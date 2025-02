Governo do Acre utiliza barreiras volantes para fiscalizar produtos vegetais e animais em rodovias do Juruá

Samuel Bryan



O governador Gladson Camelí, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 24, a nova sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), localizada na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco. Além de proporcionar um atendimento mais eficiente e humanizado à população, o prédio representa um marco para a administração pública estadual, sendo o primeiro do governo a contar com energia renovável.

A obra, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com recursos do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), recebeu um investimento de R$ 6,77 milhões. A nova instalação moderniza e amplia a capacidade de atendimento do Procon, garantindo mais conforto aos servidores e aos consumidores que buscam os serviços do órgão.

“O governo do Estado tem um compromisso firme com a defesa do consumidor, e a nova sede do Procon representa um avanço significativo nesse sentido. Aqui, garantimos um atendimento mais ágil, humanizado e acessível para a população. Nossa gestão trabalha para fortalecer os direitos dos cidadãos e criar um ambiente de consumo mais justo para todos”, destacou o governador Gladson Camelí.

Atendimento eficiente e infraestrutura moderna

A nova sede do Procon foi projetada para oferecer um ambiente moderno e acessível, proporcionando mais conforto aos cidadãos que buscam orientação e resolução de conflitos nas relações de consumo. Com ampliação da estrutura, o espaço conta com salas equipadas para atendimento individualizado, auditório para palestras e capacitações, além de espaços destinados à equipe técnica do órgão.

Durante os últimos quatro anos, o Procon realizou mais de 200 mil atendimentos, consolidando-se como referência na defesa do consumidor. Além disso, a instituição promoveu mais de mil ações educativas entre 2021 e 2024, com palestras, distribuição de material informativo e participação em eventos comunitários. Na área de fiscalização, foram realizadas mais de 7 mil ações para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

O Núcleo de Superendividamento, criado em 2022, também tem desempenhado um papel fundamental na recuperação financeira dos acreanos, intermediando a negociação de mais de R$ 12 milhões em dívidas para consumidores que não conseguem honrar seus compromissos sem comprometer sua subsistência.

Para a presidente do Procon, Alana Albuquerque, este é um marco para a instituição ampliar ainda mais seus resultados. “A nova sede do Procon/AC é um marco para a defesa dos direitos do consumidor no nosso estado. Com uma estrutura moderna e mais acessível, poderemos oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado. Nosso compromisso é garantir que cada cidadão tenha seus direitos respeitados e que possamos mediar as relações de consumo de forma justa e transparente”, reforçou a presidente.

Sustentabilidade na administração pública

A inauguração da nova sede do Procon marca um avanço na política de sustentabilidade do governo estadual. O edifício é o primeiro prédio público do governo a contar com um sistema de geração de energia renovável, reduzindo custos operacionais e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

“Este prédio simboliza o compromisso do nosso governo com a modernização, o respeito ao meio ambiente e a melhoria dos serviços públicos. Com a utilização de energia renovável, estamos inaugurando uma nova era para a administração pública do Acre, buscando eficiência e responsabilidade ambiental”, destacou o governador Gladson Camelí.

O secretário de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes, completou: “Projetamos uma estrutura moderna, acessível e funcional, garantindo um ambiente adequado tanto para os servidores quanto para a população. Essa obra foi pensada para oferecer mais conforto e eficiência no atendimento ao consumidor acreano”.

Histórico e fortalecimento do Procon

Criado em 2000, o Procon passou por diversas mudanças ao longo dos anos. Em 2019, durante o primeiro mandato do governador Gladson Camelí, o órgão foi transformado em autarquia, ganhando autonomia administrativa e financeira. Desde então, tem se expandido para todas as cinco regionais do estado, garantindo atendimento à população dos 22 municípios acreanos.

A nova sede permitirá a implementação de novas tecnologias e projetos inovadores, como o CDC Digital e a Escola Estadual de Defesa do Consumidor, que visam fortalecer a transparência e a educação para o consumo.

Com essa iniciativa, o governo do Acre reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores, o fortalecimento da defesa do consumidor e a promoção de um futuro mais sustentável para o estado.

