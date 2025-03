Live, Gaza: O governo israelense ordena a cessação do fornecimento de eletricidade

Guardian staff and agency



Donald Trump no domingo se recusou a descartar a possibilidade de a economia dos EUA entrar em recessão este ano e que a inflação suba, à medida que suas tarifas comerciais caóticas causam incerteza e turbulência no mercado.

O presidente dos EUA previu que seus objetivos econômicos levariam tempo e um período de transição para dar frutos. Mas quando perguntado em uma entrevista com o FOX News Show Sunday Morning Futures “Você está esperando uma recessão este ano?” Ele se desmoronou.

“Eu odeio prever coisas assim. Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para a América. Isso é uma grande coisa. E sempre há períodos, leva um pouco de tempo. Demora um pouco, mas acho que deve ser ótimo para nós ”, disse Trump.

Quando perguntado se ele achava que suas tarifas sobre as importações dos EUA alimentariam a inflação, ele disse: “Você pode entender. Enquanto isso, adivinhe? As taxas de juros estão baixas. ”

Ele subestimou o recente mercado de ações volatilidade que se seguiu dele se escondendo e tecelando Sobre a política tarifária sobre exportações do Canadá, México e China e ameaças semelhantes a outros países, apesar de sua fixação usual com o desempenho do mercado em relação à política do dia e um apetite para reivindicar crédito quando as ações subirem em seu relógio.

“Você tem que fazer o que é certo”, disse ele.

Na semana passada, o Federal Reserva de Atlanta sugeriu que o Economia dos EUA está a caminho de contrair no primeiro trimestre, desencadear temores que uma recessão pode atingir a maior economia do mundo se a fraqueza persistir e abastecer os nervos do mercado de ações.

Em 2018, Trump Postado No Twitter, agora x, que “as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer”, uma visão que é não amplamente compartilhado por especialistas financeiros e econômicos.

No domingo, no entanto, ele ficou cauteloso em geral depois de se vangloriar ao longo de sua campanha eleitoral do Swift Gains, suas políticas traria para a economia dos EUA e as finanças dos americanos comuns.

A âncora de futuros de domingo da manhã de domingo, Maria Bartiromo, apresentou o tópico de recessão dizendo a Trump “Olhe, eu sei que você herdou uma bagunça”, mesmo que a maioria dos especialistas concorde que o antecessor Joe Biden, um democrata, deixou o presidente republicano uma economia estável em que a inflação, apesar de sofrer um longo tempo por um longo tempo, continuou a ficar de acordo com o que se desviou.

Enquanto isso, também na manhã de domingo, o programa de política da NBC na Press TV estava entrevistando o secretário de Comércio dos EUA Howard Lutnick.

Ele recuperou as preocupações de que a perspectiva das tarifas globais de Trump causaria uma recessão nos EUA. “Absolutamente não”, disse ele. “Não haverá recessão na América.”

Lutnick adicionado: “Qualquer um que aposte contra Donald Trump, é como as mesmas pessoas que pensavam que Donald Trump não venceria há um ano … você verá nos próximos dois anos o maior conjunto de crescimento vindo da América … eu nunca apostaria na recessão, sem chance”.