Homem que jogou BOMP PIPE no ex-PM Kishida do Japão fica 10 anos de prisão | Notícias da política

Um tribunal condenou um homem que jogou uma bomba caseira no Japão Ex -primeiro -ministro Fumio Kishida Em um evento de campanha de 2023, condenando -o a 10 anos de prisão.

O Tribunal Distrital de Wakayama disse na decisão na quarta -feira que Ryuji Kimura, 25, estava ciente do potencial de uma fatalidade em seu ataque, de acordo com a agência de notícias Kyodo do Japão. A decisão descreveu o ataque como um sério desafio à democracia e disse que representava um perigo significativo para muitas pessoas, segundo Kyodo.

Kimura foi considerado culpado de tentativa de assassinato no ataque de 15 de abril de 2023 a Kishida em um pequeno porto de pesca na cidade ocidental de Wakayama. Ele também foi acusado de outros quatro crimes, incluindo violações de leis sobre explosivos e outras armas.

Kishida foi ileso no ataque, que ocorreu menos de um ano após o ex -premier Shinzo Abe foi assassinado em julho de 2022 na trilha da campanha.

“É necessária uma punição severa para evitar copiadores, e não pode ser subestimado que ele interrompeu seriamente o sistema eleitoral, que é a base da democracia”, disse o juiz Keiko Fukushima, de acordo com a emissora pública NHK.

Kimura, em uma sessão de abertura do julgamento no início de fevereiro, se declarou inocente por tentativa de assassinato, dizendo que não pretendia matar Kishida. Ele disse que estava insatisfeito com o sistema eleitoral do Japão e que ele só queria chamar a atenção do público, mirando um político famoso.

Os promotores haviam procurado uma sentença de 15 anos, enquanto a equipe de defesa de Kimura havia discutido por três anos porque ele negou a pretendia matar Kishida, segundo os relatórios.

Nas audiências durante o julgamento, os advogados de Kimura disseram que seu “objetivo era ganhar atenção (pública)”, então sua acusação deveria estar “infligindo lesões” e não tentavam assassinato, disse a NHK.

No entanto, os promotores teriam chamado o incidente de “ato de terror malicioso” e disse que o atacante sabia que seu explosivo era letal.

O crime relacionado a armas é raro no Japão por causa de leis estritas de controle de armasmas houve uma série de canais de alto nível e outros ataques usando armas e explosivos caseiros.