Explosão nos escritórios ferroviários gregos em Atenas – DW – 11/04/2025

Na América Latina, onde a pena de morte é praticamente abolida, a questão ocasionalmente ressurge no debate público.

Alguns advogam por sua reintegração, argumentando que é necessária uma punição severa para combater crimes violentos.

Por exemplo, em março, a presidente Dina Boluarte de Peru e seu gabinete provocou discussões sobre reintroduçãoA pena de morte para indivíduos condenados por estupro infantil.

No entanto, a desinformação faz parte da conversa, como em uma alegação recente que diz: “A China recomenda a pena de morte ao Peru e aos países da América Latina para alcançar o desenvolvimento”.

Verificação de fatos DW deu uma olhada mais de perto nesta reivindicação.

A China pediu que a pena de morte fosse usada na América Latina?

Alegar: “O ex -primeiro -ministro chinês Wen Jiabao recomendou que os países da América Latina e da América Central, incluindo Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia, implementem a pena de morte como uma solução para a crise da insegurança e, acima de tudo, como um meio de alcançar o desenvolvimento”, de acordo com um Postagem do Facebook compartilhado por cerca de 35.000 usuários.

O post (foto acima) também afirma que Wen Jiabao apoiou a aplicação do pena de morte a políticos corruptos, reduzindo seus salários e até propuseram reduzir a idade de trabalho para 16.

Postagens semelhantes também circularam em Tiktoke outras plataformas, espalhando a mesma reivindicação.

Verificação de fatos DW: Não comprovado

Não há evidências credíveis para sugerir que o ex -funcionário chinês já fez tais declarações que ligam a pena de morte ao desenvolvimento.

Uma busca por palavras -chave relevantes em espanhol e chinês não gera relatórios de notícias credíveis ou registros oficiais para apoiar a reivindicação. Também não há vestígios dessa declaração no site oficial do Ministério de Relações Exteriores de A República Popular da China.

De acordo com mídia chinesa oficialWen Jiabao abordou o tópico da pena de morte durante uma conferência de imprensa em 14 de março de 2005, realizada em conexão com o 10º Congresso Popular Nacional.

Respondendo a uma pergunta de um jornalista alemão, ele declarou: “Dadas as condições nacionais da China, o país não pode abolir a pena de morte, mas garantirá através de um sistema que as sentenças de morte sejam transmitidas com cautela e justiça”.

Esta é a única declaração pública documentada de Wen Jiabao sobre o assunto – e se refere estritamente ao contexto doméstico da China. Ele não mencionou a América Latina ou recomendações para outros países.

A reivindicação está circulando há anos, com vários sites publicando Sem citar fontes credíveis no início de 2015. No entanto, o termo de Wen Jiabao como Premier da China terminou em 2012, tornando altamente improvável que ele tenha feito essa declaração em 2015 ou posterior.

A imagem: é Wen Jiabao?

Na imagem anexada ao post, há uma foto de Wen Jiabao que parece visivelmente diferente de outras imagens publicamente disponíveis do ex -premier chinês. Vários detalhes nesta imagem em particular não correspondem à sua aparência bem conhecida.

Nas fotos tiradas antes de 2012, quando ele ainda estava no cargo, Wen Jiabao é normalmente visto com um cabelo recuado e cabelos finos, comum para um homem de sua idade.

No entanto, na foto compartilhada no post, sua linha do cabelo parece cheia e não recuando. O nariz e os lábios também parecem diferentes daqueles em outras imagens – seus lábios no post são pequenos e virados para cima, mas em outras fotos, elas parecem mais cheias e menos pronunciadas.

Além disso, Sabe -se que Wen Jiabao tem algumas manchas em seu rosto em muitas imagens públicas, mas nenhuma aparece na imagem anexada ao post. Até seus ouvidos parecem ter uma forma diferente nesta foto em particular.

Uma pesquisa de imagem reversa da imagem na reivindicação não revela uma prova conclusiva de quem pode ser a pessoa.

Wen Jiabao em uma entrevista coletiva em 2012. O ex -premier chinês parece visivelmente mais jovem nesta imagem oficial do que na recente foto que circula no Facebook. Imagem: Lintao Zhang/Getty Images

A pena de morte pode ajudar os crimes da América Latina a combater?

A pena de morte é um tópico controverso, e a pesquisa geralmente mostra que não tem um efeito de dissuasão significativo nas taxas de criminalidade. Muitos países com taxas de criminalidade mais baixas não empregam a pena de morte.

O Centro de informação da pena de morteuma organização sem fins lucrativos, afirma que os estudos não mostram consistentemente evidências significativas de que a pena de morte impede o crime. Taxas de assassinato em estados sem a pena de morte geralmente foram mais baixos do que aqueles em estados que o usam. Especialistas jurídicos discutem que a pena de morte pode até contribuir para um “efeito de brutalização”, potencialmente aumentando as taxas de homicídios, dessensibilizando o público à violência.

Quando se trata de corrupção, há uma falta de evidências empíricas que apóiam a idéia de que a pena de morte serve como um impedimento eficaz.

A corrupção é frequentemente impulsionada por fatores sistêmicos, como a qualidade da governança, condições econômicas e normas culturais.

O combate dessas causas radiculares por meio de reformas abrangentes e a promoção da transparência provou ser uma maneira mais eficaz de combater a corrupção do que recorrer à pena de morte.

Abordagens alternativas que enfatizam reformas sistêmicas e medidas preventivas se mostraram mais eficazes na redução das taxas de criminalidade e no combate à corrupção.

