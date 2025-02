Inquilibrando os filhos da Palestina | Conflito Israel-Palestino

Horas antes da visita do primeiro -ministro indiano Narendra Modi à Casa Branca, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos cobriam Tarifas recíprocas em seus parceiros comerciais.

Dificilmente poderia ter chegado em um momento mais difícil para a Índia, que já é pressionada por uma economia desacelerando e uma demanda lenta.

Em uma entrevista coletiva conjunta, Trump disse A Índia compraria caças F-35 e petróleo e gás dos EUA. Os dois países também começariam as negociações sobre o déficit comercial dos EUA com a Índia.

A Índia administra um grande superávit comercial com os EUA e essas negociações e as compras militares e de petróleo podem afetar adversamente sua economia em um momento em que está passando por uma desaceleração.

Com a economia indiana que deve crescer em 6,4 % no ano que termina em março, o mais lento em quatro anos, o governo Modi anunciou o alívio do imposto de renda para a classe média no orçamento anual no início deste mês.

Dias depois, o banco central do país Corte sua taxa de juros de referência Pela primeira vez em quase cinco anos, em 0,25 % a 6,25 %, com o governador Sanjay Malhotra dizendo que uma política monetária menos restritiva era mais apropriada à luz da atual “dinâmica de inflação de crescimento”.

Os economistas alertam que o benefício tributário pode não ser suficiente para a grande maioria dos índios, cuja renda ainda cai abaixo dos limites tributáveis ​​e que ainda podem estar sofrendo com o impacto da pandemia covid, que devastou seus ganhos.

“Há uma vasta base (de pessoas) onde a recuperação não voltou após a pandemia”, diz Kaushik Basu, professor de economia da Universidade de Cornell. “Vemos isso nos dados que a base de trabalho agrícola aumentou. E a agricultura pode muito bem ser apenas uma vaga de estacionamento. ”

Basu estava se referindo a pessoas que deixaram empregos urbanos durante o bloqueio de covidar e prolongado da Índia e retornaram às suas aldeias. Sem empregos suficientes para voltar às cidades, eles permaneceram em suas aldeias fazendo trabalho agrícola sazonal.

Dhiraj Nim, um economista do ANZ Bank, espera que o alívio tributário tenha um impacto de 0,2 % no crescimento do produto interno bruto (PIB).

“As pessoas consumirão um pouco mais, mas também economizarão mais. Algum reembolso de empréstimos pessoais acontecerá ”, afirmou. “Não acho que o impulso no consumo compensará o trilhão de rupias (US $ 11,5 bilhões), dado em alívio por muito.”

Além disso, qualquer impulso econômico será uma medida de curto prazo, enquanto os problemas que ele procura abordar “são mais fundamentais”, alerta Alexandra Hermann, economista líder da Oxford Economics. “Não há nada (no orçamento) que aborda emprego ou habilidade”, que levará a um crescimento mais amplo e sustentado, diz ela. Atualmente, cerca de 2 % dos índios pagam imposto de renda e desemprego e subemprego permaneceram altos, diz ela.

Parte da desaceleração da Índia pode ser atribuída a uma redução cíclica de demanda após a recuperação pós-pandêmica quando a economia cresceu acentuadamente. Chefes da indústria e funcionários do governo acreditavam que a Índia estava em uma trajetória de alto crescimento. O país já é a quinta maior economia do mundo e deve se tornar o terceiro maior até 2030.

Mas agora os “problemas abaixo do crescimento” foram revelados, diz Basu, de Cornell. “Embora haja desigualdade há pelo menos duas décadas, o que estamos vendo agora não é visto desde 1947”, o ano em que a Índia ganhou sua independência dos britânicos.

Delicada malabarismo econômico

O governo procurou estimular o crescimento por meio de fortes gastos em infraestrutura, como estradas e pontes. Mas o estímulo fornecido durante a pandemia significou que o governo precisa apertar o cinto para atingir sua meta de déficit fiscal de 4,5 % no próximo ano. Esses gastos reduzidos também podem tirar parte do impulso fornecido pelo alívio do imposto de renda, diz o NIM da ANZ.

A visita dos EUA de Modi vem em meio a esse delicado momento econômico na Índia. O presidente Trump falou das altas tarifas da Índia sobre carros americanos e outros produtos destinados a proteger a indústria indiana e criar empregos domésticos.

A Índia, como o México e o Canadá, também entrará em negociações para preencher seu superávit comercial, mas isso pode envolver concessões que possam prejudicar a indústria indiana e as compras que dificilmente pode pagar. (Nova Délhi reduziu as tarifas petorosamente nas motos Harley Davidson no orçamento.)

“É notável que o governo indiano tenha se esforçado para evitar tarifas”, diz Michael Kugelman, diretor do Instituto do Sul da Ásia do Wilson Center, um think tank de Washington, DC. “Uma grande razão para isso é o frágil crescimento econômico”.

O governo indiano também aceitou seus primeiros 100 deportados dos EUA sem protestos oficiais, embora tenham sido enviados em uma aeronave militar e algemas. Em sua entrevista coletiva, Modi disse que essas eram vítimas de tráfico de pessoas, que tiveram que parar. Ele não mencionou Trump seu tratamento pelos EUA, pois alguns outros países têm para seus próprios deportados.

Altas tarifas sobre importações de aço que os EUA já anunciaram são obrigadas a afetar as exportações indianas. No entanto, a economia indiana é amplamente alimentada pelo consumo doméstico em comparação com outras economias asiáticas, diz Hermann, da Oxford Economics.

Esse é o problema mais profundo que agora está começando a emergir.

Kartik Muralidharan, Professor de Economia do Chanceler de Tata na Universidade da Califórnia em San Diego, diz que o programa expandido de transferência de alimentos do governo apoiou a metade inferior da Índia e pode ter levado à sua participação na economia.

No entanto, ele e outros enfatizam a necessidade de uma maior reforma econômica para incentivar um crescimento mais alto e mais eqüitativo.

“Geralmente, as reformas chegam em um momento de desafios externos”, diz Muralidharan, referindo -se a como as reformas econômicas da Índia em 1991 surgiram após a Guerra do Golfo e uma crise do equilíbrio de pagamento. “Precisamos de outro ’91”, diz ele.

O Basu de Cornell sugere que a crescente desigualdade seria melhor abordada por meio de “um imposto um pouco mais alto para os super-ricos e usá-lo para apoiar pequenas empresas”.

Basu também diz que as pequenas empresas foram afetadas pelos custos de conformidade pelo imposto sobre bens e serviços e podem ser simplificados e reduzidos.

O governo disse que espera uma taxa de crescimento de cerca de 6,7 % no próximo ano, indicando um forte crescimento no cenário global atual. Mas o NIM da ANZ diz que “a maior preocupação deve estar crescendo renda per capita e melhor distribuição dessa renda, para que chegue às pessoas que precisam dela”.