‘Eu amo o Presidente’: Trump, Musk Heap em Elogios em Entrevista Gushy | Donald Trump News

Sudão As forças paramilitares lançaram um ataque de três dias perto de Cartum, matando mais de 200, informou a rede de advogados de emergência na terça-feira. O Grupo de Direitos disse que centenas ficaram feridos ou desaparecidos, e que centenas foram submetidos a “execuções, seqüestros, desaparecimentos forçados e saques”.

A rede de advogados disse que o Paramilitaries baleado para os moradores enquanto tentavam atravessar o Nilo branco para escapar, para que alguns civis possam ter se afogado.

Crianças entre os mortos

O Ministério das Relações Exteriores do governo, apoiado pelo Exército, disse que no total 433 pessoas foram mortas, incluindo crianças.

“Alguns corpos ainda estão deitados na rua, e outros foram mortos em suas casas e ninguém pode alcançá -los”, disse uma fonte médica à agência de notícias da AFP, dizendo que era impossível determinar o número real de mortos.

Os ataques paramilitares de Forças de Apoio Rápido Rebeld (RSF) direcionaram as aldeias de Al-Kadaris e Al-Khelwat no estado do Nilo Branco, 100 quilômetros (60 milhas) ao sul da capital.

A ONU recebeu “relatos horríveis de que dezenas de mulheres foram estupradas e centenas de famílias foram forçadas a fugir”, disse um porta -voz do secretário -geral Antonio Guterres.

Controle do estado do Nilo Branco

Ambas as facções Atualmente, estão tentando obter controle sobre o estado do Nilo Branco, que se estende do sul de Cartum até a fronteira com o Sudão do Sul.

O Exército está no controle das áreas do sul, enquanto o RSF detém partes do norte.

A rede de advogados disse na terça -feira que o exército conduziu ataques “bárbaros” a civis a leste de Cartum.

O órgão de direitos humanos da ONU disse na terça -feira que “execuções sumárias, violência sexual e outras violações e abusos enfatizam o fracasso total” de ambos os lados em respeitar o direito humanitário internacional.

Instalações de saúde direcionadas por ambos os lados na guerra do Sudão

Recentemente, o RSF reuniu políticos aliados e grupos armados em Nairóbi, Quênia, para assinar uma carta que abriria o caminho para um “governo de paz e unidade” para governar sudão.

Guerra Civil no Sudão

O Sudão está envolvido em uma guerra desde abril de 2023.

O conflito reivindicou dezenas de milhares de vidas, deslocou mais de 12 milhões e levou centenas de milhares de fome.

Mais de 24,6 milhões de pessoas – cerca de metade da população do Sudão – enfrentam “altos níveis de insegurança alimentar aguda”, de acordo com a iniciativa integrada de classificação da fase de segurança alimentar, apoiada pelas Nações Unidas.

O Comitê Internacional de Resgate chamou de “maior crise humanitária já gravado. “

Sudão: Guerra, Crise Humanitária Um 'Falha de Elites'

Editado por: Kieran Burke