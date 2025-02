Fungos geneticamente modificados ajudam a eliminar mosquitos da malária, diz ciência

Tulio Kruse



A uma semana da premiação do Oscar, a torcida pelo pelo ao filme “Ainda Estou Aqui” ganhou as ruas do centro de São Paulo na folia do pré-Carnaval. O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos maiores da cidade, abriu seu desfile neste domingo (22) com uma homenagem à obra e contou com a presença da família Paiva, retratada no longa de Walter Salles.

Antes do samba começar, a banda tocou “É preciso dar um jeito, meu amigo”, de Erasmo Carlos, música tema de “Ainda estou Aqui”. Marcelo Rubens Paiva, autor do livro no qual o filme é baseado, apareceu em frente ao trio elétrico de mãos dadas com Alessandra Negrini, rainha do Acadêmicos do Baixo Augusta.

A presença de irmãs Paiva no bloco foi anunciada no microfone.

O autor, que usava uma máscara da atriz Fernanda Torres, foi anunciado ao alto-falante como “nosso porta-estandarte do Oscar”. Marcelo é porta-estandarte do bloco de Carnaval há 16 anos, o que explica a torcida especialmente fervorosa do Baixo Augusta pelo sucesso na premiação.

A abertura também contou com gritos de ordem como “Viva a democracia” e “É proibido proibir”, num modo de repúdio à ditadura militar que é tema do longa e protesto a favor de mais festas no centro de São Paulo, bandeira que move os fundadores do Acadêmico do Baixo Augusta desde seu início.

“O escritor foi eleito por unanimidade pela diretoria do bloco para ocupar a posição, por ser, assim como o Baixo Augusta, voz presente na luta pela preservação da memória, da democracia e da cultura nacional”, disse a organização do Acadêmicos do Baixo Augusta, em nota.

A folia na rua da Consolação na tarde deste domingo fez jus à fama de bloco animado que move multidões atribuída ao Baixo Augusta. O som começou às 14h10 com repertório eclético, baseado principalmente no axé e no samba.

Pouco depois das 15h, o calor já dava trégua com as primeiras nuvens carregadas se formando sobre o centro de São Paulo. Na retaguarda do bloco havia um caminhão-pipa, munido de mangueira de alta pressão que jogava água na multidão, causando gritos de alívio.