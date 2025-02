Mãe e filha, com paralisia cerebral, se formam na faculdade; “sou uma guerreira”

Naqoura, sul do Líbano – Vestido com uma jaqueta verde e jeans de azeitona, o chefe municipal Abbas Awada ficou ao lado dos restos mortais da casa da família, onde morava com sua esposa e dois filhos nos últimos 15 anos.

A awada de fala mansa, carismática e 40 e poucos anos costumava receber os moradores da cidade na casa da família e hospedar grandes reuniões de família com sua esposa.

A Câmara sobreviveu a mais de um ano de guerra, incluindo uma invasão de 66 dias, que viu os ataques aéreos israelenses destruírem grande parte da infraestrutura do Líbano.

Foi depois que um cessar -fogo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah começou em novembro que as forças israelenses demoliram a casa onde os filhos de Awada haviam crescido.

Desde o momento em que o Hezbollah e Israel começaram a lutar em 8 de outubro de 2023, até que um cessar -fogo começou em 27 de novembro de 2024, Israel matou quase 4.000 pessoas e deixou ondas de devastação no Líbano, principalmente no sul.

E, apesar do cessar -fogo, os militares israelenses continuaram a atacar o Líbano.

Um ‘cessar -fogo’ apenas no nome?

De acordo com o Acordo de Ceasefire, que foi inicialmente definido para durar 60 dias, o Hezbollah deveria se retirar ao norte do rio Litani, que percorre o sul do Líbano. Israel também foi obrigado a retirar suas tropas do Líbano e as Forças Armadas Libanesas (LAF) deveriam assumir o sul.

Muitos no Líbano acreditavam que o cessar -fogo acabaria com os ataques israelenses. Mas Israel continuou atacando, justificando suas ações como tentando “desmontar e destruir” o Hezbollah, um objetivo autodeclarado.

Entre suas ações, estava deliberadamente destruir casas em aldeias do sul como Naqoura, devastadoras pessoas que fugiram da violência e esperavam voltar para suas casas quando ela parou.

“Eu ainda vejo como era”, disse Awada suavemente, olhando para sua casa.

Ele apontou para a entrada e descreveu o layout da casa. Onde ele disse que a cozinha e a sala de jantar, uma vez, havia uma pilha de concreto e aço – um escavador israelense havia derrubado as paredes de sua casa.

Uma televisão ainda estava entre os destroços, montada em uma parede da sala de estar exposta e cheia de buracos de bala.

“Eles só queriam destruir”, disse ele.

Ele ainda não levou seus filhos, de 11 e 14 anos, para ver as ruínas ainda.

A Agenda Legal, uma organização de pesquisa e advocacia sem fins lucrativos baseada em Beirute, descobriu que Israel cometeu mais de 855 violações de cessar-fogo no final de janeiro.

Ameneh Mehvar, analista sênior do Oriente Médio da Acled, uma organização que coleta dados sobre conflitos, disse à Al Jazeera que havia registrado “mais de 330 incidentes de ataque aéreo e destacados” desde o cessar -fogo.

Uma retirada que não foi

Naqoura, que está bem na fronteira do sul do Libaneio, sofreu danos graves durante a guerra, mas não havia sido invadido quando o cessar -fogo começou.

Em meados de dezembro, as tropas israelenses entraram em Naqoura e os relatórios começaram a surgir de que estavam destruindo casas e edifícios lá e em outras aldeias no sul do Líbano.

A retirada israelense deveria ser concluída até 26 de janeiro. Mas, apesar das rejeições do governo do Líbano, anunciou os israelenses – com o apoio dos Estados Unidos – de que sua presença seria estendida até 18 de fevereiro.

Na segunda -feira, Israel anunciou que “deixaria pequenas quantidades de tropas implantadas temporariamente em cinco pontos estratégicos” no Líbano.

Os israelenses se retiraram de Naqoura no início de janeiro, permitindo que os moradores vejam o que restava de sua aldeia e casas após a violência aleatória que os abaixou.

‘Eles usaram escavadeiras para vingança’

Em uma rua sinuosa atrás do prédio do município de Naqoura, Ali Shaabi, de 75 anos, ainda está de luto por suas árvores frutíferas e os danos deliberados que os caíram.

Ele pisou agradamente sobre escombros para chegar ao jardim, explicando que ele não havia parado de regar suas árvores até ter que evacuar.

“Eu não os deixei”, ​​disse ele, um cigarro e seu isqueiro amarelo nunca deixando as mãos.

As toranjas gordas ficam penduradas em uma árvore, mas uma mangueira fica no chão perto dela. Foi arrancado do chão por soldados israelenses durante o cessar -fogo, o objetivo estratégico desconhecido.

De pé na varanda da frente da casa carbonizada em que ele morava com sua esposa, filhos e netos, ele explicou que ela havia sido incendiada, com os no andar de cima agora inacessíveis porque as escadas haviam sido destruídas.

Shaabi ficou para trás na casa quando o resto de sua família fugiu para se cansar durante a guerra. Os trabalhadores da defesa civil finalmente o evacuaram em setembro passado, quando os ataques israelenses ao Líbano se intensificaram e ele foi se juntar à sua família.

Sua casa estava bem quando ele a deixou, ele explica, e foi danificado apenas durante o cessar -fogo. Agora, o porão e os pisos superiores são carbonizados e toda a estrutura deve ser suportada por postes.

“Eles receberam escavadeiras”, disse ele. “Eles entraram em Naqoura com escavadeiras, por vingança.”

A família até encontrou algumas de suas roupas de roupas em pedaços, presumivelmente pendurados por soldados israelenses e baleados.

Naqoura é uma cidade predominantemente xiita, uma demografia entre o qual o Hezbollah tradicionalmente desfruta de muito apoio. De fato, as bandeiras do Hezbollah foram plantadas nos escombros de alguns dos edifícios destruídos de Naqoura.

Independentemente disso, a destruição de casas e infraestrutura civil é proibida pelo direito internacional, e muitos libaneses a viram como uma punição indiscriminada contra as comunidades xiitas em todo o Líbano.

“Nem todo mundo é o Hezbollah”, disse Shaabi. “Os xiitas nem sempre são Hezbollah.”

‘Sinto falta da minha aldeia’

Obter notícias sobre se sua casa ainda estava de pé era difícil durante a guerra, mas alguns moradores, como Reem Taher, descobriram como pagar por imagens regulares de satélite de seus bairros para ver o que estava acontecendo.

Antes da guerra, Taher dirigia um negócio de esteticista, mas teve que fugir para se cansar quando o bombardeio começou.

As imagens pelas quais ela estava pagando mostraram que sua casa estava intacta, inclusive em 26 de novembro, um dia antes do cessar -fogo.

Mas às 11h de 27 de novembro, ela recebeu mais um relatório. Depois de sobreviver a um ano de ataques aéreos israelenses, sua casa estava agora em ruínas.

“Eles explodiram minha casa, nivelaram minha terra e até gostaram de cortar as árvores”, disse ela à Al Jazeera na casa que está alugando no bairro de Hosh, de Tire, uma área que também viu seu quinhão de destruição. O prédio do outro lado da estrada havia sido nivelado.

“Sinto falta de tomar um café pela manhã à beira -mar. Sinto falta de nossas reuniões e noites no jardim. Sinto falta do chamado à oração da minha aldeia, noites do Ramadã … escolhendo Clementines da árvore.

“Sinto falta de tudo na minha aldeia – o pôr do sol, os pinheiros e o brilho do mar de longe.”

‘Este cessar -fogo é uma mentira’

Em 13 de fevereiro, quando a Al Jazeera visitou Naqoura, quase todas as casas foram reduzidas a pilhas de destroços e infraestrutura estavam em ruínas.

Os postes de eletricidade foram retirados do chão, a escola local estava marcada com buracos de bala e as carcaças de veículos queimados estavam abandonados.

“Eles destruíram a mesquita, o cemitério e a infraestrutura – estradas, água, eletricidade. Qualquer coisa que fornecia meios de subsistência, eles destruíram ”, disse Taher.

Algumas casas foram comandadas por soldados israelenses, que os deixaram repletos de embalagens de alimentos e suprimentos trazidos de Israel.

As paredes estavam cobertas de escrita em hebraico, principalmente com horários de turno. Mas em uma geladeira, um soldado deixou uma mensagem: “Viemos afastar a escuridão”.

A Agência de Verificação da Sanad, Al Jazeera, comparou imagens de satélite de 3 de dezembro de 2024 e 19 de janeiro de 2025.

As imagens de 3 de dezembro mostram muitas estruturas, incluindo a casa de Awada e o prédio do município, com pouco dano visível.

As imagens do show de 19 de janeiro destruíram estruturas, entre elas a casa de Awada.

Acled registrou 14 instâncias do exército israelense, realizando explosões controladas e escavação de casas em Naqoura entre 11 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025. Segundo seus dados, cada incidente envolvia mais de uma casa.

Sentado no que restava da varanda, Shaabi fumava, cercado por sua família-filhos e netos.

Para muitos em Naqoura, a promessa de um cessar -fogo trouxe esperança de voltar para casa. Eles nunca pensaram que suas casas seriam danificadas ou destruídas durante o cessar -fogo.

Entre os grupos, Shaabi disse: “Este cessar -fogo é uma mentira”.