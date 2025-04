Juiz ordena a Casa Branca para levantar restrições de AP – DW – 04/09/2025

Um colapso do telhado de boate no República Dominicana Na terça -feira, matou pelo menos 79 vidas e deixou outros 160 outros feridos.

Centenas de pessoas, juntamente com VIPs, participaram de um concerto de merengue em uma boate icônica quando o colapso ocorreu.

As equipes estavam na terça-feira em busca de potenciais sobreviventes sob os escombros na boate Jet Set de um andar em Santo Domingo.

O que os socorristas disseram

“Presumimos que muitos deles ainda estejam vivos, e é por isso que as autoridades aqui não desistirão até que nem uma única pessoa permaneça sob esses escombros”, disse Juan Manuel Méndez, diretor do Centro de Operações de Emergência.

Entre as vítimas estava Nelsy Cruz, governador do noroeste de Montechristi, assim como o ex -jogador da Major League Baseball Dotel.

Relatórios no país dizem que o cantor de Merengue Rubby Perez, que estava se apresentando no local, morreu como resultado do colapso, mas Juan Manuel Mendez, diretor do Centro de Operações de Emergência, disse que os especialistas em forenses “não confirmaram que encontraram o corpo”.

O legislador Bray Vargas estava entre os feridos.

“Foi repentino. Eu pensei que era um terremoto, então me joguei no chão e cobri minha cabeça”, disse Enrique Paulino, gerente do cantor.

“Um de nossos saxofonistas está morto, tentamos chegar à área onde Rubby estava, mas havia muitos detritos lá”, disse ele.

A mídia local disse que havia entre 500 e 1.000 pessoas no clube quando o desastre aconteceu.

‘O principal objetivo é salvar vidas’

O presidente dominicano, Luis Abinader, postou na plataforma de mídia social X que todas as agências de resgate estão “trabalhando incansavelmente” para ajudar as pessoas afetadas.

“Lamentamos profundamente a tragédia que ocorreu na boate Jet Set. Estamos acompanhando o incidente minuto a minuto desde que ocorreu”, escreveu ele.

“Todas as agências de socorro prestaram a assistência necessária e estão trabalhando incansavelmente nos esforços de resgate. Nossas orações estão com as famílias afetadas”.

Abinader visitou a cena e abraçou pessoas procurando amigos e familiares, alguns com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não falou com repórteres.

“O principal objetivo é salvar vidas … somos profundamente afetados”, disse ele em sua chegada.

Editado por: Louis Oelofse