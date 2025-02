Livrarias ataques na Caxemira pela polícia pronta críticas generalizadas | Notícias de direitos humanos

A polícia na Caxemira administrada pela Índia invadiu as livrarias e apreendeu 668 livros ligados a uma grande organização islâmica na região disputada, onde controles rígidos na imprensa aumentaram nos últimos anos.

Os ataques começaram na sexta -feira em Srinagar, a cidade principal da região. A polícia disse que agiu “com base na inteligência credível sobre a venda e distribuição clandestina da literatura que promove a ideologia de uma organização proibida”.

Segundo os livreiros, os livros apreendidos foram publicados principalmente pelos editores de Markazi Maktaba Islami, com sede em Nova Délhi, afiliados ao ramo indiano de uma das maiores organizações islâmicas e políticas do subcontinente indiano, Jamaat-e-Islami Hind.

As autoridades indianas proibiram Jamaat-e-Islami na Caxemira como uma “associação ilegal” em fevereiro de 2019, meses antes de Nova Délhi terminar a semi-autonomia da região.

No esforço de Nova Délhi para moldar o que chama de “Naya Caxemira”, ou “Nova Caxemira”, o povo do território foi amplamente silenciado, pois a Índia não mostrou tolerância a qualquer forma de dissidência.

A maioria dos livros apreendida foi de autoria de Abul Ala Maududi, um importante estudioso islâmico do século XX e fundador de Jamaat-e-Islami que defendia a integração do estado e da religião.

As equipes policiais também realizaram ataques em algumas outras partes da Caxemira e realizaram “cheques rigorosos” de livrarias “para impedir a circulação da literatura proibida ligada a Jamaat-e-Islami”, informou um comunicado da polícia.

A repressão aos livros tem sido amplamente criticada na Caxemira.

Vários líderes do Jamaat, que contestaram uma recente eleição local na Caxemira, chamaram a apreensão desses livros de “injustos, inconstitucionais e uma violação dos direitos fundamentais”. Em um comunicado, eles disseram que os livros apreendidos foram publicados legalmente em Nova Délhi e estavam sendo legalmente distribuídos às livrarias de toda a região.

Mirwaiz Umar Farooq, um líder de resistência importante na Caxemira, chamou a operação da polícia de “condenável” e “ridícula”.

“O pensamento do policiamento ao aproveitar os livros é absurdo, para dizer o mínimo, no momento do acesso a todas as informações sobre rodovias virtuais”, disse Mirwaiz em comunicado.