Juiz ordena líderes do grupo ‘Zizian’ do tipo culto a ser mantido sem fiança | Notícias sobre crimes

Não é a primeira vez que Rússia tentou influenciar uma eleição por desinformação. Aconteceu no ano passado, ambos à frente do Eleições da UE e o Eleição dos EUA. De acordo com o Bundestag alemãoA Rússia já havia tentado influenciar as opiniões dos eleitores nas eleições federais alemãs de 2021.

A situação não mudou muito quatro anos depois. Especialistas observaram em larga escala Campanhas de desinformação russa à frente do nas próximas eleições alemãs em 23 de fevereiro.

As campanhas têm como objetivo particularmente desacreditar os partidos centristas, com a maioria das notícias falsas sendo “direcionadas contra os verdeso CDU (Democratas cristãos) e o Spd (Social -democratas, chanceler Olaf Scholz’s partido) e seus principais candidatos “, disse Lea Frühwirth Centro de Monitoramento, Análise e Estratégia (CEMAS)que funciona com os tópicos de ideologias da conspiração, desinformação, anti-semitismo e extremismo de direita.

“Existem poucas menções ao AFD (alternativa para a Alemanha), mas elas são positivas”, disse Frühwirth à DW.

Os principais candidatos direcionados por notícias falsas

Aqui estão dois exemplos recentes: desde o início de fevereiro, vários usuários de X publicaram Um vídeo sobre o suposto colapso mental do candidato da CDU superior Friedrich Merz. Ele afirma que ele tentou tirar a própria vida em 2017. Uma das postagens foi vista mais de 5,4 milhões em 10 dias.

A suposta prova para isso é uma declaração de um suposto psiquiatra chamado Albert Mertens e uma forma médica. O selo no formulário descreve Mertens como um “psicoterapeuta psicológico”.

Na Alemanha, como em outros lugares, os empregos de psicoterapeuta e psiquiatra são diferentes. A Câmara Federal de Psicoterapeutas disse à DW que não havia “Albert Mertens” registrado no estado de North Reno-Pestphalia. Ele acrescentou que não havia prática registrada no endereço fornecido no documento que seria autorizado a emitir tais formulários.

O vídeo foi publicado originalmente no site “Wochenüberblick Aus München” (“Visão geral semanal de Munique”). Um detalhe importante é que, quando os usuários compartilham o vídeo, eles apontam repetidamente que Merz pediu Mísseis de Taurus a serem fornecidos para Ucrâniauma questão de botão quente na Alemanha sobre como apoiar a Ucrânia no guerra com a Rússia.

Há alegações de que Friedrich Merz tem problemas psicológicos Imagem: Wa-Munchen

O principal candidato dos verdes Robert Habeck E seu colega do partido Claudia Roth também foi vítimas de desinformação recentemente. De acordo com um artigo e um vídeo publicado no site “Narrativ”, os dois estão supostamente implicados em um escândalo de corrupção de 100 milhões de euros, envolvendo várias pinturas da Fundação Patrimônio Cultural Prussiana que acabou na Ucrânia e depois foi vendido a colecionadores particulares. A fundação disse à DW que todas as alegações eram falsas.

Robert Habeck é acusado erroneamente de estar implicado em um escândalo de corrupção multimilionário envolvendo pinturas. Imagem: nrtv.online

Operações de Storm-1516, Doppelgänger e Matryoshka

O que essas alegações têm em comum é que elas são produzidas de maneira semelhante, com declarações de testemunhas falsas e documentos forjados. Eles são então publicados em sites que parecem plataformas de notícias, mas onde A desinformação está espalhada. Um membro da equipe do GNIDA Project, um grupo de pesquisadores on-line que explora o fenômeno, disse à DW que a abordagem era típica da operação de desinformação russa Storm-1516.

Trabalhando com as plataformas Correctiv e Newsguard, o O projeto GNIDA descobriu mais de cem sites em língua alemã Isso inicialmente foi preenchido com conteúdo pró-russo gerado pela IA. Os sites foram então usados ​​para publicar relatórios falsos, que são divulgados em plataformas de mídia social, como X ou Telegrama por “amigos” ou influenciadores pagos.

A operação Doppelgänger funciona da mesma forma. Desde a invasão em escala completa da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022, ela espalhou “narrativas e desinformação pró-russa, que visam particularmente desacreditar a política externa ocidental em geral e, em particular, o apoio à Ucrânia”, escreve o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. O governo dos EUA Sanções impostas às partes interessadas doppelgänger Após a interferência da operação na campanha eleitoral dos EUA no ano passado.

O nome da operação veio do fato de que originalmente imitou os sites e a saída, como vídeos, de meios de comunicação conhecidos como a BBC e DW.

Alguns dos sites e vídeos falsos são fáceis de identificar, mas Frühwirth, do CEMAS, disse à emissora alemã Bayerischer Rundfunk (BR) que era uma questão de “massa e não classe”.

Outra operação chamada Matryoshka usa um exército de bots para lançar “manobras de distração”. Os jornalistas são inundados com detalhes sobre notícias falsas e solicitadas a verificá -las. Isso ajuda Espalhe reivindicações falsas, bem como para “bloquear” os verificadores de fatos de realizar seu trabalho, disse a agência de notícias francesa AFP.

De acordo com o agente de mídia russo independente, os bots Matryoshka espalharam pelo menos 15 vídeos falsos no final de janeiro, que pareciam ter sido feitos por DW e o tablóide diário alemão Bild. Os vídeos, que estavam em inglês, francês e espanhol, relataram que Alemanha supostamente estava lutando com a ameaça de terrorismo, o aumento do crime e o medo dos eleitores antes das eleições.

Vários vídeos falsos estão circulando nas mídias sociais que pretendem ser relatórios de notícias sérios Imagem: x.com

Apoio russo à AFD e BSW

Leonie Pfaller, da Newsguard, que fornece ferramentas para combater a desinformação, disse à BR que os objetivos da Rússia eram em grande parte “espalhar incerteza e polarizar os eleitores”. Ela acrescentou que era notável que havia relatórios positivos frequentes sobre o Afd de extrema direita e seu principal candidato Alice Weidel.

Pesquisas revelaram que, no início de 2024, a operação de Doppelgänger teve como objetivo aumentar a parte da votação da AFD para pelo menos 20%. É exatamente aqui que o AFD está atualmente de acordo com as pesquisas. Não se pode provar que existe uma conexão.

Pfaller suspeitava que o AFD estava recebendo apoio da Rússia porque A festa foi mais amigável com Moscou do que outros partidos alemães. Em seu manifesto, a AFD exige o levantamento da economia sanções contra a Rússiaque o partido de extrema direita não condenou pela guerra na Ucrânia.

Frühwirth de Cemas apontou que o Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) também foi impulsionado pela propaganda russa. Ele descreveu a guerra na Ucrânia como uma “guerra de procuração” entre os EUA e a Rússia que poderia ter sido evitada. Gostaria que a Alemanha retome a compra de gás natural da Rússia.

Felix Kartte, da Stiftung Mercator, uma base privada que promove as ciências e as humanidades, acreditava que a desinformação em torno das eleições alemãs era menos ameaçadora do que a estratégia de longo prazo da Rússia.

“Os tópicos, as narrativas que o Kremlin queria controlar há anos também se tornaram muito dominantes no debate público alemão”, disse ele à DW.

As alegações de que todos os governos da Europa são corruptos e que eles suprimem a liberdade de expressãopor exemplo, são narrativas que os partidos de extrema direita na Europa também estão se espalhando.

Ministro polonês: Guerra híbrida russa é ‘um enorme problema’ Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha quer aumentar a conscientização

A disseminação da desinformação “por agências governamentais estrangeiras na Alemanha geralmente não é punível por lei”, o Ministério do Interior alemão informou o Centro de Pesquisa Corretiv em resposta a uma investigação. Mas ele disse que um grupo de trabalho interdepartamental foi criado para monitorar ameaças como desinformação.

O ministério disse à BR que o foco estava em aumentar a conscientização sobre a desinformação entre o público e promover notícias e alfabetização em mídia em todas as faixas etárias. A Alemanha também está trabalhando com outros estados e redes sociais para combater a desinformação russa.

Kartte disse que não é suficiente combater a desinformação com os fatos e que os políticos precisam reconhecer as necessidades emocionais básicas da sociedade. Ele acredita que eles precisam “fazer melhores políticas”.

Andreas Wißkirchen contribuiu para este artigo, que é um projeto colaborativo entre Ard-Faktenfinder, BR24 #Faktenfuchs e DW Fact Check. Foi originalmente escrito em alemão.