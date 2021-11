Erick Venâncio domina debate na TV Gazeta com propostas, experiência e trabalho frente à OAB/AC

Mais uma vez o atual presidente e candidato à reeleição da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Erick Venâncio, dominou o debate relativo ao pleito da instituição ao explanar as propostas elaboradas à advocacia acreana, demonstrar a experiência sobre o Sistema OAB/AC e relembrar o trabalho desempenhado nos últimos anos frente à entidade. Desta vez, o encontro para discutir o futuro dos operadores do Direito foi promovido pela TV Gazeta nesta segunda-feira, 15.

Ao falar sobre a atuação da OAB/AC em todo estado, o atual mandatário destacou os cursos de capacitação à Jovem Advocacia e de outras áreas – realizados de forma contínua mesmo durante a pandemia de Covid-19 -, a criação de programas/estruturas pela Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) que trouxeram inumeráveis avanços, a aproximação histórica da entidade com a classe para suprir as demandas e o árduo trabalho pelos dativos, prerrogativas e sociedade em geral.

“Apesar de ser uma entidade privada, a OAB é uma instituição de natureza dúplice. Ela possui uma atividade externa em defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos, do Meio Ambiente, da boa aplicação das leis e da rápida administração da Justiça. Mas além disso, nossa função primordial é representar e defender a advocacia acreana. Nós sempre buscamos fazer isso de forma responsável sem abandonar essas duas vertentes”, destacou ele.

O presidente destacou que leis como o Botão da Vida, a obrigatoriedade de condomínios comunicarem casos de violência doméstica à Segurança Pública, a instituição de segurança nos caixas eletrônicos durante todas as 24 horas do dia e outras dezenas de premissas para proteger os consumidores partiram de ações da Seccional Acre. Ele também lembrou que todas as batalhas em prol dos operadores do Direito e conquistas foram possíveis devido à independência da organização.

“Não deixamos de avançar e escrever belas páginas à advocacia do Acre nestes últimos anos. Já mostramos que sabemos fazer com ações como o Escritório Compartilhado para a Jovem Advocacia e quem não tem condições de manter escritório próprio, iniciativa que também será implantado em Cruzeiro do Sul, o primeiro Empretec voltado aos nossos pares com foco em gestão, inovação e empreendedorismo, cursos de formação continuada e ações sociais de apoio à advocacia”, disse Erick.

Venâncio explicou ainda que as propostas do Plano de Gestão apresentada pela Chapa 10 “Uma Ordem para Todos”, que ele lidera, foram construídas ao lado de cada advogado e advogada em todos os municípios acreanos. Uma das ênfases dada pelo candidato foi a batalha em defesa da advocacia dativa. Segundo ele, a Seccional Acre criou um comitê pluriinstitucional com membros do Judiciário, Executivo, Legislativo e Ministério Público para reformular completamente a lei que rege essa área.

“Acreditamos numa gestão fraterna, humana e que se preocupa com cada advogado e advogada do nosso estado. E foi isso que realizamos nesses últimos anos, principalmente durante o período pandêmico. Agradeço a cada um que nos recebeu, sugeriu ideias e trocou experiências com a gente nessa jornada. O caminho que estamos propondo para a advocacia é aquele mais adequado. Sabemos como fazer porque já fazemos. Não podemos retroceder, e por isso peço seu voto de confiança”, finalizou.