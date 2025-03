‘Existe uma grande semelhança’: os pioneiros dos direitos civis dos EUA alertam sobre ‘surgir para trás’ sob Trump | Movimento dos direitos civis

Lottie Joiner in New Orleans



Detritos da bomba que explodiram perto de uma sala do porão da Igreja Batista da 16th Street em Birmingham, Alabama, em 1963, matando quatro meninas negras. Fotografia: AP

Carolyn McKinstry conhece os perigos do extremismo na América. Ela viveu.

McKinstry era o secretário da Escola Dominical na Igreja Batista da 16th Street em Birmingham, Alabamaquando a igreja foi bombardeada por supremacistas brancos em 16 de setembro de 1963, matando quatro meninas negras-Addie Mae Collins, Denise McNair, Carole Roberts, todas com 14 anos e Cynthia Wesley, de 11 anos.

Carolyn McKinstry em Washington em 2016. Photage: AFP /AFP /Getty Images

McKinstry, que tinha 14 anos na época, lembra que era o dia da juventude na igreja e a lição do dia foi “um amor que perdoa”. Ela passou naquela manhã de domingo coletando registros financeiros e de participação nas aulas. McKinstry atendeu ao telefone da igreja apenas alguns segundos antes da bomba disparar no porão da igreja.

“Eu não pensei imediatamente nisso como uma bomba. Eu não sabia o que era ”, disse McKinstry. “Ouvi algumas pessoas gritarem e então ouvi alguém dizer: ‘Bata no chão’ – e rastejei sob aquele primeiro banco onde estava de pé.”

McKinstry lembrou: “Esperei alguns minutos e pude ouvir pés. Ouvi sapatos contra o chão e sabia que as pessoas estavam se esgotando. Então foi aí que me levantei para sair. Eu não sabia até sair que uma bomba havia explodido. ”

A morte das quatro meninas devastou a nação. Mas não foi o último atentado em Birmingham. A falta de compaixão ficou evidente e sinalizou que aqueles determinados a manter o sistema de Jim Crow não foram movidos pela morte das crianças.

Na cidade e em todo o sul, como ativistas dos direitos civis trabalhavam para derrubar a segregação, houve mais mortes, mais funerais, mais marchas e mais protestos. Para McKinstry, 77, e outros soldados de direitos civis que lutaram nas linhas de frente pela justiça e igualdade durante o movimento dos direitos civis, a reeleição de Donald Trump é uma ruína dos sacrifícios e mudanças políticas pelas quais eles trabalharam.

Nas primeiras semanas do segundo mandato de Trump, ele assinou uma ordem executiva Eliminando programas de diversidade, equidade e inclusão federais (DEI) – incluindo iniciativas de diversidade em contratação ou subsídios federais que ajudam agricultores e comunidades minoritárias – e instruíram que a equipe da DEI seja demitida. Logo depois, empresas como Target, Walmart, Lowe e Meta seguiram o exemplo para eliminar seus programas DEI.

Até a NFL capitulou as demandas de dei de Trump, terminando sua zona final Slogan “End Racism” no Super Bowl deste ano e substituindo -o por “Chogar Love”. O slogan do “racismo final” havia sido estampado na end zone nos jogos do Super Bowl desde 2021.

‘Racismo final’ e ‘Escolha os logotipos de amor’ nas zonas finais. Fotografia: Getty Images

Mas aqueles que participaram do movimento dos direitos civis da década de 1960 não ficam surpresos com as ordens executivas de Trump ou políticas divisivas. Eles já viram isso antes. Enquanto lutavam contra as leis de Jim Crow, esses ativistas enfrentaram segregacionistas firmes que lutaram contra a integração, incluindo Eugene “Bull” Connor, Jim Clark e George Wallace no Alabama; Orval Faubus, no Arkansas; Lester Maddox na Geórgia; e Ross Barnett e outros segregacionistas em Mississippi.

David Dennis SR cresceu em uma plantação na Louisiana e depois frequentou a Dillard University, uma faculdade historicamente negra em Nova Orleans, em uma bolsa de estudos. Dennis enfrentou segregacionistas violentos como um piloto da liberdade e no Mississippi como co-diretor do projeto de verão da Liberdade do Mississippi de 1964. Depois que os trabalhadores dos direitos civis Andrew Goodman, Michael Schwerner e James Chaney foram mortos no início de Liberdade verãoO ardente de Dennis elogio de Chaney expressou a exaustão de combater a injustiça.

Os Estados Unidos estão experimentando um “surto para trás” em termos de raça, após décadas de progresso, disse Dennis. Um exemplo de um “avanço” foi a era da reconstrução após a Guerra Civil, disse Dennis, 84 anos. Depois, houve um “surto para trás” durante a presidência de Rutherford B Hayes, no qual as tropas que haviam protegido o anteriormente escravizado foram mudadas e um ressurgimento do Ku Klux Klan seguiu. Dennis observou que as leis de Jim Crow foram promulgadas e havia uma Suprema Corte conservadora.

David Dennis Sr na foto no Mississippi no ano passado. Fotografia: Rogelio v Solis/AP

“Se você olhar para esse período, o que aconteceu então e o que está acontecendo agora, esse surto de volta, há uma semelhança com o que aconteceu politicamente e quais eram as questões na época, como é agora”, disse Dennis.

Houve outro aumento durante o governo Eisenhower e com o movimento dos direitos civis, que viu a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei de Direitos de Voto de 1965, disse Dennis.

Esse surto avançou com dor e tragédia durante o auge da luta pela igualdade racial e pela justiça na América.

Carlotta Walls Lanier experimentou essa dor. Ela ainda se lembra do vitríolo que ela e seus colegas de classe enfrentaram enquanto tentavam integrar o ensino médio em Little Rock, Arkansaem 23 de setembro de 1957.

“Eu sabia que haveria pessoas que não concordaram com a ideia de que estávamos integrando ou indo para a Little Rock Central High School. Eu sabia que haveria pessoas não felizes por nós querendo ir para a escola. Eu esperava algum chateado e xingar ”, disse Walls Lanier, que, aos 14 anos, era o mais novo do Little Rock Nine. “Eu não esperava o que aconteceu para acontecer.”

Mayhem entrou em erupção quando uma multidão branca irritada gritou epítetos raciais e ameaçou a violência enquanto os nove estudantes negros tentaram entrar na escola. Foi três anos depois que a Suprema Corte dos EUA declarou que as escolas “separadas, mas iguais” eram inconstitucionais no histórico caso do Conselho de Educação Brown V de 1954. Mas a multidão irritada que Walls Lanier e seus colegas de classe enfrentaram se agarraram ao sistema segregacionista de Jim Crow em Little Rock.

The Little Rock Nine em 2005. Fotografia: Danny Johnston/AP

Walls Lanier disse que o presidente Dwight Eisenhower enviou o 101º ar para proteger os estudantes. A Guarda Nacional do Arkansas permaneceu com os alunos da escola pelo resto do ano letivo. Então, quando ela viu a violência que ocorreu no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro, isso a lembrou de sua experiência em Little Rock há mais de seis décadas.

“Eu acho que se alguém que nunca viveu o que vivemos e precisamos entender como era, pode olhar em 6 de janeiro”, disse Walls Lanier, 82. “Eu vejo os dois sendo iguais, 23 de setembro de 1957 e 6 de janeiro de 2021”.

Para Dennis, a resposta ao atual clima político caótico está no passado. Ele se lembra de gastar jantares de domingo ouvindo e aprendendo com os “idosos”, aqueles que já estavam trabalhando nos direitos civis.

“Acho que precisamos voltar às nossas raízes”, disse Dennis. “O movimento realmente não era sobre milhares de pessoas nas ruas. As milhares de pessoas entraram na rua depois que alguém fez alguma coisa. Tomamos um problema e nos concentramos nessa questão em particular, como um povo, como um grupo em movimento ”, disse Dennis.

“Não tentamos resolver tudo ao mesmo tempo. Algumas pessoas se reuniam e fizeram alguma coisa. As pessoas sempre me perguntam: ‘Como você começa um movimento?’ Eu sempre volto para: você tem que fazer alguma coisa. ”

Tropas da 101ª escolta aerotransportada do Little Rock Nine para entrar na escola. Fotografia: Pictorial Press Ltd/Alamy

Existe um movimento atual em andamento focado em boicotar empresas que abandonam seus compromissos DEI, incluindo a Target. Ativistas de direitos civis dizem que a empresa assumiu o compromisso de investir US $ 2 bilhões na comunidade negra dentro de cinco anos após a morte de George Floyd de 2020, que foi morta por um policial de Minneapolis. Um vídeo de um espectador mostrou o policial ajoelhado no pescoço de Floyd por quase 10 minutos enquanto ele gemeu de dor e chamava sua mãe. Os líderes de boicote pegaram uma página do boicote de ônibus de Montgomery de 1955, no qual os moradores negros não montaram o ônibus público por 385 dias. O resultado foi o desmantelamento do sistema segregado de transporte público na cidade.

Durante seu culto na igreja no início deste mês, o Rev. Jamal Bryant, pastor sênior da nova Igreja Batista Missionária de Nascimento, nos arredores de Atlanta, pediu à “comunidade cristã consciente” que não comprasse no Target por 40 dias, a partir de 3 de março.

“O que aprendemos com o boicote de ônibus de Montgomery é que a América racista não responde a discursos. Eles respondem a dólares ”, disse Bryant. “Estamos operando em decência e ordem. Você sabe o que será para a América quando começamos a mudar nosso próprio ecossistema econômico e começar a investir em nós mesmos? Estamos chamando todos os acionistas para serem responsabilizados pelo compromisso que você assumiu aos negros. ”

Walls Lanier, do Little Rock Nine, que enfrentou multidões brancas violentas e provocações racistas, disse: “Vamos ter que reviver isso novamente”. Ela disse que uma nova geração de líderes precisará criar estratégias de uma maneira diferente contra o que esse novo governo planeja fazer.

Os moradores negros caminham para o trabalho em vez de andar de ônibus durante o terceiro mês do boicote de ônibus de Montgomery, em fevereiro de 1956. Fotografia: Don Cravens/Getty Images

Serão necessárias mulheres para fazer a maior mudança, disse Walls Lanier. Durante o movimento dos direitos civis, os soldados mais ativos e vocais da luta pela igualdade e pela justiça foram mulheres, incluindo Rosa Parks, Ella Baker, Dorothy Height, Constance Baker Motley e Fannie Lou Hamer. A congressista do Texas, Jasmine Crockett, tornou -se um dos críticos mais fortes do presidente Trump e seu governo. Os republicanos também terão que enfrentar o regime de Trump, acrescentou Walls Lanier.

“Infelizmente, havia um enorme grupo de pessoas de cor que votaram em (Trump), sem entender sua história. Eles não entenderam o que seus antepassados ​​haviam dado a este país e como as coisas estavam sendo tiradas deles. Eles perceberão isso muito em breve ”, disse Walls Lanier.