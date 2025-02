Gigante alemão de peças de automóveis para cortar milhares de empregos – DW – 18/02/2025

O casal admitiu que havia ignorado avisos para não viajar para o Irã como parte de sua viagem de moto de “um pouco pouco maluca” ao redor do mundo.

Dois cidadãos britânicos detidos no Irã foram acusados ​​de espionagem, de acordo com a agência de notícias Mizan do Judiciário Irã.

Os dois foram feitos com as acusações na terça -feira, depois de terem coletado informações em diferentes partes do país, informou a agência.

Elite do Irã Guardas revolucionários prenderam dezenas de estrangeiros e nacionais duplos nos últimos anos, principalmente por espionagem e acusações relacionadas à segurança.

O Ministério das Relações Exteriores britânico nomeou os dois como Craig e Lindsay Foreman, e sua família disse no sábado que estavam se envolvendo com autoridades relevantes para garantir seu retorno seguro para casa.

“Os indivíduos detidos entraram no país como turistas e coletaram informações em várias províncias do país”, disse Mizan, sem fornecer mais detalhes.

Segundo relatos da mídia britânica, os dois são um casal no início dos anos cinquenta.

Mizan citou um funcionário judicial dizendo que os dois estavam conectados a serviços de inteligência e que as investigações sobre os supostos vínculos estavam em andamento.

O casal admitiu que havia ignorado avisos para não viajar para o país como parte de sua viagem de moto de “um pouco pouco maluca” ao redor do mundo.

Lindsay disse em um post no Facebook que, no final de dezembro, eles “agora fizeram 12.499 milhas através de 13 países”, tendo cruzado lugares como Itália, Albânia, Grécia e Turquia.

Uma treinadora de vida com um doutorado, de acordo com suas redes sociais, Lindsay disse que estava tendo “um tempo incrível” enquanto Craig, um carpinteiro, elogiou as “pessoas adoráveis” do Irã.

Em suas postagens de mídia social, o casal disse que estava realizando um projeto de pesquisa sobre o que faz uma “vida boa”. Lindsay disse que entrevistou mais de 360 ​​pessoas.

As autoridades iranianas acusaram o par de ter vínculos com os serviços de inteligência ocidental e disseram que eles estavam “cooperando com instituições secretas ligadas aos serviços de inteligência dos países hostis e ocidentais”.

O casal disse que atravessou o Irã da Armênia em dezembro.

Na sexta -feira, o Ministério das Relações Exteriores da Grã -Bretanha disse que estava “fornecendo assistência consular a dois cidadãos britânicos detidos no Irã” e estava em contato com as autoridades iranianas.