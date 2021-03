Defesa Civil reconhece emergência em Porto Acre por causa da cheia do Rio Acre

A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu nesta terça-feira (9) a situação de emergência em Porto Acre, uma das cidades afetadas pela cheia do Rio Acre.

O reconhecimento atende área descrita no Formulário de Informações do Desastre (FIDE). Outras cidades do País também tiveram o reconhecimento de emergência por desastres naturais (chuvas intensas, seca, estiagem) através da portaria 392 assinada por Alexandre Lucas, secretário nacional de Defesa Civil.

Diferentes recursos já foram enviados ao Acre para atender diretamente às famílias afetadas pelas cheias nos rios acreanos a partir do reconhecimento de emergência ou calamidade.

A portaria está publicada no Diário Oficial da União.