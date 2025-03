Irlanda contra França: Seis Nações União de Rugby – Live | Seis Nações 2025

Shaun Edwards está conversando com a ITV e acabou de dizer, na divisão de 7-1: “Definitivamente, temos os remadores que podem jogar no centro, se necessário”.

Por que não entrar em contato? O que você acha do banco 7-1? Ou talvez você queira me contar sobre outra coisa, como o seu favorito O Clincher filme que você acabou de inventar?

Preâmbulo

O Clincher ™ parece muitas coisas. Uma terrível série de filmes de ação estrelado por Jason Statham (meu favorito pessoal é O Clincher 5: All Clinch, sem vacilar), o movimento final de uma estrela da WWE de nível médio, ou talvez um apelido que James Haskell se deu que todos se recusam a usar. Também é absolutamente a descrição certa para a partida de hoje entre os dois grandes do torneio, com o resultado que decidiu onde o troféu acaba na próxima semana.

A Irlanda entra nos procedimentos invictos e com as duplas vantagens de um empate em casa com um lado mais estabelecido e mais uniformes do que os visitantes franceses, mas nenhuma equipe mostrou o seu melhor absoluto até agora. Os homens de Simon Easterby são desiguais em ataque com um novo plano “Kick-primeiro”, conduzido por Jamison Gibson-Park e seu filho favorito Sam Prendergast; Enquanto Fabien Galthie deu vibrações mais confusas do que as recomendações de sua oculista com seleção, o Plann, Plus – sussurram – a muita defesa de Shaun Edwards está falhando.

As duas partidas anteriores entre as nações foram vitórias confortáveis ​​para a Irlanda, incluindo a vitória fora do Marselha no ano passado. A França, sem dúvida, gostaria de ressaltar que 2024 era uma França sem DuPont, portanto, não conta no que diz respeito a eles. A Irlanda não terá nada disso, mas também não são a equipe que estavam em 2023 ou 2024. Tudo isso, além das apostas, tornam o passeio hoje fascinante.

O início é às 2:15 GMT, então ainda há tempo para assistir O Clincher 7: dê um clinch a eles antes de levarem uma milha Enquanto você espera.