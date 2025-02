Estado amplia capacitação para novas turmas do Curso de Operacionalização do Sicaf

Da Redação



Por José Henrique Nascimento

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e de Administração (Sead), deu início nesta segunda-feira, 17, a novas turmas do Curso de Operacionalização do Sistema Integrado de Contabilidade, Administração Financeira e Orçamentária do Acre (Sicaf/AC). A capacitação se estende até a quinta-feira, 20, no Departamento de Formação e Capacitação do Servidor (Decap), em Rio Branco.

A iniciativa visa modernizar e garantir a efetiva transparência das contas públicas. Durante o treinamento, os participantes são instruídos sobre procedimentos de execução orçamentária e financeira de receitas e despesas, abrangendo desde conhecimentos básicos até funcionalidades avançadas, processos de despesa e receita orçamentária, além da resolução de problemas.

O curso é voltado a servidores que atuam diretamente nos setores de orçamento e/ou finanças, notadamente na execução de receitas e despesas junto aos órgãos da administração pública indireta dos poderes Executivo e Legislativo, além dos tribunais de Justiça (TJAC) e de Contas do Estado (TCE/AC).

“Esses treinamentos estão sendo desenvolvidos pela nossa diretoria, em parceria com o Decap, e a ideia inicial, a meta inicial é, até o fim desse mês, contando com os outros dois treinamentos que foram feitos, atingir a marca de aproximadamente 150 servidores de todos os órgãos e poderes do Estado e, em breve, realizar mais turmas com outras temáticas voltadas para um outro público, e tudo isso visa a implantação e a padronização dos procedimentos do sistema”, disse o diretor de Contabilidade-Geral do Estado, Eduardo Maia.

O sistema

O Sicaf/AC é fundamental para todos os servidores e colaboradores que atuam na esfera pública orçamentário-financeira estadual. Trata-se de uma plataforma gerenciada pela Sefaz, com o objetivo de centralizar a execução, o acompanhamento, o controle e a transparência das atividades e informações contábeis, orçamentárias, financeiras, de custos e de planejamento do Estado.

Visualizações: 20