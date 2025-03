Conversas da Ucrânia-US para começar na Arábia Saudita-DW-11/11/2025

A corte de Rabat, em abril de 2023. Fadel Senna / AFP

A repressão contra votos dissidentes cruzou um nível adicional no Marrocos Com a prisão no início de março de quatro membros da família Youtubeur Hicham Jerando. Instalado no Canadá, este marroquino muito ativo nas redes sociais pretende denunciar em suas publicações o “Corrupção” que seria culpado de figuras públicas e altos funcionários do reino.

Se as autoridades marroquinas são habituais das medidas de intimidação exercidas sobre a comitiva dos defensores da liberdade de expressão, eles não haviam, até agora, prosseguiram para a prisão simultânea de vários membros da família de um dissidente. No entanto, foi isso que aconteceu com a intervenção da Brigada Nacional da Polícia Judicial de Casablanca, que desafiou e referiu 1é Março antes do tribunal de Aïn Sebaa, irmã de Hicham Jerando, seu marido, sobrinho e sobrinha do YouTubeur, Malak, 13 anos e sofrendo de uma doença rara.

Todos os quatro – assim como um ativista local da Associação de Direitos Humanos Marroquinos (AMDH) presentes no momento do tópico – são processados ​​por cumplicidade em um corpo ultrajante, disseminação de falsos fatos por violação da vida privada de outros e participação na ofensa de ameaças. A menor, que foi colocada em um centro de proteção à criança, teria comprado chips eletrônicos para ajudar sua família a se comunicar com Hicham Jerando, nomeado como “Principal suspeito na corrida no exterior” no comunicado de imprensa do promotor, que O mundo foi capaz de consultar.

