Em meio à mudança climática da UE, as cidades enfrentam mais inundações, calor extremo – DW – 15/04/2025

Nenhum outro continente está se aquecendo tão rapidamente quanto a Europa. O relatório do Estado Europeu do Clima 2024, divulgado na terça -feira, mostra que o continente quebrou inúmeros registros de temperatura no ano passado, com clima extremo Aumentando a vida de quase meio milhão de pessoas.

O relatórioreunidos por cerca de 100 pesquisadores do Serviço de Mudança Climática de Copernicus da UE e da Organização Meteorológica Mundial, mostra que a temperatura média na Europa aumentou aproximadamente 2,4 graus Celsius (4,3 Fahrenheit) desde a revolução industrial em meados do século XIX. Exceto pela Islândia, onde era mais frio que a média, todo o continente viu temperaturas acima da média.

Globalmente, a temperatura média aumentou 1,3 Celsius, Fazendo 2024 o mais quente desde que os recordes meteorológicos começaram.

“As temperaturas do oceano eram excepcionalmente altas, os níveis do mar continuaram a subir, as camadas de gelo e as geleiras continuaram a derreter”, disse Samantha Burgess, um dos principais autores do relatório, falando com repórteres.

“Tudo isso como concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa continuaram aumentando, atingindo os níveis recordes novamente em 2024. Desde a década de 1980, a Europa está aquecendo duas vezes a taxa média global”, acrescentou.

Inundações, pessoas extremas em risco de calor, cidades

As temperaturas recordes tiveram conseqüências abrangentes em 2024. “Não é apenas um número médio de temperatura global. Realmente tem um impacto na escala regional e local”, disse Florence Rabier, diretor-geral do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Caminhão, que contribui para Copérnico.

Seja por inundações, ondas de calor, tempestades ou seca, a vida dos cerca de 750 milhões de pessoas da Europa estão sendo cada vez mais moldadas por clima extremo -alimentado por causado pelo ser humano mudança climática.

Grandes inundações na região de Valência da Espanha Em outubro passado e novembro, mataram mais de 220 pessoas. A quantidade de chuva forte, que quebrou todos os registros anteriores em apenas algumas horas, deixou para trás casas, carros e infraestrutura destruídos, com o governo espanhol até agora comprometendo 16 bilhões de euros (US $ 18 bilhões) em ajuda e compensação de reconstrução.

Apenas um mês antes, chuvas persistentes de Storm Boris causou inundações extensas em vilas e cidades de oito países na Europa Central e Oriental. Estima -se que 413.000 pessoas foram afetadas em toda a Europa no ano passado devido a inundações e tempestades, com cerca de 335 perdendo suas vidas.

Ao mesmo tempo, a Europa inchou o segundo número mais alto de dias com extremo estresse térmico já registrado. A Europa Oriental, em particular, estava especialmente quente e seca, e o sul da Europa viu longas secas, mesmo nos meses de inverno.

Na Europa Ocidental, por outro lado, choveu mais do que em quase qualquer ano desde 1950. A forte chuva, combinada com condições de seca, aumentou acentuadamente o risco de inundações. Os solos ressecados, assados ​​com força pelo sol, são incapazes de absorver grandes volumes de água Em um curto espaço de tempo, rapidamente levando a condições perigosas de inundação.

A Europa – e especialmente as cidades – precisa se adaptar à mudança do clima

“Toda fração adicional de um grau de aumento da temperatura é importante, porque acentua os riscos para nossas vidas, economias e para o planeta”, disse Celeste Saulo, chefe da Organização Meteorológica Mundial. “A adaptação é uma obrigação.”

Apesar das tendências climáticas preocupantes, As emissões globais de gases de efeito estufa de estufa continuaram a aumentar. Mas o relatório de terça -feira destaca um vislumbre de boas notícias: em 2024, A produção de energia renovável na Europa atingiu uma nova altacom cerca de 45% da energia proveniente de fontes amigáveis ​​ao clima, como solar, vento e biomassa.

Mas quando se trata de viver com o crescente risco de clima extremo e estresse térmico, o relatório alertou que os países europeus precisavam fortalecer os sistemas de alerta precoce e medidas de adaptação climática – o mais rápido possível.

Segundo Burgess, o aquecimento global a longo prazo a mais de 1,5 graus Celsius poderia contribuir para pelo menos 30.000 mortes adicionais na Europa devido ao calor extremo até 2100.

Os pesquisadores observaram que pouco mais da metade de As cidades européias agora adotaram planos de adaptação climática dedicados Para enfrentar o clima extremo e proteger seus cidadãos – contra 26% há apenas sete anos.

Paris, Milão, Glasgow e cidades na Holanda estão liderando o caminho. Entre outras iniciativas, os líderes da cidade estão criando instalações para proteger as pessoas de calor extremo, expandindo os espaços verdes para ajudar a resfriar as áreas urbanas e construir medidas de proteção contra inundações.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.