Homem de 33 anos é preso pela Policia Militar tentando vender arma de fogo em Epitaciolândia

Policiais militares do 5° Batalhão que atuam na região do Alto Acre prenderam um indivíduo neste domingo (25) identificado como N. O. C. de 33 anos e apreenderam uma arma de fogo, após uma denúncia anônima em Epitaciolândia.

Os militares receberam informações de um popular que o envolvido estava com uma arma de fogo e com propósito de venda em uma residência localizada no bairro Liberdade. A equipe policial logo se dirigiu ao local da denúncia para averiguar a veracidade das informações.

No endereço, o indivíduo recebeu a guarnição com a arma em punho, após receber voz de prisão, o homem largou e tentou fugir, sendo contido pelos militares. Com ele também foi encontrado um papelote, possivelmente cocaína e dinheiro (moeda chilena).

A guarnição encaminhou o envolvido e todo material apreendido para à delegacia do município, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

