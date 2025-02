Governo divulga resultado preliminar do Programa Mães da Ciência

Annie Manuela



Ciência e Tecnologia no cotidiano da sociedade contribuem para o seu desenvolvimento e para a transformação de vidas. Pensando nisso, o governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), divulgou o resultado preliminar do processo seletivo de bolsas de Iniciação Científica Júnior: “Mães da Ciência”, conforme o Edital nº 002/2024, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 18.

O edital visa incentivar a pesquisa científica entre mães solo, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e mães solo em situação de rua, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento científico.

De acordo com Nilsa Almeida, coordenadora do projeto, o objetivo do edital é apoiar e incentivar pesquisadores para o fortalecimento da pesquisa científica, bem como abrir caminhos para que as mães de baixa renda possam oferecer mais qualidade de vida para sua família por meio do estudo e da pesquisa científica. Ela destaca, também, o pioneirismo da Fapac na execução desse edital e anuncia que haverá novas oportunidades.

“Esse é um projeto-piloto, porém a Fapac, tem a intenção de abrir muitos outros editais com esse propósito, afinal, esse é o verdadeiro papel da Fundação”, destacou Nilsa Almeida.

O Programa “Mães da Ciência” conta com cinco modalidades de bolsas:

Bolsa de Mentoria 1 – Destinada a professores(as) da rede pública que atuem na Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas modalidades I, II e III, em qualquer área do conhecimento. O valor é de R$ 5 mil dividido em duas parcelas: uma no início do programa e outra ao final.

Bolsa de Mentoria 2 – Voltada para profissionais residentes em Rio Branco com graduação em qualquer área e experiência em atendimento a pessoas em situação de rua. O valor é de R$ 5 mil também dividido em duas parcelas.

Bolsa de Consultoria de Inovação Tecnológica – Destinada a profissionais com experiência em empreendedorismo, que possuam CNPJ ativo e Atestado de Capacidade Técnica com, no mínimo, 200 horas de atuação nos últimos 3 anos. O valor é de R$ 23 mil dividido em duas parcelas. Candidatos(as) de qualquer regional podem concorrer.

Bolsa de Pesquisa Aluna Nota 10 (Mãe Solo) – Voltada a alunas (mães solo) sem renda fixa comprovada, matriculadas e frequentando a EJA em escolas públicas estaduais ou municipais, nas modalidades I e II. Na modalidade III, é destinada a alunas com idade igual ou superior a 25 anos. O valor é de R$ 300 mensais, por cinco meses (de abril a agosto de 2025), e as candidatas devem concorrer às vagas no município em que residem.

Bolsa Aluna Nota 10 (Mãe Solo em Situação de Rua) – Exclusiva para mães solo em situação de rua, utilizando espaços públicos como moradia ou sustento, de forma temporária ou permanente. Há vagas apenas para o município de Rio Branco, com valor de R$ 300 mensais por cinco meses (de abril a agosto de 2025).

O resultado final está previsto para ser divulgado no Diário Oficial do Estado até dia 28 e conta com 769 vagas.

Visualizações: 4