Dino manda CGU auditar R$ 469 milhões em emendas c...

A comemoração dos 45 anos de fundação do PT será realizada nesta sexta-feira e no sábado, no Rio de Janeiro, com participação do presidente Lula. Ao longo dos dois dias de festa, haverá debates políticos e também shows musicais de artistas como Dudu Nobre, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Roberta Sá.

A programação também inclui apresentações das baterias das escolas de samba Mangueira, Acadêmicos do Grande Rio e União de Maricá — que tem o vice-presidente nacional do partido e prefeito de Maricá, Washignton Quaquá, como presidente de honra.

Lula vai comparecer ao ato político marcado para as 10h do sábado. Quem quiser participar do comemoração no Armazém 3 do Píer Mauá, no Centro do Rio, que tem capacidade para 3.000 pessoas, precisa fazer inscrição antecipada pelo site do evento. A entrada é gratuita.