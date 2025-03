Governador Gladson Camelí recebe corregedor nacional do Ministério Público e reforça compromisso com direitos fundamentais

Samuel Bryan



O governador do Acre, Gladson Camelí, recebeu nesta segunda-feira, 10, no Palácio Rio Branco, a visita do corregedor nacional do Ministério Público, conselheiro Ângelo Fabiano Farias da Costa, e do procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro do Nascimento. O encontro teve como foco o fortalecimento da parceria entre o Ministério Público e o Executivo estadual, em prol da defesa dos direitos da sociedade acreana.

A reunião ocorreu no contexto da correição ordinária realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). A correição, que acontece entre os dias 10 e 14 de março, tem como objetivo avaliar o funcionamento dos serviços do MPAC, abrangendo promotorias de Justiça, núcleos, grupos, centros de apoio e outras unidades correlatas.

Durante o encontro foram discutidos diversos temas institucionais, reafirmando o compromisso do governo estadual com o respeito ao Estado Democrático de Direito e à harmonia entre os poderes.

“Nosso governo tem um compromisso inegociável com o fortalecimento das instituições e a defesa dos direitos da população acreana. O Ministério Público é um parceiro essencial nesse trabalho, e reforçamos aqui nosso respeito ao seu papel na promoção da justiça e na fiscalização dos serviços públicos. Estamos à disposição para dialogar e construir soluções conjuntas”, destacou o governador durante o encontro.

O corregedor nacional do MP destacou a importância do diálogo contínuo entre o Ministério Público e o Executivo, elogiando a postura do governador Gladson Camelí e reforçando que o órgão está à disposição para a construção de soluções conjuntas.

Entre as pautas debatidas, Ângelo Fabiano solicitou um maior empenho do Estado no combate à violência contra a mulher e no fortalecimento da perícia de crimes sexuais, questões que são prioritárias para o Ministério Público. O governador demonstrou apoio às demandas e reiterou a disposição do governo em colaborar para o aprimoramento das políticas públicas nessas áreas.

“A Corregedoria Nacional tem buscado manter um diálogo aberto com os governadores para que possamos, juntos, fortalecer a atuação do Ministério Público em benefício da sociedade. Fico satisfeito ao ver que o governo do Acre está comprometido com essa parceria. É fundamental que avancemos em temas como a proteção das mulheres e o combate a crimes sexuais, garantindo uma resposta mais eficaz do Estado e da Justiça para essas vítimas”, reforçou o corregedor nacional.

A correição será realizada presencialmente em Rio Branco e de forma online nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. No total, serão correicionadas 33 unidades, sendo 19 presencialmente, incluindo núcleos e centros de apoio, e 14 na modalidade remota.

Os trabalhos da Corregedoria Nacional do Ministério Público no Acre abrangem setores estratégicos, como defesa da mulher em situação de violência doméstica, enfrentamento à discriminação racial e de gênero, proteção dos direitos das pessoas com deficiência, garantia da segurança de dados pessoais, defesa da infância e juventude, além da atuação em crimes praticados contra crianças e adolescentes.

Também participaram do encontro: Mauricio Coentro Pais de Melo, chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional; Rinaldo Reis Lima, coordenador-geral da Corregedoria Nacional; Danilo Lovisaro do Nascimento, procurador-geral de Justiça do MPAC; Álvaro Luiz Araújo Pereira, corregedor-geral do MPAC; e Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, membro auxiliar da Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

O governo do Estado segue atuando de forma integrada com as instituições para garantir a defesa dos direitos fundamentais e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da população acreana.

