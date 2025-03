Instituições da Guiné-Bissau no caos-DW-05/03/2025

Judith Levine



LSemana AST, o Departamento Federal de Recursos Humanos enviou um memorando de sete páginas ordenando as agências que enviem planos detalhados sobre como trabalharão com o chamado “Departamento de Eficiência do Governo” (DOGE) para reduzir suas folhas de pagamento. Para fazer isso, eles deveriam eliminar as categorias de trabalho inteiras – exceto uma. Intocável eram posições “necessárias para cumprir a aplicação da lei, a segurança nas fronteiras, a segurança nacional, a aplicação da imigração ou as responsabilidades de segurança pública”.

Enquanto estamos de olho na bola de demolição – os serviços sociais pulverizando, a proteção ambiental e a pesquisa científica, dificilmente percebemos o que está sendo construído. Na pegada do já surrado, agora meio demolido no estado de bem-estar dos EUA, o Administração Trump está construindo um estado policial.

Apesar dos cortes de Doge no FBI, o diretor da agência, Kash Patelestá se preparando para transformar a agência – cujo trabalho sempre foi espião com cidadãos dos EUA, incluindo os inimigos do Estado, conforme identificado pelo governo no poder – na polícia secreta pessoal de Donald Trump. No nível estadual, os legisladores estão compilando suas próprias listas de inimigos e preenchendo as contas para recompensar aqueles que se prendem a buscadores de aborto, pessoas transgêneros, imigrantes sem documentos e bibliotecários escolares suspeitos de abrigar os livros errados.

O orçamento da Casa Republicana inclui US $ 300 bilhões em novo financiamento para defesa e controle de fronteira. Entre o Comitê de Orçamento do Senado anunciado As prioridades estão terminando o muro da fronteira, aumentando o número de “leitos” de detenção de imigrantes, contratando mais agentes de patrulha de fronteira e investindo em aplicação da lei estadual e local para ajudar nos “esforços de aplicação da imigração e remoção”. Embora nenhum número seja fornecido no orçamento anexadoo Comitê de Orçamento do Senado garante aos americanos que quaisquer novos gastos serão compensados ​​por reduções.

Algumas dessas reduções envolvem Juízes de imigração de disparo e cortando apoios federais para a polícia local. Claramente, a mão direita não sabe o que a outra mão direita está fazendo. Ainda assim, os cortes nem sempre são cortes. O secretário de Defesa Pete Hegseth instruiu a equipe sênior a raspar 8% das despesas anuais de US $ 850 bilhões do departamento. Programas abordando o crise climática e “burocracia excessiva” estão no topo da lista, é claro. Mas, como a interceptação apontaas economias serão reaproveitadas para os projetos de animais de estimação do presidente. Por exemplo: o Cúpula de ferroum enormemente complexo, caro – e, diz os críticos, inviável, desnecessário e até inútil -Sistema de defesa de mísseis baseado no espaço e “combate” que tem sido uma fantasia de presidentes republicanos de tecnologia desde Ronald Reagan. De acordo com a decoração Trumpiana e sua “Era de Ouro da América”, o Iron Dome foi recentemente recristrado a cúpula dourada.

A cúpula dourada também pode ser um símbolo do que um estado dedicado a se proteger dos inimigos reais e imaginados oferece a América corporativa. Porque, à medida que o serviço público encolhe, a indústria privada – particularmente os setores de defesa e tecnologia sobrepostos – irão Preencha os espaços em branco. Projeto 2025, que está sendo essencialmente cortado e colado nas ordens executivas de Trump, chama a administração Para “fortalecer a base industrial de defesa”, estoque munição e “modernizar” as armas nucleares, ao mesmo tempo em que simplifica as compras de contratados privados e envolvendo -os em decisões sobre o que produzir. Com contratos de Tesla e SpaceX $ 38 bilhões E, claro, o controle de Doge, Elon Musk já está à mesa. SpaceX praticamente Possui Programas de lançamento e viagens espaciais da NASA, engenharia os engenheiros familiarizados com suas práticas de fabricação de pechinchas-e falhas. Em seguida: inteligência artificial para substituir a experiência humana.

A guerra de Trump contra os imigrantes também promete uma inesperada. Durante seu primeiro mandato, e Joe Biden também, a criação e operação de uma parede de fronteira “inteligente” torres móveis que compõem a parede, drones autônomos, imagens térmicas, coleta de dados biométricos e inteligência artificial – bilhões de dólares de contribuintes para os dólares de contribuintes para Vale do Silício e Wall Street. Um 2022 relatório Pela Rede Nacional de Direitos de Imigrante e Refugiados sobre Militarização de Fronteiras e Terceirização Corporativa, chamada de Segurança de Fronteira de “indústria com fins lucrativos”, que se perpetua fazendo lobby por repressão cada vez mais draconiana aos migrantes.

Esses lucros estão prestes a explodir. “O mercado de segurança de fronteira deve atingir US $ 34,4 bilhões até 2029, de US $ 26,8 bilhões em 2024”, com a Lockheed Martin e a General Dynamics os maiores beneficiários, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Mercados e mercados.

Empresas prisionais privadas – Os dois maiores contratados são o GEO Group e o CoreCivic – antecipam receitas sem precedentes também. Implementação do Laken Riley Acto que exige que o bloqueio de pessoas indocumentadas acusadas não apenas de crimes violentos, mas com ofensas tão triviais quanto o furto em lojas, exigirá uma enorme construção de instalações de detenção; Projeto 2025 recomenda 100.000 camas disponíveis diariamente. Os deportados voadores para seus países de origem podem gerar US $ 40 milhões a US $ 50 milhões em negócios, de acordo com o presidente executivo da Geo. “Acreditamos que a escala da oportunidade antes de nossa empresa é diferente de qualquer que já experimentamos anteriormente”. Crowed O CEO, J David Donahue, na chamada trimestral da empresa.

A remoção de milhões de migrantes exigirá mais do que software, aviões e prisões. Ele precisará de pessoal. E você não sabia, um grupo empreendedor de empreiteiros militares, incluindo o CEO da Blackwater enviou uma proposta ao governo Trump para deputar uma patrulha de fronteira mercenária de 10.000 cidadãos particulares. O plano também recomenda pagamentos aos caçadores de recompensas. Custo estimado: US $ 25 bilhões.

Essas tecnologias e táticas de vigilância não são direcionadas apenas a invasores estrangeiros e extraterrestres. Drones do governo manteve vigiações os protestos da Black Lives Matter de 2017; Em um protesto contra a guerra de Israel a Gaza na Universidade de Nova York, um estudante chamou minha atenção para um drone policial circulando acima. Em 2021, a SpaceX assinou um contrato de US $ 1,8 bilhão com o Escritório Nacional de Reconhecimento do Pentágono para uma rede de satélites espiões de baixa orbitamento chamado Starshield. “Um banco de dados do governo dos EUA de objetos em órbita mostra várias missões SpaceX tendo implantado satélites que nem a empresa nem o governo jamais reconheceram”, mas foram identificados por especialistas como protótipos de Starshield, Reuters relatado. Não está claro se a rede será usada para espionagem militar ou doméstica, mas seu alcance é vasto. Disse uma fonte da Reuters: “Ninguém pode se esconder”.

A transformação do governo dos EUA não é apenas uma questão de substituir um serviço público responsável por empreiteiros privados interessados ​​em se interessas. “Parece que eles estão usando (DOGE) para remodelar o objetivo do governo, em vez de executá -lo com mais eficiência”, disse Max Stier, presidente da Parceria para o Serviço Público apartidário, ao The the Washington Post.

Trump nos diz que esse objetivo é a segurança pública de ameaças sem e dentro. Mas um estado policial capitalista redefine a segurança pública. A segurança não inclui moradia ou segurança alimentar, prevenção de doenças ou alívio de desastres. O estado protege as empresas, não trabalhadores, consumidores ou o meio ambiente. O “público” em “Segurança Pública” também atinge um novo significado: abraça apenas os praticantes nativos da religião do Estado, os partidários políticos e os apropriados de lucros.

À medida que esse círculo interno encolhe, o exterior se expande. Existem cidadãos e o que o filósofo italiano Giorgio Agamben chama de “margizens”, aqueles que vivem em um país, mas não se beneficiam de seus direitos ou proteções. Não apenas as margizenses negaram a segurança; Eles são considerados perigosos. Para manter a nação “orgulhosa, próspera e livre”, como Trump descreveu sua América, o estado precisará humilhar, empobrecer, perseguir, aprisionar e punir quase todos.