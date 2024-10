Estados dos EUA privam pessoas que antes estavam presas – DW – 27/10/2024

Após a resposta do exército israelita, o Irão não fala em represálias

O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, durante uma reunião em Teerã, Irã, em 27 de outubro de 2024. ESCRITÓRIO DO SUPREMO LE IRANIANO / VIA REUTERS

Durante a noite de sexta-feira, 25 de outubro, para sábado, 26 de outubro, ondas de bombardeios foram realizadas por aeronaves israelenses em diversas regiões do Irã em retaliação ao ataque iraniano a Israel em 1é em outubro passado. Aviões israelenses “atacou locais de fabricação de mísseis (…) que o Irão dispara contra o Estado de Israel há um ano. Estes mísseis eram uma ameaça direta e imediata aos cidadãos de Israel.”disse o exército em um comunicado. Aviões também bombardearam “baterias de mísseis terra-ar e outros sistemas aéreos que se destinavam a restringir a liberdade de Israel de operar no Irão”.

Pelo menos quatro soldados morreram neste ataque “preciso e poderoso” de Israel contra o Irão, que, segundo Benjamin Netanyahu, “alcançou todos os seus objetivos”. Por sua vez, o Líder Supremo iraniano declarou que o ataque de Israel “não deve ser exagerado nem minimizado”. Quando falou, o aiatolá Ali Khamenei não apelou a represálias. O Irão assegurou que tinha “o direito e o dever de se defender”. Israel, por sua vez, alertou que o Irão “pagaria um preço alto” se ele respondesse a estes bombardeamentos, que vários países condenaram veementemente.

Debates do projeto de orçamento para 2025 serão retomados a partir de 5 de novembro na Assembleia

O presidente da comissão de finanças, Eric Coquerel, discursa na Assembleia Nacional durante debates sobre a lei financeira de 2025, em Paris, 23 de outubro de 2024. JULIEN MUGUET PARA “O MUNDO”

Após seis dias de discussões acaloradas sobre a parte das receitas do orçamento de 2025, Deputados interromperam seus debates à meia-noite de sábadosem ter passado pelo exame do texto. Ao final da sessão, ainda havia 1.507 emendas a serem consideradas. Na próxima semana, os deputados serão mobilizados sobre o orçamento da Segurança Social. Os debates sobre o projeto de orçamento para 2025 serão retomados a partir de 5 de novembro na Assembleia Nacional. Um novo calendário será considerado terça-feira de manhã na conferência dos presidentes, “com o governo”disse Yaël Braun-Pivet.

O ministro do orçamento, Laurent Saint Martinligou no domingo para “colocar um pouco de racionalidade nos debates”. O ministro do Orçamento garantiu que o governo queria “que os debates decorram no respeito pelo Parlamento”mas não descartou o uso de 49,3. O RN anunciou que “votarei contra” enquantoEric Coquerel (LFI) disse que “o orçamento que será submetido a votação no início de Novembro continua “compatível com NFP” ».

Em Guadalupe, a eletricidade foi restaurada em todos os lugares, após dois dias de interrupção generalizada

Um residente coloca combustível em seu gerador em Le Moule, na ilha caribenha francesa de Guadalupe, em 26 de outubro de 2024, após um corte geral de energia na ilha. BRIAN NOCANDY/AFP

A energia foi restaurada em todos os lugares no domingo em Guadalupe. Um apagão afetou a ilha na sexta-feira a partir das 8h30 (horário local) “seguindo a parada ilegal”segundo a EDF, motores da usina EDF-PEI Jarry, que fornece a maior parte da eletricidade no território de quase 380 mil habitantes. O prefeito Xavier Lefort acusou logo após o corte “empregados em greve” da central eléctrica de Jarry, que “entrou na sala de controle” e tem “causou o desligamento de emergência de todos os motores”.

O movimento social na central de Jarry, que decorre desde 15 de setembro, diz respeito à implementação de um acordo assinado no início de 2023, após dois meses de greve para exigir o cumprimento dos contratos e remunerações da legislação laboral. Desde então, causou cortes de energia que afetaram até 100.000 residências. Devido a violência urbana “inaceitável” e danos cometidos na primeira noite sem luz, o prefeito renovou para a noite de domingo para segunda-feira toque de recolher parcial.

Eleições legislativas na Geórgia: a vitória contestada do partido pró-Rússia

O bilionário Bidzina Ivanishvil, líder do partido Georgian Dream que ele criou, cumprimenta apoiadores durante um comício em Tbilisi, Geórgia, em 29 de abril de 2024. SHAKH AIVAZOV/AP

De acordo com os resultados anunciados na manhã de domingo, 27 de outubro, pela comissão eleitoral, Georgian Dream, o partido no poder desde 2012, ficou em primeiro lugar nas eleições legislativas que tiveram lugar na véspera na Geórgiacom 54,08% dos votos para uma taxa de participação de 58%. O sucesso permitirá ao partido do bilionário Bidzina Ivanishvili formar um novo governo e aproximar o seu país da órbita russa. No entanto, apesar da maioria absoluta, o Georgian Dream não obteve o número suficiente de assentos para considerar uma mudança na Constituição.

Com 37,58% dos votos no total, os quatro partidos da oposição entram no Parlamento mas não conseguirão formar o governo de coligação pró-europeu que imaginaram. O seu medo é agora ver o Sonho Georgiano, em plena deriva autoritária e pró-Rússia, destruindo as esperanças do país de adesão à UE.

“Não reconhecemos os resultados distorcidos de eleições roubadas”declarou Tina Bokuchava, líder do Movimento Nacional Unido, dentro da oposição pró-europeia, em conferência de imprensa. Nika Gvaramia, líder do partido Akhali, outro componente da oposição, denunciou “uma usurpação do poder e um golpe constitucional”.

Kylian Mbappé perde seu primeiro clássico

Kylian Mbappé durante partida de futebol entre seu clube, o Real Madrid, e o FC Barcelona, ​​​​no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, sábado, 26 de outubro de 2024. BERNAT ARMANGUE/AP

O FC Barcelona corrigiu o Real Madrid (4-0) no sábado, no relvado do Santiago Bernabeu, graças a Robert Lewandowski, autor de um duplo em dois minutos, que eclipsou as duas estrelas madridistas Kylian Mbappé e Vinicius Junior. Para seu primeiro clássico com a camisa merengue, o atacante francês Kylian Mbappé, autor de dois gols rejeitados (30e66e), viveu uma noite frustrante ao ser sistematicamente impedido pela defesa do Barcelona e depois derrotado pelo goleiro catalão Inaki Pena (61e65e).

Com este sucesso, o Barça (1é30 pontos) consolida a sua posição de líder do campeonato espanhol com seis distâncias à frente do seu grande rival, o atual campeão, cuja invencibilidade de 42 jogos na La Liga está quebrada.

