou uma campanha militar retaliatória em Gaza que matou mais de 48.000 pessoas. Um cessar -fogo frágil está atualmente em vigor em Gaza, portanto a reconstrução está sendo discutida.

No entanto, ambos Jordan e Egito disseram que são opostos a qualquer plano para receber milhões de palestinos. Para eles, isso equivaleria a uma crise existencial para os dois países, e o resto do mundo poderia considerar uma limpeza étnica tão expulsão.

No fim de semana, o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu conheceu o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, dizendo que a visão do presidente Trump para Gaza “está se tornando realidade” Imagem: Evelyn Hockstein/Reuters

Planejando a guerra?

O Egito está realmente se preparando para pegar em armas para prevenir Israel de empurrar os palestinos pela fronteira, como esses vários relatórios parecem sugerir?

Isso não faz sentido, diz Hossam El-Hamalawy, pesquisador e ativista egípcio que agora vive na Alemanha que escreve um boletim regular sobre segurança e política egípcia.

“O exército egípcio não pode enviar um único tanque, mesmo um único oficial, para o Sinai sem permissão anterior de israelenses”, disse El-Hamalawy. Coordenação prévia com o que é conhecido como o Força multinacional e observadores, ou MFO, também é necessário, ele observou.

O MFO é uma organização internacional de manutenção da paz que o Egito, Israel e os EUA se formaram como parte do Tratado de Paz de 1979, o Egito e Israel assinaram. Os três países são os principais financiadores do MFO e pouco menos da metade de cerca de 1.100 soldados de MFO estacionados no Sinai são americanos.

Em resposta a uma investigação da DW sobre os movimentos de tropas egípcias, o MFO disse: “Como as descobertas da MFO são fornecidas apenas às duas partes do tratado, Egito e Israel, não podemos comentar”.

Como evidência do acúmulo militar do Egito na fronteira, Meios de comunicação israelenses e árabes Ambos apontaram para um vídeo (veja abaixo) capturado no início de fevereiro por civis passando por uma dúzia de tanques perto da fronteira.

É difícil confirmar números precisos, mas as imagens mais antigas da imprensa mostram tanques egípcios em áreas semelhantes no Sinai no ano passado.

O Fundação Sinai para os Direitos Humanos, ou SFHR, é uma organização de defesa de Londres, cuja equipe trabalha na região do Sinai. Eles notaram “algumas pequenas mudanças (no perfil militar do Egito). Mas estas estão principalmente no centro do Sinai e envolvem infraestrutura”, disse Ahmed Salem, diretor da organização, à DW.

Fora isso, não houve grandes mudanças próximas à fronteira. Na primavera passada, a SFHR publicou fotos de tanques egípcios perto da fronteira.

As implantações militares do Egito nessa área “estão em andamento desde antes de 7 de outubro (2023), mas foram aceleradas desde então”, explicou Ahmed Aboudouh, especialista em relações exteriores do Programa do Oriente Médio e Norte da África da Casa Britânica Chatham. “Não acho que eles sejam ofensivos, mas, de acordo com os relatórios israelenses, sua natureza permanente assustou os líderes de Israel”.

Não está claro quantas tropas o Egito atualmente tem no Sinai. Mas El-Hamalawy apontou o Egito anteriormente recebeu permissão de Israel para trazer muito mais para lutar extremistas na área do Sinai. Em 2018, as forças egípcias no Sinai dobraram, passando de 25.000 homens em 41 batalhões para 42.000 homens em 88 batalhões ao longo de um ano. O Egito também construiu bases mais permanentes na área do Sinai.

Em 2021, O Egito e Israel concordaram em que o Egito fosse permitido mais tropas no Sinai, inclusive perto da fronteira, disse Salem. Isso estava fora do tratado de paz de 1979.

E o Egito também permitiu que Israel realizasse ataques aéreos no Sinai, observou El-Hamalawy. Israel acabou sendo realizado cerca de 100 deles.

Nenhuma das partes realmente respeita as medidas de segurança relacionadas ao seu tratado de paz de 1979, continuou Salem. O MFO cita regularmente os dois países por exceder suas implantações permitidas. Mas Salem não acredita que o Egito não esteja se preparando para a guerra.

“É um exagero enorme que acredito que está sendo usado para colocar mais pressão sobre o Egito”, disse ele à DW.

Em novembro de 2017, um grupo extremista chamado Província do Sinai matou mais de 300 pessoas em uma mesquita do Norte do Sinai Imagem: Stringer/AA/Picture Alliance

Lutando contra os extremistas do Sinai

Os tanques também podem estar lá “para equilibrar as implantações beligerantes e pesadas de Israel ao longo do corredor de Philadelphi”, sugeriu Aboudouh, da Chatham House.

O corredor de Philadelphi é uma pequena faixa de terra que percorre 14 quilômetros dentro da faixa de Gaza ao longo da fronteira entre Gaza e Egito. Anteriormente, o Egito administrava o corredor Philadelphi, que inclui A cruz de Rafah – O único ponto de entrada e saída para Gaza do Egito. Esse acordo foi de acordo com um acordo de 2005 que Egito fez com Israel.

Mas no final do ano passado, durante sua campanha militar em Gaza, Israel assumiu o controle do corredor sobre as objeções egípcias. Este último sempre rejeitou qualquer presença militar israelense pesada em suas fronteiras.

Diplomacia primeiro

Essa guerra de palavras pode fornecer propaganda útil para os dois lados, argumentam observadores. Relatórios de um acúmulo militar no Sinai tornam o presidente do Egito Abdel fez El-Sissi Parece um líder forte, defendendo seu país e os palestinos em Gaza. Em Israel, é uma maneira de os políticos pressionarem o Egito em relação ao controverso plano de “Gaza Riviera”, criticar a presença egípcia no Sinai e expressar preocupação com o Egito continuar a modernizar e aumentar suas forças armadas.

Apesar de toda a conversa irritada e turbulência da mídia social, os especialistas acreditam que ambos os lados preferem a diplomacia para resolver o que vier a seguir.

“Acho que construir uma frente árabe unificada é o principal objetivo agora”, disse Aboudouh à DW. “Seja através da reunião programada entre o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e a Jordânia em Riyadh (nesta semana) ou na cúpula de 27 de fevereiro que eles pediram”.

Não é um relacionamento fácil, Salem da SFHR admite. “Mas quando se trata de tensões entre dois países, há muitos passos, etapas diplomáticas, que podem ser tomadas antes que o exército seja implantado”, disse ele. E isso não aconteceu.

De fato, o analista independente El-Hamalawy disse à DW: “No momento, é mais como negócios como de costume entre o Egito e Israel”. Na segunda de manhã, Um jornal de negócios em árabe relataram que o Egito estava tentando aumentar suas importações de gás de Israel em 58% em meados deste ano, apontou ele.

Com relatórios adicionais de Imad Hassan.