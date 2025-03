Funcionário atropelado: Aena proíbe ré em Congonhas – 11/03/2025 – Cotidiano

Dave Simpson



EUNo final da década de 1970, sempre que a jovem banda de reggae de Birmingham Pulse tocava sua música I Klux Clanos vocalistas do grupo usariam teatralmente capuzes de kkk brancos no palco para ilustrar as letras da música, que excoravam a violência, o racismo e a covardia da Klan. O público britânico adorou e entendeu o poder de uma banda preta fazendo uma declaração visual tão impressionante, mas na América era diferente.

“O público americano foi uma espécie de impressionante e ficou em pé”, diz o vocalista David Hinds, agora com 68 anos, lembrando sua primeira visita nos EUA, em 1981. “Eles nos disseram que nem sabiam que havia pessoas negras na Inglaterra, e muito menos fazer uma música como Ku Klux Klan. Em Boston, um cara branco pulou da platéia e começou uma luta no palco. No final, a polícia veio e o arrastou. Nosso vendedor de camisetas afro-americanas idosas disse que ele estava com medo de nós toda vez que entramos no palco. Ele diria ‘Você não conhece a América. Este lugar é outra coisa. ‘”

Quando a turnê chegou a Birmingham, Alabama, onde um homem negro havia sido recentemente linchado no celular nas proximidades, eles usavam os capuzes em frente a uma audiência visivelmente segregada. “Podemos ver a divisão do palco”, lembra Hinds. O guitarrista fundador Basil Gabbidon, 69 anos, não está mais com a banda, mas ainda se maravilha com o que ele agora coloca na bravura e ingenuidade juvenil. “Olhando para trás, poderíamos ter levado um tiro ou algo assim”, diz ele, “mas suponho que, se visse uma banda fazendo algo assim, eu pensaria ‘esses caras estão falando sério’.

Caras sérios … (LR) David Hinds, Steve Nisbett, Mykaell Riley, Selwyn Brown, Alphonso Martin, Basil Gabbidon. Fotografia: Echoes/Redferns

A música – e os capuzes – certamente impressionaram Bob Marley, quando eles fizeram uma turnê juntos. “A expressão em seu rosto era simplesmente ‘o que…. ? ‘! ” Hinds risam. “Ele nunca viu nada parecido. Ninguém tinha, mas depois de um tempo não precisávamos usá -los mais porque a música havia feito seu trabalho. ”

Hoje, antes da turnê de comemoração do 50º aniversário, o Steel Pulse pode olhar para trás em muitos desses marcos. Eles foram a primeira banda de reggae britânica a marcar um álbum dos 10 melhores, com sua estréia Revolução de Handsworth em 1978, e um dos primeiros no topo dos pops. “O primeiro ato não Jamaicano a ganhar um álbum de Melhor Reggae Grammy (para os anos 1985 Babilônia, o bandido) ”, Diz Hinds. “O primeiro – talvez apenas – o Reggae Act a se apresentar em uma inauguração presidencial” – para Bill Clinton, em 1993. “Há muitos primeiros com pulso de aço, mas às vezes sinto que somos esquecidos.”

Ainda assim, nada disso poderia ter parecido remotamente possível quando eles começaram a ensaiar nas casas de vários pais com, como Gabbidon se lembra: “Meu irmão Colin tocando o sofá com paus, como um kit de bateria”.

Um grupo de ex -namorados de Handsworth Wood Boys, eles começaram a banda em 1975 como adolescentes que desejam tocar uma visão britânica do reggae. “Vivemos em uma área industrial, então a música tinha uma espécie de vantagem metálica”, explica o guitarrista. “Além disso, ouvimos tudo, desde Jazz-Funk a Elton John. Não queríamos parecer jamaicanos. ” Com Ronnie “Stepper” McQueen no baixo, as músicas refletiram a experiência negra britânica, não a do Caribe, informando a maioria dos reggae na época.

David Hinds em 2010. Fotografia: Alecsandra Raluca Drăgoi/The Guardian

“Cantamos sobre nossas vidas”, explica o tecladista Selwyn Brown, 66 anos. “Racismo institucionalizado na polícia e educação, direitos civis, injustiça – e o tratamento de nossos pais, a geração Windrush, que foi convidada ao Reino Unido para reconstruir o país após a Segunda Guerra Mundial. Queríamos ser uma voz para pessoas que não tinham voz. ”

Inicialmente, eram difíceis de encontrar shows. Os clubes negros sentiram que eram militantes ou rebeldes demais. “Ou eles diriam que éramos ‘interessantes demais’, musicalmente”, ri Gabbidon. “Eles perguntariam: ‘Você não pode simplesmente jogar alguns Dennis Brown? ‘”As coisas mudaram depois que a gerência da banda teve a idéia radical, mas inspirada, de colocá -las em clubes punk. “Nós éramos como: o quê?!” Risadas marrons. “Naqueles dias, os punks cuspiam e jogavam coisas se gostassem de um artista … então pensamos: o que acontece se eles não gostarem de você? Mas nós aproveitamos a chance. ”

Assim, no verão punk de 1977, a banda jovem de Brummie Reggae se viu nervosa entre os Lurkers e a Geração X no Vortex Club na Wardour Street de Londres. “Eu estava com medo”, admite Brown. “Mas antes de tocarmos uma nota, nos apresentamos como uma banda de reggae, não punk, e disse: ‘Você é bem -vindo a Pogo ou o que quer que seja, mas você pode, por favor, não cuspir para nós?’ Para nossa surpresa, ninguém fez. Em vez disso, eles ouviram. Ficamos e assistimos todas as outras bandas e na semana seguinte estávamos por toda a imprensa musical. ”

‘Nós grudamos em nossas armas’…. David Hinds e Selwyn Brown. Fotografia: Patrick Niddrie

Este foi o começo de um profundo parentesco e passeios com artistas como anúncios e estranguladores. “Os punks empatiam conosco porque passaram por experiências semelhantes”, diz Brown. “O Sus Leis (‘Pessoa suspeita’ pare e pesquise) e tal. Todos nós estávamos nos rebocando contra o sistema. ” Como Hinds coloca: “Nós nos tornamos parte da família punk”.

Depois que eles assinaram com Bob Marley e a gravadora dos Wailers, Island, Ku Klux Klan se tornou o primeiro single do Steel Pulse para a gravadora. Na escola, Hinds alcançou uma grau ruim em inglês, mas descobrir a poesia de William Blake e Alfred Tennyson o inspirou a escrever letras. Ele escreveu as palavras na música mais controversa de sua banda em resposta à leitura de que Klan Grand Wizard David Duke estava prestes a visitar o Reino Unido para aconselhar a Frente Nacional, mas também se baseando em suas próprias experiências de ser perseguido por homens brancos mais velhos. “Eu costumava chutar uma pedra até a escola em Handsworth”, diz ele. “Então eu escrevi: ‘Caminhando por aí chutando pedras, apenas cuidando do meu próprio negócio / vou cara a cara com meu inimigo, disfarçado de violência da cabeça aos pés.'”

Lançado em abril de 1978, o single coincidiu com uma enorme marcha da Trafalgar Square para Victoria Park, onde a aço Pulse, o Clash e outros se apresentaram para Rocha contra o racismo. “Os organizadores esperavam 20.000 pessoas, mas mais de 80.000 apareceram”, lembra Brown. “Foi esmagador.” O político trabalhista Peter Hain – um organizador raro na época – disse desde então que a escala desse programa foi “decisiva ao sair da NF para fora da cidade e ajudar a criar um clima em que ser racista não era aceitável”.

Ku Klux Klan foi negado o AirPlay e atingiu o número 41, mas o momento da banda era imparável. O álbum de Handsworth Revolution alcançou o top 10 e Marley pediu que apoiassem os Wailers no Reino Unido e na Europa. “Foi a primeira vez que vi uma multidão segurando isqueiros no ar”, lembra Gabbidon. “O público de Bob era tão eclético. Preto, branco, marrom. Tenho certeza de que vi alguns marcianos lá também. ”

Hinds, que se lembra com carinho de jogar futebol com Marley, ainda lamenta amargamente recusar uma oferta para visitar o cantor no hospital em Nova York em 1981, quando ele teve câncer. “Eu sabia que ele havia perdido o cabelo com a quimioterapia, então não queria ver esse grande homem assim”, ele suspira. “Conversamos ao telefone, mas não havia sugestão em sua voz de que ele estava doente. Ele falou sobre nos ter em seu rótulo e tinha todos esses planos. Eu não sabia que ele havia dito que ele tinha um mês para morar. Eu disse: ‘Você sabe o que? Tudo o que eu quero que você faça é ficar bem logo para que possamos cantar a Babilônia juntos. Essa foi a última vez que falamos. ”

Não foi navegado simples para o pulso de aço. Hinds fala sobre ser descartado por etiquetas, roubos de negócios e, a certa altura, tendo que gravar em “O que era praticamente uma barraca”. Hoje, apenas o cantor e Brown permanecem na era da Revolução de Handsworth, mas eles navegaram no navio por décadas de revolta pessoal, musical e política e ainda gravar e passear pelo mundo.

“Eu acho que essa foi uma combinação de tentar permanecer atual, criando uma afinidade com nossos fãs e também um pouco de sorte e tempo”, considera Brown. Às vezes, eles também tinham que manter seus nervos, assim como fizeram na primeira viagem à América. “Quando dissemos à Ilha, queríamos chamar o primeiro álbum Handsworth Revolution, (chefe da gravadora) Chris Blackwell disse: ‘Ninguém sabe onde está Handsworth. Você não pode chamá -lo de revolução de Birmingham ou algo assim? ‘”, Lembra Gabbidon. “Mas preceissamos nossas armas. Eu gosto de pensar que colocamos Handsworth no mapa. ”