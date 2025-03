Lei de equilíbrio da Polônia entre os EUA e a Europa – DW – 11/11/2025

Adrian Horton



UMNyone, que amava Halyna Hutchins, esperava que ela se tornasse um nome. Aos 42 anos, Hutchins havia trabalhado do fotojornalismo à cinematografia, construindo um portfólio impressionante que estava começando a cortejar a atenção em Hollywood. Seu trabalho sozinho atraiu Joel Souza, um escritor-diretor, que a contratou em 2021 para ser seu diretor de fotografia de um novo ocidental chamado Rust, para filmar em Santa Fe em outubro. “Ela absolutamente teria se tornado um nome familiar como diretor de fotografia”, disse Rachel Mason, uma das amigas próximas de Hutchins e diretora do novo Hulu Documentário Última tomada: Rust e a história de Halyna. “Quem a conhecia tinha absolutamente sem dúvida que ela estaria no mais alto nível, ganhando prêmios, tornando-se conhecida por isso.”

Hutchins não teve a chance. Em vez disso, ela se tornou um nome familiar na morte, depois de um ator de armas Alec Baldwin Estava sendo dispensado acidentalmente durante as filmagens, que sem o conhecimento dele, estava carregado de balas ao vivo. Uma bala do revólver de suporte passou por Hutchins, que estava inclinando -se estreita dirigindo a câmera e alojou no ombro de Souza. Souza foi hospitalizado e recuperado.

O acidenteInvestigações subsequentes e eventuais ensaios-Baldwin e o Armorista, Hannah Gutierrez-Reed, foram acusados ​​de homicídio involuntário-ganhou manchetes ao redor do mundo e Sparou ligações Para maior segurança nos conjuntos de filmes. O nome de Hutchins sempre apareceu ao lado de uma celebridade ou a palavra “morta”, se ela fosse mencionada. “Essa coisa inimaginável aconteceu e ela da noite para o dia se tornou muito conhecida por não pelas razões que todos esperávamos que ela se tornasse conhecida”, disse Mason. “Parecia tão errado e tão injusto.”

Mason, que conheceu Hutchins quando seus filhos compareceram na mesma creche, experimentaram o que muitos no filme, incluindo numerosos colegas de trabalho do conjunto de ferrugem, lembram -se como um pesadelo de atenção e especulação – o que aconteceu, como, quem era o culpado? “Quando qualquer tipo de tragédia pessoal se torna pública, é um trauma composto”, disse ela. Como parte do trabalho com isso, o viúvo de Hutchins, Matthew, pediu a Mason que dirigisse um documentário com foco em Halyna, com o objetivo de “simplesmente corrigir o errado de ela ser conhecida como uma pessoa que foi vítima de um tiro nas mãos de uma celebridade”.

Mas, para fazer isso, ela teve que cavar os detalhes da tragédia, para escolher a ferida. “Percebi que não poderia fazer um filme sobre a vida dela se não entendesse como ela morreu”, diz Mason em narração durante os minutos de abertura do filme. A última tomada é, em parte, sobre Halyna – sua arte, sua visão, sua família e sua ambição, com acesso a seus textos pessoais, fotos, vídeos e diários até e incluindo seu último dia no set. Mas também é uma investigação sobre o que exatamente aconteceu na ferrugem em 21 de outubro de 2021, via testemunho da tripulação, testemunhas especializadas e imagens que existem a partir daquele dia, do filme e das câmeras corporais da polícia.

Esse foco dividido pode parecer contra-intuitivo ao objetivo explícito do filme de celebrar a vida de Halyna e atraiu algumas críticas de Souza durante uma exibição na semana passada em Los Angeles: “Eu esperava que isso pudesse ter um pouco mais de Halyna ou tive um pouco mais de Halyna”, Souza disseabordando Mason e o produtor Julee Metz. Mas Mason sustentou que os desenvolvimentos no entendimento do que aconteceu no set – investigações, ensaios – continuaram até uma mudança de foco. “Enquanto trabalhávamos no filme, a história continuava ficando cada vez maior e maior”, disse ela. “Havia mais notícias, julgamentos, e havia coisas que eu não poderia imaginar quando comecei. Eu só queria me concentrar inteiramente em Halyna e seu corpo de trabalho, as pessoas que ela conhecia e ela trabalhou, e não tanto em ferrugem. ”

Mas conhecer as pessoas que trabalharam com Halyna no que seria seu último projeto – os sujeitos da entrevista incluem a assistente de câmera Lane Luper, a designer de figurinos Terese Davis, o diretor assistente Dave Halls e Souza, entre outros – “foi tão impactante e contou parte da história de Halyna”, disse ela. “E foi parte sobre a qual eu tinha que aprender, porque ajudou a explicar exatamente o que aconteceu.

“Todos os seus amigos sentiram apenas esse horror de perguntas não respondidas. Tudo foi arrancado, e todos nós queremos respostas ”, acrescentou. “Não sei se me sinto satisfeito com todas as respostas, mas consegui o máximo que poderia conseguir passar por esse processo.” Essas respostas não vão além dos relatórios existentes sobre o que aconteceu naquele dia, mas expõe falhas em muitos níveis que contribuíram, como Mason disse: “uma cascata de coisas terríveis”. Isso inclui o caos de um cenário de filmes independentes de baixo orçamento, tenso por tempo e dinheiro e uma cultura de soluções ad hoc que não pararam por preocupações de segurança, incluindo duas armas de apoio que acidentalmente se acertaram nos dias anteriores ao tiroteio fatal; No dia anterior ao acidente, várias das equipes de câmeras de Hutchins saíam, citando em parte preocupações sobre o manuseio aleatório de armas de fogo no set. No dia seguinte, os Halls não conseguiram verificar corretamente o Revolver de Prop, tratado por Gutierrez-Reed, um armeiro verde contratado por uma taxa que ninguém mais concordaria, antes de ser dada a Baldwin; Baldwin apontou a arma para Hutchins, sob sua direção próxima.

Nem tudo está claro-o filme termina com uma carta de título observando que “as perguntas permanecem sobre as origens da munição ao vivo no set de ferrugem”, embora muitos suspeitem que as balas se originaram, por acidente, de Gutierrez-Reed, que foi condenado de homicídio involuntário e condenado à pena máxima de 18 meses de tempo na prisão no Novo México. “É doloroso não ter respostas para algumas coisas fundamentais básicas”, disse Mason. “Eu adoraria morar em um mundo onde recebi ainda mais respostas, mas é aqui que pousamos e é tudo o que temos agora.”

Halyna Hutchins em 2018 Fotografia: Mat Hayward/Getty Images for AMC Networks

O que fazer com as respostas que surgiram é outra pergunta. Como observa um membro da tripulação: como é a justiça para um acidente? Encarceramento? Gutierrez-Reed está cumprindo tempo de prisão, e Baldwin foi julgado, embora o juiz descartou o casocitando a retenção de evidências do estado – que é agora um Batalha legal em andamento. Compensação? Os pais de Hutchins, Anatolii Androsovych e Olga Solovey e irmã, Svetlana Zemko, arquivado Um processo civil contra Baldwin, Gutierrez-Reed e outros, reivindicando negligência.

Mudança, talvez – além dos detalhes e filmagens angustiantes deste dia horrível, pegue a última pintura a retrato de uma indústria e uma busca criativa com muita frequência para deixar a segurança em segundo plano. “O mundo conhece Halyna por causa da extrema exposição que esse caso obteve”, disse Mason. “Por causa disso, talvez possamos olhar para os ambientes do local de trabalho e as desconexões da comunicação que podem acontecer em vez de apontar os dedos … esperançosamente tentar mudar as culturas em geral para serem mais conscientes da segurança”.

E depois há a própria ferrugem, que retomou as filmagens – com a bênção da família de Hutchins – em 2023 em Montana, com Mason presente como documentarista. O novo diretor de fotografia do filme, Bianca Cline, referenciou os extensos periódicos e trabalhos anteriores de Hutchins, tentando preservar o máximo possível de suas filmagens. Ferrugem estreou Como Hutchins esperava, no Festival de Cinematografia de Camerimage em Torun, Polôniaem novembro de 2024. Ainda está buscando distribuição nos EUA.

Dada toda a sua má imprensa, Rust será uma venda difícil para o público dos EUA, mas Mason espera que a última tomada “permitirá ao mundo entender que Rust era um filme que Halyna se importava muito”. O objetivo do documentário, mesmo com seu foco prolongado no trágico acidente e a tempestade perfeita de falhas que o criaram, foi “olhar para a própria Halyna e o que ela queria realizar e dar sua própria voz e sua própria autoridade”, acrescentou. “Espero que suas próprias palavras ressoem mais.”