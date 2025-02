Imagens de drones mostram destruição de North Gaza após 500 dias de guerra

Sátira on -line destinada a Taylor Swift “abrir os portões” para ela ser vaiada para o Super Bowl?

É uma possibilidade, de acordo com pesquisadores por trás de um novo estudo que investiga o papel de sátira pode desempenhar na formação de opiniões públicas negativas.

Apenas alguns meses antes do incidente do Super Bowl, os fãs estavam dispostos a gastar centenas de dólares para ver Swift se apresentar em sua turnê de eras recordes. Mas quando ela apareceu na tela no Super Bowl, ela foi recebida com vaias.

Existem várias explicações em potencial para isso, com o mais óbvio que o namorado de Swift, Travis Kelce, estava jogando no jogo pelo Kansas City Chiefs, tornando -o um alvo fácil para a ira de fãs rivais.

O jogo foi na Louisiana, um estado republicano, onde ela Apoio aos candidatos democratas poderia ter alimentado reações negativas.

E, é claro, as celebridades costumam ser objeto de “síndrome de papoula alta”.

Mas outro fenômeno menos bem compreendido poderia estar em jogo.

Desde que declarou seu apoio a Joe Biden em 2020 e Kamala Harris em 2024Swift tem sido um alvo das teorias de sátira e conspiração de direita-de memes a piadas de show noturno, os influenciadores de direita a pintaram como tudo, desde um boneco político a um operador secreto para o governo Biden.

Embora essas razões provavelmente expliquem o zombamento público de Swift, o estudo, publicado no Jornal de Psicologia Experimental, Sugere que o impacto da sátira pode ser surpreendentemente prejudicial à reputação de alguém e mais do que críticas simples.

A sátira zomba das pessoas, mas pode ir longe demais?

O co-autor do estudo, Hooria Jazaieri, da Universidade de Santa Clara, EUA, disse à DW que, diferentemente das críticas das ações ou declarações específicas de alguém, a sátira distorce seu alvo, desumanizando-as em uma caricatura.

“A maioria das pessoas pensa que a sátira é apenas engraçada e brincalhona, mas a desumanização existe em um espectro e pode incluir coisas como esquecer que outras pessoas têm emoções e sentimentos complexos”, disse Jazaieri.

Para entender se a sátira poderia causar mais danos à reputação do que críticas diretas, apesar de sua natureza humorística, Jazaieri e seu colaborador Derek Rucker, da Northwestern University, EUA, conduziram seis experimentos com mais de 4.000 participantes vendo vídeos e memes que eram satíticos ou críticos.

Essas figuras famosas direcionadas como Tom Brady, Mark Zuckerberg e Gwyneth Paltrow, além de uma pessoa fictícia. Os participantes foram solicitados a classificar sua percepção das pessoas que acabaram de ver.

Sua hipótese de que a sátira, reduzindo alvos para caricaturas, poderia prejudicar a reputação mais significativamente do que a crítica direta foi apoiada pelos resultados.

“A sátira afiou, em vez de embotada, a lâmina das críticas”, descobriram “, além disso, como uma explicação para esse efeito, quando comparada à crítica direta, a sátira levou a uma maior desumanização, o que levou as pessoas a avaliar a reputação do alvo mais negativamente. “

Tom Brady foi uma das personas de teste usadas no experimento de sátira Imagem: Matthias Schrade/AP/Picture Alliance

A sátira pode ser útil, mas quando deixa de ser engraçado?

Embora a sátira às vezes possa atravessar o território prejudicial, também pode ser uma ferramenta poderosa para críticas políticas, expondo corrupção e injustiças sociais.

Por exemplo, os desenhos animados de Thomas Nast tiveram um papel fundamental ao derrubar o corrupto prefeito de Nova York Tweed na década de 1870, reunindo apoio público à reforma, disse Paul Lewis, especialista em cultura e história americana no Boston College, EUA, e autor de Rachando: humor americano em um momento de conflito.

Da mesma forma, programas como O show diário ou Na semana passada esta noite Use o humor para destacar as irregularidades do governo, levando a reflexão e incentivando o discurso público.

Se a reação da multidão no caso de Swift foi alimentada pela sátira, pode destacar como a sátira pode se desviar desses benefícios e se tornar uma forma de bullying.

“O humor no bullying pode diminuir a resistência dos espectadores que, de outra forma, poderiam se opor à crueldade”, disse Lewis.

A sátira pode atravessar a linha para se tornar uma forma de bullying quando a crítica humorística se torna um ataque humilhante.

Essa mudança ocorre quando o humor se concentra em zombar ou ridicularizar indivíduos sem oferecer informações significativas, com o objetivo de diminuir sua dignidade. Alguns estudos mostram que o humor do bullying pode ter efeitos duradouros na saúde mental, especialmente quando é normalizada por figuras ou audiências influentes. A exposição prolongada a esse ridículo pode prejudicar o alvo, levando a Depressão, ansiedade e baixa auto-estima.

A empatia pode ser um antídoto para a sátira.

A sátira on -line destinada a Swift provavelmente “abriu os portões” para que ela fosse vaiada para o Super Bowl, disse Rucker.

Ele e a pesquisa de Jazaieri sugerem que Swift pode ser o foco de estudos futuros, dada a divisão gritante entre “Swifties” ávidos e detratores on -line.

O mesmo público que a bebia poderia ser facilmente lembrado por que a admirava em primeiro lugar.

Rucker e Jazaieri encontraram um potencial antídoto para os efeitos desumanizantes da sátira em um de seus experimentos: imaginar uma interação positiva com o alvo da sátira pode suavizar as percepções negativas, restaurando sua humanidade.

Em outras palavras, um momento de empatia – mais pequeno – pode ajudar a neutralizar a desumanização que a sátira frequentemente alimenta.

No entanto, também é possível que Swift seja vaiado no Super Bowl possa se tornar forragem para mais sátira, criando um loop de amplificação. O estudo não explorou especificamente essa possibilidade, mas Rucker o reconheceu como um resultado plausível. “As pessoas devem pensar mais criticamente sobre como suas ações afetam os outros”, disse ele.

Editado por: Matthew Ward Agius

