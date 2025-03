Lucky Loser Van de Zandschulp atordoa Djokovic lutando no Indian Wells | Tênis

Tumaini Carayol



O difícil começo de nova temporada de Novak Djokovic continuou na quadra dura norte-americana, quando ele caiu em Indian Wells com um desempenho extremamente ruim em sua partida de abertura, perdendo por 6-2, 3-6, 6-1 na segunda rodada do mundo nº 85, van de Zandschulp.

Apesar de produzir sem dúvida o melhor desempenho do ano em seu Vitória de quatro sets sobre Carlos Alcaraz No Aberto da Austrália, Djokovic agora perdeu três partidas consecutivas desde o triunfo. A lesão da coxa que Djokovic sofreu durante sua vitória sobre Alcaraz o forçou a se aposentar de seu semifinal contra Alexander Zverev E então ele caiu na primeira rodada do Catar Open no mês passado para Matteo Berrettini.

Como um cada vez mais desanimado Andy Murray olhou em sua caixa de jogadores, a falta de prática de match de Djokovic ficou clara em um conjunto de abertura terrível, que incluiu um período prolongado em que ele até lutou para ganhar pontos. O holandês consolidou sua liderança inicial ao ganhar 18 pontos no meio do set. Enquanto Van de Zandschulp serviu bem e permaneceu extremamente consistente e focado, os erros não forçados de Djokovic se acumularam.

Djokovic respondeu inicialmente bem à adversidade e, quando começou a encontrar seu alcance e compostura, ele passou pelo segundo set para estabelecer uma vantagem de 5-1. Ainda assim, mesmo quando ele forçou um set final, o foco e o nível geral de Djokovic não eram convincentes. Sua primeira tentativa de servir o set terminou com ele sofrendo o jogo de serviço.

No set final, foi Van de Zandschulp quem fez o primeiro passo, conseguindo amplos retornos e desenhando erros de Djokovic com seu movimento e consistência. Onde Djokovic, cinco vezes campeão da Indian Wells, geralmente seria capaz de encontrar outro equipamento sob pressão e navegar por um caminho para a vitória, desta vez ele não tinha absolutamente nada para dar contra um oponente inspirado quando ele foi rapidamente deixado de lado.

Van de Zandschulp caiu em sets seguidos para o nº 217, Matteo Gigante, na rodada final de qualificação antes de entrar no empate principal como um perdedor de sorte. Djokovic é o primeiro jogador dos 10 melhores a perder para um perdedor sortudo em anos consecutivos em um evento do ATP Masters depois de ter sido derrotado por Luca Nardi no ano passado. Van de Zandschulp também é o terceiro perdedor de sorte a vencer Djokovic em sua carreira.

No início do sábado, Jack Draper Abriu seu torneio indiano do Wells com uma performance estelar contra João Fonseca, neutralizando a incrível fabricação de tiros do brasileiro para chegar à terceira rodada com uma vitória garantida por 6-4, por 6-0.

Multidões fortes assistem a Jack Draper da Grã -Bretanha enfrentar João Fonseca do Brasil. Fotografia: Clive Brunskill/Getty Images

Draper, a 13ª semente, entrou no tribunal ciente de que havia recebido um dos empates mais difíceis entre os jogadores semeados. Com apenas 18 anos, Fonseca tem sido uma estrela do Breakout este ano e, depois de uma vitória de três sets sobre Jacob Fearnley, da Grã-Bretanha, ele entrou na segunda rodada que Draper tentou encontrar seus pés depois de receber um tchau na primeira rodada.

Fonseca já se estabeleceu como um dos shotmakers mais destrutivos do jogo, mas Draper neutralizou efetivamente o brasileiro no set de abertura com sua defesa, desenhando erros não forçados de Fonseca com suas habilidades de recuperação, além de lançar inúmeros pontos da defesa para o ataque.

Com o conjunto de abertura garantido, Draper relaxou e produziu um de seus melhores sets do ano até agora para encerrar uma excelente vitória.

O jogador britânico teve um começo incomum para a temporada enquanto tenta consolidar sua posição no topo do esporte após sua temporada de avanço no ano passado.

Os poços indianos marcam apenas seu terceiro torneio da temporada devido a sua lesão no quadril. Com tão pouco ritmo, o jovem de 23 anos nem sempre foi capaz de convocar seu melhor tênis ofensivo, mas lutou brilhantemente e mostrou sua resistência ao encontrar continuamente maneiras de vencer. Sua vitória contra Fonseca sugeriu que ele esteja começando a recuperar seu ritmo.

“Eu me sinto muito bem”, disse ele. “Eu tive alguns problemas no final do ano passado e no início deste ano. Foi difícil porque, quando joguei no ano passado, ganhei consistência. Perdi algumas primeiras e segundas rodadas, então consegui treinar e voltar novamente. Enquanto no início deste ano, joguei muitas partidas de maratona este ano e depois em Doha, joguei mais cinco partidas no nível mais alto. Estou chegando lá, mas tem sido importante apenas acertar no início da temporada. ”

Draper enfrentará o americano Jenson Brooksby, que conquistou uma impressionante vitória por 6-4 e 6-2 sobre o Aliase Auger, a 17ª semente do Canadá.

Carlos Alcaraz se estende para jogar um tiro durante sua vitória. Fotografia: Clive Brunskill/Getty Images

Enquanto isso, Carlos Alcaraz começou sua defesa do título com uma performance imponente, passando por Quentin Halys por 6-4, 6-2 para chegar à terceira rodada.

Em outros lugares, Sonay Kartal, a britânica nº 3, aproveitou ao máximo sua boa sorte na Califórnia, enquanto produzia o melhor desempenho de sua carreira para chegar à terceira rodada como um perdedor sortudo com uma vitória dominante por 6-2 e por 6-1 sobre a 16ª semente, Beatriz Haddad Maia, do Brasil.

Na segunda-feira, parecia que Kartal acabara de ficar aquém do empate principal depois de perder uma partida apertada de três sets para o mundo nº 259, o americano. ClerVie Ngounoue. Em vez disso, Kartal acabou sendo transferido para o empate principal como um perdedor sortudo após a retirada de lesões de Sloane Stephens. Ela jogou com total liberdade desde então.

A vitória de Kartal sobre Haddad Maia Marks a primeira vitória no top 30 de sua carreira. Já até um novo ranking de carreira em torno de 70 nesta semana, desde o ranking atual do número 83, Kartal enfrentará Polina Kudermetova da Rússia por um lugar na quarta rodada.