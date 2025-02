Ex-jogador de futebol da Liga do Premier é suspenso com o prazo de sexo secreto | Notícias de futebol

O reunião na terça -feira entre o rei Abdullah II da Jordânia II E o presidente dos EUA, Donald Trump, terminou com antecipação tensa do que virá a seguir para a faixa de Gaza.

Em jogo estava a sugestão de Trump de que os Estados Unidos “assumirO enclave e expulsa os palestinos ao Egito e à Jordânia.

O rei Abdullah mencionou durante uma entrevista coletiva improvisada que um plano alternativo para reconstruir Gaza sem limpar etnicamente seria criado por países árabes, incluindo o Egito, que já estava planejando uma cúpula árabe de emergência em Gaza em 27 de fevereiro.

Horas depois, o Egito emitiu uma declaração confirmando que apresentaria “uma visão abrangente para a reconstrução de Gaza, garantindo que os palestinos permaneçam em suas terras” e reiterassem seu compromisso de trabalhar com os EUA para chegar a “um estabelecimento justo para a questão palestina”.

O que está em jogo para o Egito?

“É difícil saber o quão seriamente levou a aquisição de Gaza nos proposta de Trump”, disse Jacob Eriksson, professor de estudos de recuperação do pós-guerra na Universidade de York, à Al Jazeera.

“Se Trump persistir, no entanto, isso poderia colocar o Egito em uma posição difícil”, acrescentou, referindo -se às ameaças de Trump de que ele congelaria fundos de ajuda ao Egito se não cooperar.

“Numa época em que o Egito continua enfrentando desafios econômicos crescentes ligados à dívida e à inflação, isso pode ter um impacto significativo”.

Desde 1946, os Estados Unidos concederam ao Egito mais de US $ 85 bilhões em ajuda externa bilateral, incluindo assistência militar e econômica, de acordo com a Câmara de Comércio Americana no Egito.

E o Egito foi o quinto maior destinatário da ajuda externa dos EUA em 2023, recebendo US $ 1,45 bilhão85 % dos quais eram para o setor militar.

O jornalista egípcio Hossam El-Hamalawy disse que o Aid Cairo recebe “é uma declaração de que o Egito é um aliado próximo e é um parceiro de Washington” e significa forte apoio político de Washington.

Mas o dinheiro não é tudo.

Embora o apoio estrangeiro seja vital para a sobrevivência da atual administração egípcia, o mesmo ocorre com a paz política interna, que pode ser desestabilizada se a expulsão dos palestinos for permitida.

“A geração após geração de jovens egípcios teve a Palestina como porta de entrada para a política”, disse El-Hamalawy.

“Além disso … (o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi) está muito preocupado com a replicação do cenário de Beirute, onde as operações de resistência palestina de uma maneira ou de outra deram a Israel uma justificativa para entrar no Líbano e ocupar pedaços dele por muito tempo , Acrescentou El-Hamalawy, referindo-se a ataques israelenses ao Líbano e ocupação de seu território por diferentes períodos, inclusive hoje.

Contra-oferta

Por enquanto, até Trump parar de falar sobre forçar o deslocamento de palestinos, El-Sisi teria dito que ele irá não participar de nenhuma conversa na Casa Branca.

O Egito tem pouca escolha a não ser trabalhar com outros estados árabes em uma contra-proposta que eles podem defender juntos.

“Qualquer ação drástica pode colocar em risco acordos importantes”, disse ao Al Jazeera que acredita que o Cairo terá que comprometer um pouco a proposta, ao Al Jazeera.

“O Egito poderia, semelhante à Jordânia, oferecer indivíduos feridos e suas famílias, embora a uma taxa e número maior do que a proposta pela Jordânia”, sugeriu Nasef.

O rei Abdullah disse na terça -feira que a Jordânia poderia “imediatamente” Tome 2.000 crianças doentes.

O Egito tem tratado os palestinos feridos em seus hospitais desde o início da guerra, e provavelmente continuará a fazê -lo em números maiores quando a travessia abrir.

“Embora qualquer contribuição econômica significativa para a reconstrução de Gaza provavelmente seja difícil, dados os desafios econômicos acima mencionados, as autoridades egípcias … sem dúvida, continuariam a oferecer seus serviços como mediador e parceiro político”, disse o pesquisador Jacob Eriksson, duvidoso de quanto Egito poderia contribuir financeiramente.

Esforços de reconstrução

Israel disse que não vai compensar palestinos Ou ajuda a pagar para corrigir os danos que causou em Gaza. Em vez disso, caberia aos países regionais e à comunidade internacional implementar qualquer plano apresentado pelo Egito e pela Jordânia.

“Pode-se especular que, definitivamente, (esse plano) envolverá a recrutamento de grandes quantidades de dinheiro e finanças do Golfo … para acelerar o processo de reconstrução para os palestinos sem deslocá-los”, disse El-Hamalawy.

As empresas de construção egípcia parecem prontas para cooperar com um esforço internacional para reconstruir Gaza. Por exemplo, o magnata imobiliário e o magnata da construção Hisham Talaat Moustafa, disse em uma entrevista na TV em 9 de fevereiro que ele está trabalhando em um plano de reconstrução que exigiria a participação de cerca de 40 a 50 empresas de construção do Egito e de outros países.

“O Egito poderia contribuir para os esforços de reconstrução, ao mesmo tempo em que garante que os Gazans não precisam ser forçados a sair”, disse Nasef, acrescentando que “eles não precisam se caravanas e tendas, que Israel continua a bloquear, são permitidas na faixa . ” Ele concordou com El-Hamalawy, no entanto, que os esforços do Egito teriam que ser bancados pelo Golfo, devido aos problemas econômicos do Egito.

Os países do Golfo tiveram um papel significativo no financiamento da ajuda que atinge a faixa de Gaza nos últimos meses, com o Conselho de Cooperação do Golfo anunciando em dezembro que seus Estados -Membros – Bahrain, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos – havia dado coletivamente US $ 650 milhões em ajuda humanitária a Gaza, juntamente com a Cisjordânia ocupada, desde outubro de 2023.

A reconstrução de Gaza, onde a grande maioria dos edifícios e infraestrutura foi destruída por Israel, custará muito mais.

Mas com o plano de deslocamento de Gaza de Trump complicando assuntos e um acordo de cessar -fogo em Gaza que ameaçou colapso na semana passada, os países árabes estão sob pressão para responder.