Guerra da Rússia-Ucrânia: Lista de eventos-chave-Dia 1.091 | Notícias de conflito

As autoridades brasileiras acusaram o ex-presidente da extrema direita do país, Jair Bolsonaro, e dezenas de seus apoiadores de tentar realizar um golpe para reverter sua perda de eleições de 2022, anunciou o principal promotor do país.

O promotor-general Paulo Gonet disse na terça-feira que havia apresentado acusações na Suprema Corte do Brasil contra Bolsonaro e 33 outras pessoas, incluindo alguns ex-ministros e um ex-chefe da nave.

“A responsabilidade por atos prejudiciais à ordem democrática recai sobre uma organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, com base em um projeto autoritário de poder”, afirmou o documento de cobrança.

Bolsonaro, um ex -capitão do Exército que atuou como presidente de 2019 a 2022, provavelmente será preso antes de seu julgamento, a menos que o juiz da Suprema Corte Alexandre de Moraes, que está supervisionando o caso, o considera um risco de fuga.

A acusação marca a primeira vez que as autoridades brasileiras acusam o líder populista de direita de um crime e representa um novo golpe para o homem de 69 anos, que estava planejando seu retorno político cada vez mais improvável.

As acusações vêm após uma investigação policial federal brasileira de dois anos- que concluiu em novembro -No papel de Bolsonaro, liderando um movimento de desneto nas eleições que culminou em milhares de seus apoiadores que se revoltam na capital do país, Brasília, em janeiro de 2023.

Os tumultos ocorreram uma semana depois que o presidente de esquerda, Luiz Inacio Lula da Silva, assumiu o cargo depois de derrotar Bolsonaro por pouco nas eleições nacionais de 2022.

Os apoiadores de Bolsonaro invadiram o Palácio Presidencial do Brasil, o Congresso e a Suprema Corte em cenas que lembram a insurreição de 6 de janeiro de 2021 em Washington, DC, quando os apoiadores do presidente dos Estados Unidos Donald Trump invadiram o edifício do Capitólio.

‘Derrubada violenta’

Em seu relatório, publicado em novembro, a polícia acusou Bolsonaro, juntamente com 36 outros, de planejar a “derrubada violenta do estado democrático”.

Entre os funcionários do governo Bolsonaro também acusados ​​de envolvimento estavam o chefe de seu Partido Liberal, Valdemar Costa Netro, bem como o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, ex-consultor de segurança nacional Augusto Heleno e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Bolsonaro, que negou violar qualquer lei, rotulou alegações contra ele como uma caça de bruxas politicamente motivada orquestrada por seus oponentes.

Duas decisões judiciais anteriores impediram Bolsonaro de concorrer à presidência em 2026, enquanto os juízes governavam para impedi -lo de manter o cargo público até 2030 sobre sua conduta após a eleição de 2022.

Também em novembro, a polícia brasileira acusou cinco pessoas de planejando assassinar O presidente Lula e o vice -presidente Geraldo Alckmin antes de assumirem o cargo em dezembro de 2022.

A polícia disse que a maioria dos homens sob investigação é militar com treinamento de forças especiais ou assessores próximos a Bolsonaro.