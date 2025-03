Início de uma cúpula crucial sobre a segurança de Kyiv e Europa em Londres

Áustria O Partido Liberal NEOS aprovou no domingo um acordo que abre caminho para um governo de coalizão de três vias liderado pelo centro-direita de Christian Stocker, que deve se tornar chanceler na próxima semana.

Os membros da NEOs, o menor parceiro da Aliança, concordaram em trabalhar com o Partido Popular Austríaco (ÖVP) da Stocker e o Partido Social Democrata Center-esquerda (SPö), que já aprovaram o acordo.

A Áustria enfrentou meses de incerteza política, após eleições parlamentares em setembro, que viram o extrema direita O Partido da Liberdade (FPö) vem em primeiro lugar, mas mais tarde falha em formar um governo após negociações tensas.

O que os membros do NEOS concordaram?

Aproximadamente 2.000 membros do Partido NEOS votaram no plano durante uma reunião híbrida em Viena, com mais de 94% a favor do contrato de coalizão de 200 páginas.

De acordo com as regras do partido, dois terços dos membros tiveram que aprovar o plano.

Se as NEOs tivessem falhado em apoiar a proposta, o ÖVP e Spö teriam apenas uma maioria de um lugar na Câmara do Parlamento, conhecida como Conselho Nacional.

NEOS nunca esteve no governo nacional antes.

Antes da votação, o líder da NEOS Beate Meinl-Reisinger pediu aos membros que “façam história” e apoiassem o que ela vê como um movimento apoiando a democracia liberal.

“Obrigado! O trabalho começa amanhã!” Ela disse aos membros após a votação, referindo-se à posse de posse da nova coalizão, que agora pode ocorrer na segunda-feira.

O novo governo da Áustria será liderado pelo Christian Stocker (Center) do ÖVP (arquivo: 28 de fevereiro de 2025) Imagem: Martin Juiz/Imago

O NEOS deve liderar os ministérios estrangeiros e educacionais no novo governo.

As prioridades do partido incluem cortar gastos estaduais e burocracia, juntamente com a reforma da pensão.

O novo governo planeja regras de migração mais rígidas, medidas de austeridade para enfrentar o déficit orçamentário e um limite de aluguel aumenta.

O líder do FPö, Herbert Kickl, na semana passada, chamou a gravata de uma coalizão de “perdedores” e pediu uma eleição no SNACT.

As negociações de coalizão levaram meses e três tentativas

Áustria sofreu a espera mais longa desde Segunda Guerra Mundial Para formar um novo governo – mais de cinco meses.

Apesar do FPö ter conquistado uma vitória sem precedentes, com cerca de 29% de apoio, o presidente da Áustria deu ao conservador ÖVP o mandato de formar um governo em meio à falta de vontade de outros partidos para conceder ao Partido Extrevo a Chancelership.

Depois que a primeira tentativa do ÖVP falhou em janeiro, o líder do FPö, Herbert Kickl, recebeu o mandato de formar uma coalizão.

No entanto, conversas com os conservadores quebraram várias semanas depois.

A pressão do presidente austríaco Alexander van der Bellen liderou o ÖVP, Spö e Neos para tentar novamente e o trio atingiu um acordo da coalizão na quinta -feira.

Vizinho Alemanha enfrenta uma batalha semelhante para concordar com uma nova coalizão seguinte Eleições parlamentares domingo passado.

Depois de sair, líder de centro-direita Friedrich Merz é devido ao início das negociações com os social -democratas do chanceler Olaf Scholz na próxima semana com a formação de uma coalizão.

As negociações da coalizão geralmente levam semanas ou meses para finalizar, o que pode levar à paralisia política.

Merz disse que quer ter uma coalizão dominante dentro de dois meses, devido às questões econômicas que atualmente enfrentam a Alemanha, bem como a incerteza causada pela reeleição do presidente dos EUA, Donald Trump.

Os partidos políticos alemães se recusaram a trabalhar com a extrema direita. O Alternativa para a Alemanha (AFD) O partido ficou em segundo lugar na votação de domingo passado, com uma participação recorde de mais de 20%.

Editado por: Alex Berry