Dentro da prisão de El Salvador, onde os EUA poderiam enviar seus próprios cidadãos | Prisão

O silêncio caiu e a tensão na sala era quase palpável como vice -presidente dos EUA JD Vance caminhou até o pódio no Conferência de Segurança de Munique. Apenas 48 horas antes, o mundo parecia um lugar diferente.

Os europeus sabiam, é claro, como as coisas podem ficar difíceis Donald Trumpe que sua segunda presidência dos EUA testaria seriamente o relacionamento transatlântico. No entanto, o telefonema entre Trump e o líder russo Vladimir Putin na noite de quarta -feira enviou ondas de choque pela UE e pela OTAN.

De repente, havia um medo crescente de que eles se encontrarem completamente de fora no fala sobre a Ucrâniae talvez até na reestruturação da ordem mundial internacional.

Em seu discurso de abertura, o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, parecia quase implorar ao vice-presidente dos EUA, abordando-o diretamente sobre a redução da presença de tropas dos EUA na Europa: “Independentemente do que seja sua decisão, discuta-a conosco”.

Logo depois Ursula von der LeyenPresidente da Comissão Europeia, expressou compreensão e autoconfiança. A Europa deve e gastará significativamente mais na defesa e expandirá suas capacidades militares, disse ela. No entanto, observou Von Der Leyen, a Europa já havia feito bastante e que uma Europa forte também era boa para os EUA.

Ursula von der Leyen prometeu que a Europa aumentaria os gastos com defesa e disse que uma Europa forte também era boa para os EUA Imagem: Boris Roessler/DPA/Picture Alliance

“Uma Ucrânia fracassada enfraqueceria a Europa, mas também enfraqueceria os Estados Unidos. Intensificaria os desafios nos Indo-Pacífico e ameaçaria nossos interesses compartilhados”, disse ela. “Os autoritários deste mundo estão observando cuidadosamente se há alguma impunidade se você invadir seu vizinho e violar fronteiras internacionais, ou se há impedimentos reais. Eles estão nos observando; que ações escolhemos tomar. É por isso que é tão importante que Encontramos isso certo. “

‘Liberdade de expressão, eu temo, está em retirada’: Vance

E então: o discurso de Vance. O vice -presidente dos EUA falou por 18 minutos, mas o que ele disse tinha pouco a ver com a segurança externa ou a Ucrânia da Europa. Em vez disso, ele usou sua aparência para fazer uma espécie de palestra sobre o que o governo Trump entende a democracia.

“A ameaça que mais me preocupo com a Europa em relação à Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo”, disse Vance. “O que me preocupo é a ameaça de dentro. O retiro da Europa de alguns de seus valores mais fundamentais – valores compartilhados com os Estados Unidos da América”.

Vance: 'Não Rússia, China' – ameaça da Europa 'de dentro'

Como evidência disso, ele criticou a anulação do que viu como uma eleição presidencial totalmente legítima na Romênia (foi declarado inválido pelo Tribunal Constitucional Romeno em dezembro, depois de ter sido estabelecido que houve uma grande interferência russa), denunciou a proibição no Reino Unido a manifestantes anti-abortos demonstrando diretamente fora de clínicas e condenou o exclusão de partidos extremistas do processo político.

“Receio que a liberdade de expressão esteja em retirada”, disse Vance. “O que me pareceu um pouco menos claro para mim, e certamente penso em muitos cidadãos da Europa, é exatamente o que você está se defendendo? Qual é a visão positiva que anima esse compacto de segurança compartilhado que nós todos acreditam que é tão importante? ” perguntou Vance, quando a maioria de seus aliados europeus o encarou em consternação.

Críticas nítidas ao discurso de Vance

“Também estamos lutando pelo seu direito de estar contra nós”, disse o ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius, em resposta ao discurso do vice -presidente dos EUA. Isso, ele disse, era um dos lemas dos Bundeswehr e também representava a democracia.

“Essa democracia foi questionada pelo vice -presidente dos EUA mais cedo, não apenas na Alemanha, mas na Europa como um todo. Se eu o entendi corretamente, ele compara condições em partes da Europa com aqueles sob regimes autoritários”, disse Pistorius. “Isso não é aceitável. E isso não é a Europa, nem a democracia, na qual eu vivo, e onde estou atualmente em campanha”.

Cathryn Clüver Ashbrook, um cientista político da Fundação Bertelsmann, disse à DW que o discurso de Vance violou as normas estabelecidas, “mas não da maneira que poderia ser esperada”.

‘Defenda a democracia’: Demonstração em Munique contra a extrema direita da Alemanha. JD Vance se reuniu com o líder da AFD na sexta -feira Imagem: Sven Hoppe/DPA/Picture Alliance

Normalmente, ela disse, você nunca falaria com aliados sobre questões políticas domésticas em tal cenário. Mas o discurso de Vance deixou claro “quais estratégias podemos esperar ao distorcer a compreensão factual, fundamental e baseada em normas do que consideramos democracia”, disse Ashbrook, ex-chefe do Conselho Alemão de Relações Exteriores.

“O primeiro terço do discurso foi repleto de teorias da conspiração, desinformação e a demanda de que essas deturpações sejam levadas a sério”, comentou ela.

A influência da Europa deve agora estar ‘completamente repensada’

Quanto mais tempo o discurso do vice -presidente dos EUA continuou, mais claro se tornou que o desacordo transatlântico não é mais “apenas” sobre as zonas de crise do mundo, a Ucrânia, o Oriente Médio ou o compartilhamento justo do ônus. O brecha entre os EUA e seus parceiros europeus é muito mais fundamental. Durante décadas, a tão provocada “Comunidade de Valores” foi a cola ideológica que manteve o mundo ocidental unido.

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte (à esquerda), e seus parceiros europeus devem reavaliar seu relacionamento com os EUA Imagem: Alex Brandon/AP/DPA/Picture Alliance

Os aliados da OTAN e da UE sempre podem confiar com confiança na defesa da democracia, da liberdade de expressão e do estado de direito. Agora, porém, esses termos estão sendo seqüestrados, reinterpretados e redefinidos por elementos da elite política – e não apenas nos EUA. A brecha também se abriu dentro da Aliança Transatlântica.

Como os europeus devem lidar com a nova situação? Seu potencial de influência agora deve ser “completamente repensado”, segundo Ashbrook. Como primeiro passo, eles devem tentar ver as coisas da perspectiva alterada dos EUA e descobrir o que podem oferecer a Washington para enfatizar seu terreno comum. No entanto, Ashbrook apontou que isso foi muito mais fácil no primeiro mandato de Trump, quando ainda havia pontos de contato.

“O presidente agora está muito mais protegido. O discurso de Vance poderia ter sido escrito por Elon Musk”, disse ela, enfatizando que foi por isso que era ainda mais importante que a Europa apresentar uma frente unida e falar com uma voz.

Apoio inesperado da China

O apoio aos aliados europeus de Trump veio de um trimestre bastante inesperado. Imediatamente após o controverso discurso de Vance, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, subiu ao palco, e o tom de seu discurso foi muito mais conciliador em relação ao continente europeu.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, descreveu a Europa e a China como “parceiros, não rivais” Imagem: Boris Roessler/DPA/Picture Alliance

Wang disse que considerava a Europa e a China como “parceiros, não rivais”. Pequim, disse ele, “sempre viu na Europa um pólo importante no mundo multipolar”. Wang enfatizou a necessidade de “preservar o sistema internacional liderado pela ONU” e afirmou que a Europa tinha um “papel fundamental” a desempenhar no processo de paz na Ucrânia.

No final do primeiro dia da Conferência de Segurança de Munique, ficou claro que a estrutura de poder global está enfrentando revoltas maciças e que o resultado é mais incerto do que nunca.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.