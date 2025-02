Cook Islands anuncia que os minerais do mar profundo lidam com a China – DW – 22/02/2025

O governo das Ilhas Cook disse no sábado que havia um contrato de cinco anos com China Para explorar minerais profundos.

O acordo levantou sobrancelhas na vizinha Nova Zelândia.

As Ilhas Cook é um arquipélago autônomo no Pacífico que mantém laços muito próximos Nova Zelândia sob um contrato de associação livre. Os nacionais das Ilhas Cook têm o direito de se tornar cidadãos da Nova Zelândia.

O acordo cobre a exploração, mas não a mineração

As Ilhas Cook disseram que assinou um memorando de entendimento com a China que abordou a cooperação no campo da “exploração e pesquisa de minerais no fundo do mar”.

Isso incluiria a transferência de tecnologia, o suporte logístico e a pesquisa de ecossistemas profundos.

No entanto, o contrato não incluiu uma licença de exploração ou mineração.

O primeiro -ministro das Ilhas Cook, Mark Brown, disse que o setor de minerais do fundo do mar continuaria sujeito a “rigorosa supervisão regulatória”.

A nação do Pacífico também assinou três outros acordos com a China durante uma visita oficial a Pequim, incluindo um acordo de cooperação econômica nas indústrias marítimas e um acordo sobre projetos de desenvolvimento envolvendo ajuda chinesa.

“Esses acordos refletem o compromisso contínuo das Ilhas Cook em promover parcerias internacionais que apóiam o desenvolvimento nacional e a resiliência regional”, afirmou o governo das Ilhas Cook em comunicado.

O primeiro -ministro das Ilhas Cook, Mark Brown (à esquerda), se reuniu com o primeiro -ministro chinês Li Qiang (à direita) no início deste mês Imagem: Liu Bin/Xinhua/Picture Alliance

O negócio da China Sparks Row com a Nova Zelândia

A Nova Zelândia criticou anteriormente a assinatura dos acordos, argumentando que as Ilhas Cook não conseguiram consultar o suficiente Wellington sobre o assunto.

“Enquanto as Ilhas Cook permanecerem ligadas à (Nova Zelândia) constitucionalmente, temos a expectativa de que o governo das Ilhas Cook não busque benefícios disponíveis apenas para estados totalmente independentes”, disse o ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters, em discurso sobre o discurso sobre Quinta-feira.

Ele pediu uma “redefinição” do relacionamento da Nova Zelândia com o autônomo arquipélago polinésio e acrescentou que as Ilhas Cook não deveriam “seguir políticas que estão significativamente em desacordo com os interesses da (Nova Zelândia)”.

No sábado, a Nova Zelândia disse que “observou” o lançamento dos acordos das Ilhas Cook com Pequim e “analisaria” o conteúdo dos acordos.

Também no sábado, a Nova Zelândia disse que um Navio chinês disparou rodadas ao vivo durante exercícios da Marinha em águas internacionais entre a Austrália e a Nova Zelândia. A Austrália reconheceu que os exercícios não violaram o direito internacional, mas argumentaram que Pequim não havia notícias insuficientes.

Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos ficaram cada vez mais alarmados com A crescente influência da China no Pacífico.

No final do ano passado, Austrália assinou um acordo de segurança de cinco anos com Nauru Que estipulou a nação da Micronésia consultar Canberra antes de assinar quaisquer acordos bilaterais com outros países.

Editado por: Zac Crellin