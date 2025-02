Idaf alerta produtores sobre obrigatoriedade do cadastro de plantio de soja para controle da ferrugem asiática no Acre

Fabiana Matos



Os produtores rurais que cultivam soja no Acre devem obrigatoriamente realizar o cadastro das unidades de produção (UPs) no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), de acordo com a Portaria nº 388 do órgão, de 21 de outubro de 2024.

O objetivo é manter atualizado o banco de dados, que tem o papel primordial de nortear as medidas fitossanitárias de prevenção à proliferação de pragas que acometem a cultura, como a ferrugem asiática, doença altamente contagiosa que pode se espalhar rapidamente, principalmente por meio do vento e das máquinas utilizadas no campo, afetando até 90% das lavouras e resultando em perdas.

O cadastro de unidades produtoras de soja faz parte das ações previstas no Programa Nacional da Ferrugem Asiática da Soja – Phakopsora pachyrhizi (PNCFS) instituído pela Portaria nº 1.124, de 25 de junho de 2024, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que estabelece a obrigatoriedade de os proprietários, arrendatários ou ocupantes a qualquer título de propriedade produtora de soja, ou qualquer área plantada, realizarem o Cadastro Anual das Propriedades (CAP) e suas respectivas UPs, em sistema disponibilizado na página eletrônica do instituto.

“Como produtor, já fiz o meu e asseguro que é necessário fazer o cadastramento de plantio de soja. Isso é um trabalho fundamental para acompanhamento do Idaf sobre problemas fitossanitários e outros relacionados à cultura da soja. É uma obrigação legal”, ressalta Assuero Veronez, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac).

Embora seja um passo importante para o desenvolvimento sustentável da agricultura, ainda existem desafios relacionados à adesão dos sojicultores ao processo de atualização continuada das informações; por isso, a equipe técnica do Idaf vem intensificando as ações de fiscalização em campo, realizando notificação a produtores que não cadastraram suas áreas de produção, reforçando sobre a facilidade do cadastramento online e a relevância da ação para a defesa sanitária vegetal (DSV).

‘’O cadastro de área plantada com soja é uma segurança para o produtor. Através da declaração de informações, o Idaf obtém um banco de dados que é utilizado para previsão de área total cultivada da soja no estado, verificação das variedades de sementes utilizadas e práticas de manejo adotadas”, explica a coordenadora do Programa de Sanidade das Grandes Culturas do Idaf, Ligiane Amorim.

Cadastro do plantio de soja: ferramenta essencial para combater a ferrugem asiática

Com informações detalhadas sobre onde e quando a soja foi plantada, a equipe de fiscalização de defesa vegetal do Idaf pode realizar inspeções mais eficientes e rápidas, evitando a disseminação de variedades de soja suscetíveis ao fungo. Quando a doença é detectada, é possível identificar quais regiões ou variedades estão mais vulneráveis e implementar alertas fitossanitários que orientarão o manejo da cultura no estado.

Uma vez compreendida pelos produtores como ação fundamental para implementação de importantes medidas de defesa sanitária vegetal e em conformidade com as regulamentações, principalmente no que diz respeito ao controle da ferrugem asiática, o cadastro torna-se um benefício para o produtor que busca vender a safra de uma forma que o valor obtido gere o máximo de lucratividade.

O Idaf solicita que os sojicultores notificados preencham o formulário de cadastramento nos sites https://sisdaf.ac.gov.br/login e https://idaf.ac.gov.br com as seguintes informações:

– Área plantada;

– Tipo de cultivo utilizado;

– Data do plantio e estimativa de produção;

– Identificação do responsável técnico.

Visualizações: 17