Diante de Nísia, senadora critica veto a pensão pa...

Enquanto o governo federal e o PT patinam na comunicação, o PL está preparando uma ofensiva para as eleições de 2026. Nesta semana, entre os dias 21 e 22, acontecerá o primeiro seminário de comunicação do partido do ex-presidente Bolsonaro.

“A ideia é se preparar ainda mais para as eleições”, disse o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, (PL-RN) à coluna. O senador explicou que o encontro será uma forma de divulgar os valores do partido, além de ensinar técnicas que ajudem a potencializar o desempenho nas redes. Pra isso, o partido também convidou representantes de big techs como Google, Instagram e Tik Tok.