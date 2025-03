Lyon Bosque a esperança de bom conversar com OM

O Lyonnais Thiago Ezequiel Almada, aqui durante um duelo com o Nice Baptiste Santamaria, foi um transeunte decisivo duas vezes contra Nice, no Allianz Riviera Stadium, em 9 de março de 2025. Valery Hache / AFP

O NIDOIS pode alimentar arrependimentos. Depois de dominar claramente o primeiro período sem marcar no domingo, 9 de março, eles foram surpreendidos em casa por Lyon, que assumiu o comando após o intervalo (2-0), no final dos 25e dia. Esta é uma oportunidade perdida para Nice, que poderia ter ocorrido em segundo lugar na Ligue 1 em Marselha.

Por sua parte, Strasbourg se aproximou dos lugares europeus ao vencer em Nantes (1-0) e Brest reviveu contra o Angers (2-0).

Para Lyon, essa vitória permite que você feche uma semana difícil que viu seu treinador Paulo Fonseca ser suspenso por nove meses. Além disso, a imagem da reunião foi sua presença, no Tribune da imprensa, ao lado da do treinador de Nice, Franck Hise, como ele suspenso e proibido do lado de fora.

Sexto no ranking, Lyon retorna quatro pontos de Nice, ainda terceiro (46 pontos). Essa primeira derrota da temporada em casa é uma parada para Franck Haise e seus homens que, em 2025, permaneceram em sete vitórias, um empate e uma única derrota na liga.

Na chuva, Nice começou a parte do poder, concentrando seus ataques no lado direito Saël Kumbedi, substituído no intervalo por Ainsley Maitland-Niles. O lado esquerdo de Nice sofreu o retaguardo de Lyon várias vezes, mas, no momento de sua excelente partida em Bucareste, na Liga Europa, na última quinta -feira, o goleiro do Lyon Lucas Perri foi intratável. Decisivo em uma recuperação do joelho de Mohamed-Ali Cho (18e), ele também teve sorte depois que um chefe de Gaëtan Laborde desviou o post por Moussa Niakhaté (33e).

Superior no primeiro período, os homens de Hise, no entanto, careciam de endereço, enquadrando apenas dois tiros em onze tentados.

Rayan Cherki e Ernest Nuamah Scorers

No lado de Lyon, não foi até a recuperação ver Thiago Almada, o recruta argentino de inverno, no qual Nice representava uma reserva sobre a qualificação, enquadra a primeira tentativa de sua equipe (47e). Mas essa tentativa serviu de clique. Gradualmente, Corentin Tolisso, autor de uma cabeça que passou por pouco ao lado (59e), e seus parceiros assumiram o controle do jogo.

Como Almada, um transeunte decisivo nos dois gols de sua equipe, os Lyonnais conseguiram os destaques e os tempos fracos de sua partida. Eles devem sua vitória a dois jogadores entraram após o intervalo: Rayan Cherki, em sua primeira bola após um erro de recuperação de Moïse Bombito (1-0, 78e) e Ernest Nuamah, em um magnífico (2-0, 83e).

Depois de receber Le Havre no próximo domingo, a viagem a Strasbourg (7e) e a recepção de Lille (5e) será crucial para mirar mais alto.

Por sua parte, boa vontade, a partir de sexta -feira, tem a oportunidade de se unir recebendo auxerre, para a abertura dos 26e dia. Mas Lyon, por essa vitória, relançou a corrida pela Europa.

Por seu lado, Strasbourg está agora muito próximo dos lugares de qualificação para a Europa, dois pontos do OL, após sua vitória em Nantes (1-0). Este curso dos Estrasburgers se deve em grande parte a uma defesa sólida porque as corridas não concederam um gol nos últimos cinco jogos, um recorde em sua história.

Reims em dificuldade

No início do domingo, Brest reviveu contra o Angers (2-0) após um mês sem sucesso, ou seja, seis jogos em todas as competições, principalmente com eliminação nas barragens da Liga dos Campeões e nas quartas de final do Coupe de France.

Já privado de Mama Baldé, Romain del Castillo e Ibrahim Salah, os Bretons, que apontam para 9e Place (36 pontos), também terá que passar sem Abdallah Sima, libertado por lesão depois de ser um goleador (19e).

Aos 13 anose Local, os Angevins vêem a zona vermelha se aproximando de um calendário difícil que chega (Mônaco, Rennes, PSG).

Na parte inferior do ranking, logo acima da praça barragista, Reims (15e22 pontos) está em dificuldade após sua derrota por 2 a 0 contra Auxerre (11e) e desde Le Havre (16e21 pontos) e Saint-Etienne (17e20 pontos) Drew (1-1) à tarde.

É a crise em todos os níveis em Reims, apesar de seu lugar como semi-finalista na Copa Francesa. Desde sua chegada, o treinador Samba Diawara sofreu cinco derrotas em cinco jogos e sem marcar um gol na liga.