Israel aumenta a “detenção ilegal” dos palestinos

O México se opôs ao Google mudar o nome do Golfo do México para o ‘Golfo da América’ para os usuários nos EUA.

Presidente mexicano Claudia Sheinbaum disse que seu governo está aguardando uma segunda resposta do Google sobre a demanda do México de que a gigante da tecnologia Restaure o nome do Golfo do México no Google Maps antes de arquivar uma ação judicial.

O Golfo aparece atualmente no Google Maps como o “Golfo da América” ​​quando acessado dentro dos Estados Unidos, enquanto aparece como o “Golfo do México” quando acessado pelo México. Quando acessados ​​internacionalmente, ambos os nomes aparecem no formato: “Golfo do México (Golfo da América)”.

“Vamos aguardar a resposta do Google e, se não, seguiremos para o tribunal”, disse Sheinbaum em um coletor de notícias na segunda -feira, no qual ela compartilhou uma carta do Google endereçada ao governo dizendo que sua política sobre o nome não mudará.

“Sob nenhuma circunstância o México aceitará a renomeação de uma zona geográfica em seu próprio território e sob sua jurisdição”, disseram as autoridades mexicanas em comunicado.

O México argumenta isso A política de mapeamento do Google viola Sua soberania, pois os EUA só têm jurisdição em cerca de 46 % do Golfo. O México controla cerca de 49 % do Golfo, enquanto Cuba controla cerca de 5 %.

‘América mexicana’

A decisão do Google para mudar o nome do Golfo chegou na semana passada em resposta ao presidente dos EUA, Donald Trump’s Ordem executiva renomeando o corpo da água, como parte de uma iniciativa mais ampla destinada a “honrar a grandeza americana”.

Falando a repórteres a bordo da Força Aérea One ao assinar a ordem, Trump disse que 9 de fevereiro agora seria conhecido como “Dia do Golfo da América”.

O nome “Golfo do México” remonta a 1607 e é o título oficialmente reconhecido pelas Nações Unidas.

Após a ordem de Trump, Sheinbaum sugeriu sarcasticamente que a América do Norte fosse renomeada como “América mexicana”, como já foi referida em um dos documentos fundadores do país.

A ordem executiva de Trump também restaurou o nome “Mount McKinley” – o pico mais alto da América do Norte localizado no Alasca e nomeado após o ex -presidente dos EUA William McKinley em 1917. A medida derrubou a decisão de 2015 do governo Obama de reconhecer o nome indígena da montanha, Denali.

O Google disse que também cumprirá esse pedido no Monte McKinley assim que a alteração for feita no banco de dados oficial dos EUA.

Na carta do Google ao governo do México, Cris Turner, vice -presidente de assuntos governamentais e políticas públicas do Google, disse que a empresa estava usando o “Golfo da América” ​​para seguir suas “políticas de mapas de longa data” que se aplica “imparcial e consistente em todas as regiões”.

Turner acrescentou em sua carta que a empresa está disposta a se encontrar pessoalmente com o governo mexicano para discutir o assunto.

“Embora os tratados e convenções internacionais não tenham destinado a regular como os provedores de mapeamento privado representam recursos geográficos, é nossa política consistente consultar várias fontes de autoridade para fornecer a representação mais atualizada e precisa do mundo”, escreveu ele.

A mudança de nome também causou atrito nos EUA.

Na semana passada, a Casa Branca barrou a Associated Press Os repórteres da agência de notícias de vários eventos sobre a recusa da agência de notícias em usar o novo título “Golfo da América”.

A AP ainda usa “Golfo do México”, mas reconhece o novo nome de Trump.