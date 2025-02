Governo do Acre promove oficinas sobre atenção materno-infantil com apoio do Hospital Albert Einstein por meio do PlanificaSUS

Halyce Santana



O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), vem promovendo um ciclo de oficinas, nesta semana, com foco no acesso dos usuários ao Ambulatório de Atenção Especializada na linha materno-infantil, por meio do projeto PlanificaSUS, com o apoio da equipe da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco.

“A equipe do Albert Einstein vem dando todo o apoio durante essa semana em mais um processo de compartilhamento do cuidado entre a atenção especializada Policlínica Tucumã integrada com a atenção primária à saúde”, acrescentou a gerente-geral da Policlínica do Tucumã, Luciana Carvalho.

A ação fomenta melhorias no atendimento e acesso de gestantes e crianças à atenção especializada, integrando os ideais do PlanificaSUS, que visa a qualificação da gestão e do planejamento do setor de saúde, oferecendo aos profissionais da área treinamento, monitoramento e avaliações contínuas sobre a execução do projeto durante o triênio 2024 a 2026, com atividades desenvolvidas in loco.

“O Estado do Acre fez adesão ao PlanificaSUS desde 2019 e esse processo vem ocorrendo de forma gradativa na organização e qualificação da atenção ambulatorial especializada para atendimento a públicos prioritários, sendo eles crianças e gestantes de alto risco”, afirmou Emanuelly Nóbrega, chefe do Departamento de Atenção Ambulatorial Especializada da Sesacre.

A presença da equipe do Hospital Albert Einstein na Policlínica do Tucumã reflete o compromisso do governo em mitigar as taxas de mortalidade infantil no Acre, garantindo que as práticas recomendadas pelo PlanificaSUS sejam implementadas com eficácia. Esse esforço visa assegurar que gestantes e crianças recebam o acompanhamento e a atenção especializada necessários para a promoção da saúde materno-infantil. A avaliação contínua da execução do projeto permite ajustes rápidos, assegurando que a qualidade do atendimento seja constantemente aprimorada.

“A nossa unidade é referência no atendimento materno-infantil de gestantes e crianças de alto risco, e todo esse apoio vinculado a essa equipe nos traz um grande benefício de entendimento de compartilhamento de serviço entre a atenção primária e especializada”, concluiu Luciana Carvalho.

Com o apoio do PlanificaSUS, a expectativa é superar os desafios e reforçar o compromisso do governo do Estado com a melhoria da saúde pública e o bem-estar das mulheres e crianças no Acre, promovendo um modelo de saúde integrado e de qualidade.

