Macron diz a Trump Europa que quer garantir ‘sólida paz’ ​​na Ucrânia | Notícias da Guerra da Rússia-Ucrânia

Emmanuel Macron disse que a Europa quer garantir uma paz duradoura na Ucrânia, quando o presidente francês se encontrou com Presidente dos Estados Unidos Donald Trump na Casa Branca, no terceiro aniversário da invasão da Rússia.

Falando ao lado de Trump no Salão Oval na segunda-feira, Macron disse que o “objetivo comum” era construir “uma paz sólida e de longa data” no país devastado pela guerra.

“Compartilhamos o objetivo da paz, mas estamos muito cientes da necessidade de ter garantias e uma paz sólida para estabilizar a situação”, disse o presidente francês a repórteres.

“Este é um momento muito importante para a Europa”, acrescentou Macron.

“Estou aqui também depois de discussões com todos os meus colegas, para dizer que a Europa está disposta a intensificar -se para ser um parceiro mais forte, fazer mais em defesa e segurança por seu continente e … para se envolver no comércio, economia e investimentos. ”

A visita de Macron a Washington, DC, ocorre em meio à crescente preocupação na Europa sobre o futuro das relações transatlânticas, à medida que Trump avança sua agenda de política externa “America First” A Guerra da Ucrânia.

O esforço do líder republicano para lançar negociações Entre diplomatas sênior dos EUA e Russo sem a participação dos líderes ucranianos ou europeus, levantou tensões, com a Europa questionando o compromisso de Washington com sua segurança.

Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro, disse na segunda -feira que “muito progresso foi feito” até agora nos esforços para encerrar o conflito.

Em uma entrevista coletiva com Macron no final do dia, o presidente dos EUA disse estar “satisfeito por o presidente Macron concordar que o custo e o ônus de garantir a paz devem ser suportados pelas nações da Europa, não sozinhas pelos Estados Unidos”.

“A Europa deve assumir esse papel central para garantir a segurança a longo prazo da Ucrânia, o que eles querem fazer”, disse Trump.

Tensões aumentadas

Macron e Trump se conheceram como o presidente dos EUA críticas repetidas de O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também abalou a Europa.

Semana passada, Trump chamou Zelenskyy um “ditador” e sugeriu que a Ucrânia era a culpada pela guerra, apesar da Rússia ter lançado a invasão de seu vizinho em 2022.

Ele também descartou as queixas do líder ucraniano sobre a Ucrânia e a Europa não serem incluídas na abertura das negociações dos EUA na Rússia, dizendo Zelenskyy está negociando “Sem cartas, e você fica cansado disso.”

Macron tentou coordenar uma resposta européia à súbita mudança de política de Washington, na esperança de usar um vínculo que ele promoveu com Trump durante o primeiro mandato do presidente dos EUA, de 2017 a 2021.

O presidente francês disse anteriormente que pretendia contar a Trump durante suas negociações que é do interesse conjunto dos americanos e dos europeus não mostrar fraqueza ao presidente russo Vladimir Putin durante negociações lideradas pelos EUA para encerrar a guerra.

“Há boas razões para o presidente Trump se envolver novamente com o presidente Putin”, disse Macron durante a entrevista coletiva de segunda-feira na capital dos EUA.

Mas ele disse que as garantias de segurança devem fazer parte de qualquer acordo. “Ser forte e ter capacidades de dissuasão é a única maneira de garantir que (um acordo) seja respeitado. E eu insisti nisso ”, disse Macron.

Reportagem de Washington, DC, Alan Fisher, da Al Jazeera, disse que os líderes europeus não estão procurando um acordo de paz rápida na Ucrânia, mas que garantirá estabilidade.

“Há uma preocupação de que Trump deseja competir nisso (acordo de paz) e há uma preocupação que possa significar que a soberania da Ucrânia é prejudicada”, disse Fisher.

O consultor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, disse a repórteres na segunda -feira que os dois lados “esperam falar bastante sobre a segurança garante que Macron colocou em cima da mesa”.

“Trump e Macron também discutiriam a questão espinhosa do comércio com a União Europeia, com o presidente dos EUA ameaçando tarifas abrangentes contra o bloco”, disse Waltz.

Forças de paz européias?

No Salão Oval, Macron também disse que a Europa estava preparada para fornecer garantias de segurança à Ucrânia, incluindo as forças de paz, no caso de um cessar -fogo.

Trump disse que Washington apoiou a idéia de enviar tropas de manutenção da paz na Europa. Ele acrescentou que havia levantado o conceito com Putin e que o presidente russo o aceitaria.

Rachel Rizzo, membro sênior do Centro Europeu do Conselho Atlântico, disse à Al Jazeera que a reunião entre Trump e Macron sinalizou o potencial de progresso real em um acordo de paz para a Ucrânia.

O presidente francês “está muito ligado há muito tempo com a autonomia estratégica européia e fornece mais para sua própria defesa, mas também sobre o que a Europa precisa fazer pela Ucrânia”, disse Rizzo.

Isso tornou a reunião com Trump promissora, acrescentou.

“É animador ouvir Macron dizendo que a Europa estaria disposta a enviar forças de paz, e também é bom saber que Trump estaria disposto a aceitar isso também”.