Governo do Acre realiza Jornada para Prevenção da Gravidez na Adolescência e Educação Sexual

Dilma Tavares



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), obteve a liberação de R$ 1,6 milhão para a compra de dois ônibus. O objetivo é ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, especialmente no interior do estado.

Os recursos resultam de emenda da bancada federal do Acre, inserida no Orçamento da União por indicação da então senadora e atual vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis. Os valores foram alocados para o estado via Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, que fez a liberação nesta segunda-feira, 17, conforme consta no sistema Transferegov.br, do governo federal.

A informação é do secretário Fábio Rueda, da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), órgão responsável pelo acompanhamento e defesa dos interesses do Estado na capital do país, a exemplo de recursos de emendas parlamentares.

De acordo com a vice-governadora e gestora da SEASDH, Mailza Assis, a previsão é de que a aquisição dos dois ônibus permita levar atendimento nas áreas de assistência social e direitos humanos para 128 mil famílias acreanas em situação de vulnerabilidade e risco social nos diversos municípios do estado, envolvendo o programa Juntos pelo Acre e programa federal da área.

“São recursos que chegarão na ponta e permitirão reforçar e ampliar o atendimento às pessoas que precisam do nosso atendimento, especialmente em locais mais distantes do estado, e isso se traduz em respeito e dignidade”, disse a vice-governadora, ao ressaltar a importância da iniciativa.

Mailza fez questão de lembrar que “essa é uma ação da bancada”, agradeceu “a parceria e o apoio” à indicação da emenda destinada à SEASDH para a aquisição dos ônibus, assim como ao governo federal, por intermédio do Ministério da Defesa, pela liberação dos recursos, além da Repac, pelo apoio na área.

O governo em Brasília

Os recursos também foram comemorados por Fábio Rueda, que afirmou reforço nas ações neste sentido. “O governador Gladson Cameli definiu 2025 como o ano de executar, e estamos potencializando nosso apoio às secretarias e demais órgãos do governo com este objetivo, com atenção reforçada à liberação dos recursos de que precisam para executarem as suas ações”, afirmou.

“É preciso lembrar que todas as ações têm o empenho direto e determinado do governador Gladson Cameli, incansável na defesa de benefícios para o Acre junto ao governo federal”, lembrou o secretário, destacando também a importância do “trabalho conjunto entre governo e bancada” pelo estado.

