Israel ‘dissecando’ Gaza, diz Netanyahu – DW – 04/04/2025

O último estudo sobre antiziganismo cita vários exemplos de discriminação de Sinti e Roma No sistema educacional alemão.

Há um relatório sobre os alunos do ensino fundamental que intimida seu colega de classe Sinto, a ponto de ter muito medo de ir à escola. Os professores então ameaçaram seus pais de denunciar a frequência ausência de seus filhos ao escritório de bem -estar da juventude. Essa instituição poderia remover o filho de sua família.

Outro relatório diz que um centro de creche considerou que um filho de cinco anos de idade, trilíngue, teve um atraso no desenvolvimento. Ele queria mandá -lo para um jardim de infância com necessidades especiais, apesar de um pediatra não poder detectar nenhum problema de desenvolvimento.

Há vários relatos de que as escolas recusaram a admissão para crianças de Sinti e Roma ou queriam transferi -las para escolas especiais porque acreditam que as famílias de Sinti e Roma em geral causam problemas.

“Estamos recebendo relatos de agressões e ataques contra Sinti e Roma em jardins de infância e escolas em todos os estados alemães. Bullying verbal, mas também ataques físicos, nos quais as crianças são espancadas sistematicamente”, disse Guillermo Ruiz à DW. Ele é o diretor administrativo do Centro de Relatórios e Informações para o Antiziganismo na Alemanha, que publicou o estudo “O antiziganismo no setor educacional usando escolas e creches como exemplo”.

“É alarmante com que frequência os professores não intervêm para impedir o bullying e os ataques físicos. Ouvimos falar de tais incidentes todos os dias – embora as escolas devam ser um espaço seguro onde as crianças se sintam confortáveis ​​e protegidas. Mas esse geralmente não é o caso”, continuou Ruiz.

Ruiz lembra outros relatos mais perturbadores do antiziganismo nas instituições educacionais alemãs também. Por exemplo, quando um aluno perguntou ao professor se era verdade que Sinti e Roma foram assassinados durante o Holocaustoo professor respondeu que, sim, era verdade e acrescentou que os corpos, incluindo o do avô do aluno, foram usados ​​para fazer sabão.

O estudo do centro apresenta uma imagem assustadora do racismo contra Sinti e Roma, mesmo entre crianças e adolescentes.

“Quando você é intimidado em uma idade tão jovem e sente que não é igual-quando não é tratado igualmente que muitas vezes tem consequências. Isso pode prejudicar a auto-estima de crianças e jovens”, explicou Ruiz.

Todas as queixas de discriminação nos últimos anos não tiveram efeito nas escolas alemãs, diz Ruiz. Ele pede que mais psicólogos e sociólogos sejam empregados nas escolas; para mais professores assumirem o papel de confidentes e ajudar a levar as crianças a sair da espiral de exclusão; E para que a conscientização do antiziganismo seja incorporada aos programas de treinamento de professores – algo que o estado alemão de Saarland já fez.

“Precisamos de uma ‘escola inclusiva’ onde a história de Sinti e Roma, o Holocausto e o antiziganismo contemporâneo são ensinados e o corpo docente está ciente dessas coisas. Também precisamos de mecanismos eficazes, para que os pais possam registrar queixas. E se o antiziganismo deve ter ocorrido, deve haver conseqüências”, disse Ruiz.

Racismo institucional aumentando devido à mudança para a extrema direita

Os 11.000 residentes de Roma e Sinti da cidade de Eisenberg no estado de Turíngia pode ir a Renata Conkova para obter assistência. Ela lidera a Associação Regional de Sinti e Roma, Romnokher. Conkova vem de uma família Roma na Eslováquia e tem aconselhado 250 famílias de ciganos nessa região na Turíngia nos últimos quatro anos.

“É sobre a escola, as visitas de médicos, a procura de moradia, trabalho, coisas como se registrar no escritório de benefícios familiares, no centro de empregos ou até mesmo definir datas judiciais. É também sobre educação infantil, casos de custódia e traduções. Sou conselheiro de toda situação de vida difícil. E luto pela integração e contra o racismo todos os dias”, ela explicava.

Renata Conkova oferece assistência aos refugiados de Sinti e Roma da Ucrânia no estado alemão da Turíngia Imagem: Privat

Conkova está familiarizada demais com o antiziganismo nas escolas alemãs – no entanto, ela disse que também havia algumas histórias de sucesso: “Em Greiz, iniciamos um curso de alfabetização para crianças ciganas ucranianas. E muitas mães ciganas agora podem ver que elas não precisam temer por seus filhos quando estudam”.

Ao mesmo tempo, Conkova notou que o racismo institucional aumentou com a mudança para a direita na Alemanha-especialmente na Thuringia, uma fortaleza do populista de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) Partido. Lá, ela diz, muitos médicos não têm mais nenhum escrúpulo em afirmar publicamente que eles não aceitam pacientes ciganos. A chamada “estrangeiros fora” também é ouvida com mais frequência.

“A integração significa que a porta está aberta a ambos os lados. Mas para nós, está fechada”, disse ela.

Primeiro Comissário Federal contra o Antiziganismo

Mehmet Daimagüler, o primeiro comissário do governo federal contra o antiziganismo e para a vida de Sinti e Roma na Alemanha, ocupou o cargo desde 1º de maio de 2022. Ele vem lutando incansavelmente contra essa forma de racismo nos últimos três anos.

Ele disse à DW que o estudo resulta em antiziganismo nas escolas e os jardins de infância não o surpreendeu, pois o racismo contra Sinti e Roma é comum no setor estadual.

“O antiziganismo é particularmente profundamente enraizado na sociedade. Para aqueles que pensam e agem de maneira racista, faz parte da normalidade. E, é claro, todos os preconceitos que as pessoas mantêm em relação aos pais são projetados para as crianças”, disse Daimagüler à DW.

Desde 2022, Mehmet Daimagüler tem sido o primeiro comissário do governo federal da Alemanha contra o antiziganismo e a vida de Sinti e Roma Imagem: Ministério Federal para Família, idosos, mulheres e jovens

Ele diz que está satisfeito com suas realizações como comissário federal. Em dezembro de 2023, Daimagüler iniciou uma resolução de Bundestag contendo 27 demandas parlamentares sobre o governo sobre a participação, proteção e fortalecimento das comunidades de Sinti e Roma. Foi apoiado por todos os grupos parlamentares – exceto o AFD. Também foi estabelecida uma comissão do Estado Federal para combater o antiziganismo.

Ele diz que é necessário agora mais do que nunca, dada a crescente mudança social para a direita na Alemanha.

“O antiziganismo se tornou muito mais visível”, disse Daimagüler. “Por um lado, através dos centros de relatórios. E, por outro, através da tendência geral em direção à brutalização linguística na sociedade, que também está acontecendo aqui”.

Com a iminente mudança de governo, o termo de Daimagüler como comissário federal do antiziganismo terminará – e não está claro se o escritório continuará a existir.

“Seu fim seria muito lamentável. Porque também recebemos muitas perguntas do exterior, especialmente da Europa Oriental. Lá, as pessoas estão muito curiosas e interessadas em assistir como a Alemanha está abordando esse problema. Já estamos definindo um precedente a esse respeito. E agora estamos em perigo de regressar – em vez de progredir”, dizem Daimagüler.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

