Everton / Manchester United: Atualizações da Premier League – Live | Premier League

David Moyes / Ruben Amorim: A decisão do Everton de mudar os gerentes no meio da temporada está funcionando muito melhor que o do Manchester United, escreve Ben McAleer.

“Estou surpreso que tantas pessoas parecem dispostas a assinar a visão de que Amorim está provocando a” mudança de cultura “necessária e ele deve ter tempo para fazê-lo. Eu apoio o United desde 1963 e, embora os resultados nos últimos dois anos tenham sido decepcionantes, não vi nada para me convencer de que jogar com sete jogadores defensivos é uma estratégia para a) ganhar coisas ou b) agradar ou entreter os fãs .

Um email: “Outra seleção sombria de equipe”, escreve Martin Coult, que está louco como o inferno e não vai mais. “Mesmo Garnacho não dá uma olhada. Eu me pergunto por que Amorim odeia tanto os alas. É porque eles proporcionam emoção, entretenimento e objetivos? Porque o sistema de Amorim parece projetado para espremer toda a alegria e vida fora do jogo.

Como qualquer correspondente de futebol que vale o seu sal na batida de Merseyside, Andy Hunter foi para testar o Wi-Fi e descobriu que era mais do que adequado o suficiente para arquivar essa carona interessante e informativa de conhecer você no novo lar de Everton.

O novo estádio do Everton: O terreno de 52.888 lugares na doca de Bramley-Moore impressionou os 10.000 fãs com sorte o suficiente para serem convidados para um evento de teste no meio da semana, uma partida entre Everton U18s e seus colegas atléticos do Wigan.

Essas equipes: Everton Faça uma mudança para o lado que teve um pouco de sorte de derrotar o Crystal Palace no Selhurst Park no fim de semana passado, com Abdoulaye Doucoure retornando à equipe titular em seu retorno da suspensão. Carlos Alcaraz, que marcou o gol vencedor do Everton no sul de Londres, pode considerar -se azarado que foi derrubado no banco.

Após a derrota de sua equipe no Tottenham Hotspur no fim de semana passado, Ruben Amorim decidiu reforçar o meio -campo do Manchester United, trazendo Manuel Ugarte para jogar ao lado de Casemiro. Alejandro Garnacho abre caminho e cai no banco. De volta a lesão, Christian Eriksen e Leny Yoro também estão entre os Estados Unidos.

